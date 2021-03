Vì sao thẻ căn cước công dân mới được cấp 'xuyên đêm'?

Công an các tỉnh, thành tập trung cấp căn cước công dân, tổ chức làm cả ngày và đêm, để thực hiện mục tiêu cấp mới 50 triệu thẻ trong 3 tháng tới.

Nhận được thông báo của Công an phường, ngày 10/3, đến tổ dân phố làm thủ tục cấp thẻ căn cước công dân gắn chip, anh Trần Trọng An ở phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai (TP Hà Nội) đến điểm hẹn từ sớm. Lúc 8h30, cảnh sát phát cho anh tờ phiếu ghi số thứ tự gần 100, trong khi đó hàng chục người khác vẫn chờ để được lấy số.

6 tiếng sau, lúc 14h30 chiều mới đến số thứ tự của anh An. "Quá trình từ nhận diện, lăn tay, chụp ảnh, đóng tiền phí chỉ mất 15-20 phút, cảnh sát hướng dẫn rất nhiệt tình và vui vẻ, tuy nhiên thời gian chờ đợi như vậy quá lâu", anh An nói.

Tại nhà văn hoá phường Hoàng Liệt những ngày qua, công an làm việc đến nửa đêm, thậm chí gần sáng để hoàn thiện hồ sơ cấp căn cước cho người dân. Tương tự, nhiều nơi khác ở Hà Nội, TP HCM... những ngày qua, người dân xếp hàng dài chờ đến lượt cấp thẻ căn cước mới, thậm chí là thức đêm như ở TP Thủ Đức...

Lý giải việc công an các quận, huyện trên cả nước dồn sức cấp căn cước trong đợt này, Thiếu tướng Tô Văn Huệ - Cục trưởng Cảnh sát quản lý hành chính và trật tự xã hội (C06, Bộ Công an), cho hay vào đầu tháng 3, lãnh đạo Bộ Công an yêu cầu đến trước ngày 1/7, lực lượng chức năng ở địa phương cấp 50 triệu thẻ căn cước mới; trong đó, 50% số dân cư trú thuộc 10 tỉnh, thành (Hà Nội, TP HCM, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Đồng Nai, Bình Dương, Thanh Hóa, Nghệ An và Bắc Ninh) phải được cấp căn cước trước 30/4.

Để hoàn thành mục tiêu trên, trung bình mỗi ngày, công an các tỉnh, thành trên toàn quốc phải thu nhận, cấp thẻ cho khoảng 300.000 công dân. Số lượng thẻ căn cước cấp mới rất lớn, nên các đơn vị liên quan chia thành các tổ lưu động, xuống tận khu dân cư, đồng thời chia làm 3 ca mỗi ngày là sáng, chiều và tối để kịp tiến độ.

"Đề ra mốc 1/7 vì đây là thời điểm hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được hoàn thiện và tích hợp, kết nối với dự án căn cước công dân. Khi đó, người dân đi giải quyết thủ tục hành chính, chỉ cần trình thẻ căn cước mới là có thể tra cứu, hoàn thiện thủ tục không cần phải mang nhiều giấy tờ như hiện nay", Thiếu tướng Huệ nói.

Lúc 23h, ngày 13/3, một phụ nữ mệt mỏi, ngủ thiếp trên ghế chờ đến lượt làm thẻ căn cước công dân ở TP Thủ Đức, TP HCM. Ảnh: Quỳnh Trần

Lãnh đạo Cục C06 thông tin thêm, một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng quá tải cấp căn cước công dân hiện nay do mỗi quận, huyện "chỉ được trang bị hai bộ thu nhận vân tay"

"Đây là số lượng máy đã được tính toán kỹ để tránh lãng phí. Thời gian đầu khi chiến dịch cấp 50 triệu thẻ đang diễn ra, nhu cầu lớn nên sẽ quá tải, nhưng sau 1/7, số người đi cấp thẻ ít dần, vì vậy nếu đầu tư quá nhiều, sau này các thiết bị sẽ ít được sử dụng đến", Thiếu tướng Huệ cho hay.

Ngoài ra, với loại thẻ mới, công nghệ vân tay thay đổi nên quá trình thu nhận "có thể gặp một số trục trặc, nhiều người vân tay bị mờ nên máy không nhận; người dân khai thông tin không trùng khớp với hồ sơ cũng sẽ khiến công an phải chỉnh sửa, dẫn đến thời gian giải quyết lâu hơn so với bình thường".

Ở đơn vị trực tiếp làm hồ sơ, Thượng tá Lê Văn Thắng, Phó trưởng Công an quận Hoàng Mai (TP Hà Nội), cho biết số lượng công dân trong diện cấp căn cước trên địa bàn là 230.000 người. Để tránh tình trạng người dân chờ đợi lâu, ngoài việc cấp ở trụ sở, quận chia lực lượng thành 4 tổ lưu động xuống các khu phố, nhà văn hóa.

Trước khi làm thủ tục cấp ở khu dân cư, cảnh sát khu vực phối hợp với tổ dân phố rà soát các trường hợp cần làm thẻ ngay để đưa vào diện ưu tiên, gửi giấy thông báo, giấy mời hẹn theo giờ, theo ngày. Cảnh sát cũng chuẩn bị hồ sơ của công dân từ trước để đến ngày hôm sau tra cứu nhanh hơn.

Người dân ngồi chờ đến lượt làm thủ tục cấp thẻ căn cước tại nhà văn hóa phường Vĩnh Tuy (quận Hai Bà Trưng), Hà Nội hôm 9/3. Ảnh: Giang Huy

"Trung bình mỗi người chỉ mất 15 phút hoàn thiện hồ sơ, thay vì 30 phút, hay cả tiếng như trước đây. Tuy nhiên, quá trình thu nhận, cấp thẻ, không tránh khỏi sự đông đúc, chờ đợi vì số lượng quá lớn. Đơn cử, khu đô thị HH Linh Đàm có tới hàng chục nghìn hộ dân", Thượng tá Thắng giải thích.

Thời gian tới, để tránh tình trạng người dân xếp hàng chờ lâu, Công an quận Hoàng Mai sẽ gửi tin nhắn thông báo qua mạng xã hội và thông báo tại địa bàn, nơi cư trú để người dân nắm rõ lịch trình. Quận Hoàng Mai cũng sẽ xếp thứ tự ưu tiên với những trường hợp học sinh đến 14 tuổi, người già và người có chứng minh thư sắp hết hạn.

Gần 2 tháng qua, công an toàn quốc thu nhận hồ sơ, cấp hơn 1,2 triệu thẻ căn cước công dân gắn chip cho người dân.

Bá Đô