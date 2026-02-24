TP HCM sẽ đánh số nhà bằng công nghệ GIS

TP HCM sẽ triển khai phần mềm ứng dụng công nghệ GIS để đánh số và gắn biển số nhà trên toàn địa bàn, bảo đảm dữ liệu thống nhất, đồng bộ và liên thông.

Thông tin được Chủ tịch UBND TP HCM đưa ra sau đề xuất của Sở Xây dựng TP HCM về việc ứng dụng phần mềm thống nhất trong việc đánh số nhà.

Sau sắp xếp đơn vị hành chính, số lượng tên đường giống nhau ở TP HCM gia tăng gây nhầm lẫn, khó khăn trong quản lý hành chính, định vị, hoạt động kinh tế. Ví dụ, đường Nguyễn Văn Trỗi đều có ở quận Phú Nhuận, quận 3 cũ và ở phường Dĩ An (Bình Dương cũ); đường Lê Lợi xuất hiện ở phường Sài Gòn, phường Thủ Dầu Một và phường Bà Rịa... Về số nhà, khu vực TP HCM (cũ) có nhiều địa chỉ "siêu số" với 5 xuyệt, gây khó khăn khi tìm kiếm.

Theo định hướng của thành phố, phần mềm GIS dùng chung không chỉ chuẩn hóa công tác đánh số nhà mà còn tạo nền tảng phục vụ quản lý đô thị, thúc đẩy chuyển đổi số trong giai đoạn tới.

GIS (Geographic Information Systems - Hệ thống thông tin địa lý) là công cụ trên nền tảng máy tính dùng để thu thập, quản lý, lưu trữ, phân tích và hiển thị dữ liệu gắn với yếu tố không gian. Công nghệ này giúp tích hợp nhiều lớp dữ liệu khác nhau trên cùng một nền bản đồ số, hỗ trợ quản lý, quy hoạch và ra quyết định.

So với phương thức quản lý thủ công hoặc bản đồ giấy, GIS cho phép cập nhật nhanh, đồng bộ hóa dữ liệu giữa các cơ quan, nhận diện trùng lặp thông tin liên quan đến số nhà, tên đường..., từ đó điều chỉnh, giảm sai lệch.

Một căn nhà "siêu số" ở huyện Nhà Bè (cũ). Ảnh: Minh Tâm

Trung tâm Chuyển đổi số TP HCM được giao làm đầu mối nghiên cứu, đánh giá, xây dựng, lựa chọn và hoàn thiện phần mềm GIS dùng chung cho toàn thành phố. Đơn vị này chịu trách nhiệm điều phối, đảm bảo tính thống nhất, khả năng kết nối, liên thông và chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan, đơn vị theo quy định.

Trong quý I/2026. Trung tâm Chuyển đổi số sẽ đánh giá mô hình ứng dụng GIS đang triển khai tại phường An Khánh. Nếu phần mềm đáp ứng yêu cầu, đồng thời giúp rút ngắn thời gian triển khai, thành phố sẽ ưu tiên nâng cấp, hoàn thiện để áp dụng toàn địa bàn. Trường hợp không đạt, cơ quan chức năng sẽ xây dựng phần mềm mới theo quy định.

Trong khi đó, Sở Xây dựng TP HCM sẽ phối hợp rà soát, chuẩn hóa quy trình nội bộ và thủ tục hành chính "cấp giấy chứng nhận số nhà"; hướng dẫn chuyên môn, tiêu chuẩn kỹ thuật; đồng thời cung cấp, chuẩn hóa dữ liệu chuyên ngành về nhà ở. Việc xây dựng và vận hành phần mềm phải đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước theo Thông tư 08/2024 và 09/2025 của Bộ Xây dựng.

UBND phường, xã, đặc khu có trách nhiệm cung cấp dữ liệu hiện trạng, tham gia rà soát thực tế, bố trí nhân sự phục vụ khảo sát, xây dựng, thử nghiệm và vận hành hệ thống. Sau khi đưa vào hoạt động chính thức, địa phương sẽ cập nhật, khai thác và sử dụng phần mềm, đảm bảo dữ liệu được bổ sung thường xuyên, liên tục.

Trước đó, tại một số quận của TP HCM (cũ), chính quyền cũng đã ứng dụng công nghệ GIS trong quản lý như UBND quận 12, Bình Tân sử dụng thiết bị bay UAV chụp ảnh độ phân giải cao các công trình, sau đó đối chiếu dữ liệu GIS để phát hiện biến động của thửa đất, phát hiện xây dựng trái phép. Năm 2021, khi dịch bùng phát, chính quyền quận 11 cũng phát triển ứng dụng giúp dân đi chợ...

Lê Tuyết