Hạ Long khảo sát giao thông trước thềm VM

Quảng NinhCông an thành phố Hạ Long khảo sát những tuyến quan trọng, lên phương án phân luồng giao thông cho ngày khởi tranh VnExpress Marathon.

Thiếu tá Ngô Minh Tuân - Phó phòng An ninh trật tự công an thành phố Hạ Long đánh giá lượng du khách đổ về Hạ Long những ngày diễn ra VnExpress Marathon tăng gấp nhiều lần. Thành phố sẽ triển khai các kịch bản khác ứng phó với từng tình huống cụ thể, đảm bảo giải diễn ra thuận lợi, không ảnh hưởng đến đời sống thường nhật của người dân và du khách.

Ban tổ chức VM làm việc với công an thành phố Hạ Long về các phương án an toàn giao thông trên đường chạy.

Sau khi khảo sát thực tế, phương án phân luồng giao thông những nút giao quan trọng như ngã tư đường 25/4 dẫn lên cầu Bãi Cháy được tính toán, đảm bảo an toàn cho runner. Tại những điểm đông phương tiện và du khách ở đường Hạ Long, đường Kỳ Quan, công an thành phố sẽ bố trí lực lượng tuần tra lưu động để kịp thời xử lý khi có tình huống xảy ra.

Đường Trần Quốc Nghiễn sẽ chia đôi, một làn dành cho runner thi đấu, làn còn lại để cho phương tiện lưu thông bình thường. Với đoạn đường không có giải phân cách cứng như từ cầu Bài Thơ đến cung Cá Heo, ban tổ chức bố trí rào chắn giữa đường để phân làn cảnh báo.

Công an thành phố dự kiến bố trí 8 xe phân khối lớn cùng cảnh sát giao thông dẫn đoàn xuất phát ở 4 cự ly, mỗi cự ly có 2 xe. Giao thông ngày đua được đảm bảo thông thoáng, an toàn cho runner lẫn người dân và du khách. Trong đêm khai mạc và sự kiện bên lề Kun Marathon cơ quan chức năng bố trí lực lượng, đảm bảo an ninh trật tự trong suốt quá trình diễn ra sự kiện.

Một phần đường chạy cự ly 21 km và 42 km tại VM Hạ Long. Ảnh: Ngọc Thành

Giải chạy VnExpress Marathon sẽ diễn ra lần đầu tiên tại Hạ Long từ 22-24/7. Ban tổ chức đang gấp rút hoàn thiện những hạng mục cuối cùng để đảm bảo thành công cho sự kiện. Trong đó, cung đường là hạng mục chuẩn bị kỹ lưỡng nhất. Đường chạy mà các runner sẽ sải bước tại Hạ long được đảm bảo đường sạch sẽ, an toàn, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế.

Cùng với ban tổ chức, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng đang hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng. Tất cả đã sẵn sàng đón 11.000 runner cùng hàng nghìn du khách trên khắp cả nước đến Hạ Long.

Thanh Lan