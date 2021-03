Tính năng mã QR, chip điện tử trên căn cước mới

Thẻ căn cước công dân gắn chip tích hợp số chứng minh thư cũ và mã hoá các dữ liệu cá nhân như nhận dạng khuôn mặt, vân tay, võng mạc.

Gần 2 tháng qua, công an toàn quốc thu nhận hồ sơ, cấp hơn 1,2 triệu thẻ căn cước công dân gắn chip cho người dân và đang đẩy nhanh tốc độ để dự kiến hoàn thành cấp thẻ cho 50 triệu người vào 1/7.

Điểm khác biệt của thẻ căn cước lần này so với trước đây là con chip gắn ở mặt sau thẻ và mã QR ở mặt trước. Để thông tin rõ hơn về tính năng của công nghệ này, Thiếu tướng Tô Văn Huệ, Cục trưởng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06, Bộ Công an), cho hay chip điện tử mã hóa các dữ liệu cá nhân (sinh trắc học) cơ bản của công dân (họ tên, quê quán...) và vân tay, võng mạc, hình ảnh, đặc điểm nhận dạng.

Ngoài ra, sau này chip điện tử trên thẻ căn cước có thể cập nhập các thông tin cá nhân như bảo hiểm, ngân hàng, giấy phép lái xe... Việc cập nhật sẽ được thực hiện thông qua sự chủ động của người dân (đến thông báo tại cơ quan chức năng) hoặc thông qua cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

"Loại chip này phải có đầu đọc chuyên dụng mới trích xuất được thông tin. Các cơ quan, tổ chức tùy theo nhiệm vụ sẽ được trang bị máy đọc thông tin phù hợp với chức năng giải quyết thủ tục hành chính. Ví dụ CSGT trên cao tốc có thể được trang bị đầu đọc để kiểm tra giấy tờ tùy thân của tài xế", Thiếu tướng Huệ nói.

Thẻ căn cước công dân gắn chip và có mã QR. Ảnh: Giang Huy

Nhờ chip điện tử và mã QR in trên thẻ căn cước mới này, người dân khi đi giải quyết thủ tục hành chính sẽ không cần phải có thêm giấy xác nhận số chứng minh thư cũ (như khi đổi từ chứng minh thư 9 số sang thẻ căn cước mã vạch 12 số trước đây).

Lãnh đạo C06 giải thích, với mã QR trên thẻ mới, bất cứ cá nhân, tổ chức nào sử dụng điện thoại thông minh cũng "quét" được các thông tin như số chứng minh thư cũ, họ tên của người được cấp, do vậy cảnh sát không cần cấp giấy xác nhận số chứng minh thư cũ.

"Người dân mang thẻ căn cước gắn chip đi làm thủ tục hành chính, các cơ quan, tổ chức dễ dàng tra cứu và biết được các thông tin của chứng minh thư cũ để đối chiếu, làm căn cứ giải quyết thủ tục", Thiếu tướng Huệ cho hay.

Ông khẳng định khi Bộ Công an hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư (dự kiến tháng 7/2021), thẻ căn cước gắn chip với đầy đủ các thông tin cần thiết sẽ giúp người dân đi giao dịch ngân hàng, nhà đất, bảo hiểm, xin học cho con..., không phải mang nhiều loại giấy tờ, chỉ cần dùng một loại thẻ sẽ đáp ứng được.

Lãnh đạo C06 cũng cho hay ưu điểm của thẻ căn cước gắn chip không chỉ lưu trữ được nhiều trường thông tin hơn, có thể tích hợp thêm dữ liệu của chuyên ngành khác (bảo hiểm, ngân hàng, bằng lái xe), mà còn bảo mật tốt hơn và phòng tránh được tình trạng giả mạo giấy tờ tùy thân.

Mức độ bảo mật của chip điện tử rất cao nên thông tin định danh của công dân được lưu trên căn cước là không thể thay đổi, không thể giả mạo và việc đối sánh sinh trắc học có thể thực hiện được ngay.

Về quy trình cấp thẻ căn cước công dân gắn chip, Thiếu tướng Tô Văn Huệ nói việc cấp thẻ áp dụng với những người từ đủ 14 tuổi trở lên; người có chứng minh thư cũ 9 số, 12 số đã hết hạn; người bị mất hoặc hỏng thẻ căn cước mã vạch.

Những trường hợp vừa được cấp thẻ căn cước mã vạch vẫn còn hạn, thì không cần phải đổi nếu không có nhu cầu dùng thẻ chip.

Những người dân làm thủ tục cấp thẻ căn cước lần đầu, chuyển từ chứng minh thư 9 số sang thẻ căn cước gắn chip sẽ phải về địa phương, nơi có hộ khẩu thường trú để thực hiện các thủ tục cần thiết. Dự kiến đến 1/7, khi hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hoàn thiện đồng bộ trên toàn quốc, kết nối với dự án căn cước công dân, người dân có thể làm thủ tục đổi, cấp thẻ căn cước gắn chip ở bất cứ đâu.

Đầu đọc chuyên dụng trích xuất thông tin trên thẻ căn cước gắn chip. Ảnh: Bá Đô

Khi đi làm thủ tục cấp thẻ căn cước gắn chip, người dân mang theo chứng minh thư cũ và không phải điền thông tin vào tờ khai, chỉ cần chụp ảnh, lăn tay, được kiểm tra thông tin và xác nhận vào bản in do cảnh sát cấp. Các thủ tục này diễn ra trung bình khoảng 10-15 phút (không tính thời gian chờ đợi nếu có đông người dân đến làm thủ tục), thay vì nửa tiếng hoặc hơn một tiếng như trước đây.

Trong đợt cao điểm về cấp thẻ căn cước công dân gắn chip từ nay đến 1/7, thay vì phải đến trụ sở công an quận, huyện, phòng Cảnh sát quản lý hành chính (Công an tỉnh), người dân có thể đăng ký làm thẻ căn cước ở công an cấp xã hoặc tại các trường học, nhà máy, xí nghiệp, tổ dân phố theo thông báo.

Lệ phí cấp thẻ từ ngày 1/1 đến hết 30/6 là 15.000 đồng, từ ngày 1/7 trở đi 30.000 đồng.

Dự án sản xuất, cấp, quản lý căn cước công dân được Thủ tướng phê duyệt đầu tháng 9/2020 với tổng mức đầu tư 2.800 tỷ đồng, gồm các hạng mục xây dựng trung tâm thu nhận dữ liệu, sản xuất thẻ căn cước gắn chip điện tử; hệ thống hạ tầng, thiết bị cho công an trên toàn quốc.

Bá Đô