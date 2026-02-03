Chiều 3/2, Hà Nội ra mắt chợ chuyển đổi số và sàn giao dịch công nghệ, cùng hệ thống chuyển nhận văn bản trực tuyến.

Hai mô hình này được đưa vào vận hành tại Khu liên cơ 258 Võ Chí Công, kết hợp hệ thống chuyển nhận văn bản, tạo thành ba cấu phần trọng tâm trong việc triển khai các chủ trương về khoa học, công nghệ và chuyển đổi số của Thủ đô.

Trong đó, Sàn giao dịch công nghệ Hà Nội (HanoTEX) là hạ tầng trung tâm kết nối, giao dịch và chuyển giao công nghệ của thành phố. Tại đây, kết quả nghiên cứu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo được niêm yết, giới thiệu, đánh giá, thử nghiệm và kết nối cung - cầu để tiến tới thương mại hóa.

Chợ chuyển đổi số Hà Nội khai trương chiều 3/2.

Chợ chuyển đổi số (DTMarket) là cấu phần chuyên sâu của Sàn giao dịch công nghệ Hà Nội. Đây là nơi kết nối cung - cầu các giải pháp, sản phẩm và dịch vụ chuyển đổi số. Thông qua chợ, các cơ quan, địa phương và doanh nghiệp có thể tiếp cận, lựa chọn, thử nghiệm và triển khai giải pháp phù hợp với nhu cầu thực tiễn. Điểm đáng chú ý của mô hình là cách tiếp cận theo hướng đặt hàng bài toán cụ thể, đồng thời đánh giá hiệu quả dựa trên kết quả đầu ra.

Cấu phần thứ ba được đưa vào vận hành là hệ thống chuyển nhận văn bản trực tuyến giữa các tổ chức, doanh nghiệp và cơ quan thuộc UBND Hà Nội. Hệ thống nhằm chuẩn hóa và số hóa quy trình phối hợp, rút ngắn thời gian xử lý, tăng tính minh bạch, hiệu quả trong hoạt động quản lý nhà nước, cải thiện môi trường làm việc điện tử tại Thủ đô.

Trong dịp này, Hà Nội tổ chức không gian trưng bày và trình diễn công nghệ tại tầng 1 Sàn giao dịch công nghệ Hà Nội, với sự tham gia của hơn 20 doanh nghiệp công nghệ. Các doanh nghiệp sẽ giới thiệu sản phẩm, giải pháp chuyển đổi số ở nhiều lĩnh vực như quản lý nhà nước và chính quyền số, đô thị thông minh, sản xuất, kinh doanh, giáo dục, y tế, xã hội.

Đại diện BVA, đơn vị triển khai, cho biết sẽ vận hành mô hình có kiểm soát, từng bước hoàn thiện trên cơ sở đánh giá kết quả thực tế. Thông qua việc hình thành và đưa vào vận hành sàn giao dịch công nghệ và chợ chuyển đổi số, Hà Nội hướng tới xây dựng hạ tầng giao dịch công nghệ hiện đại, tạo nền tảng cho phát triển bền vững.

