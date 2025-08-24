Gyokeres vuốt tóc ăn mừng, đáp trả chỉ trích từ trận Man Utd

AnhSau khi ghi bàn ấn định chiến thắng Leeds 5-0, tiền đạo tân binh Viktor Gyokeres ăn mừng bằng cách vuốt tóc để đáp trả những lời mỉa mai từ trận ra quân Ngoại hạng Anh tuần trước.

Trên sân Emirates ngày 23/8, Gyokeres ghi hai bàn đầu tiên trong màu áo Arsenal. Phút 48, tiền đạo người Thụy Điển đi bóng cắt vào trung lộ rồi sút về góc gần thành bàn nâng tỷ số lên 3-0. Sau khi lập công, anh chạy ra góc sân bên phải, đưa hai tay che nửa mặt dưới theo phong cách chiếc mặt nạ quen thuộc từ thời ở Sporting Lisbon.

Đến phút bù hiệp hai, Gyokeres thực hiện thành công quả phạt đền, ấn định chiến thắng cho Arsenal. Ban đầu, anh vẫn thực hiện động tác ăn mừng theo phong cách cũ. Nhưng sau đó, tiền đạo 27 tuổi nhanh chóng dừng lại rồi đưa tay vuốt tóc và nhìn thẳng vào ống kính máy quay.

Viktor Gyokeres vuốt tóc, nhìn thẳng vào máy quay sau khi ghi bàn ấn định tỷ số trong trận Arsenal thắng Leeds 5-0 ở vòng hai Ngoại hạng Anh trên sân Emirates, London, Anh ngày 23/8. Ảnh: AFP

Sau trận, khi được hỏi màn ăn mừng này có liên quan đến việc bị chế giễu vuốt tóc nhiều ở trận mở màn gặp Man Utd hay không, trung phong 27 tuổi đáp: "Có thể là vậy, đúng vậy".

Sau trận ra quân ở Old Trafford tuần trước, Gyokeres bị châm chọc vì vuốt tóc tới 28 lần trong suốt 90 phút mà không để lại dấu ấn nào. Cựu trung vệ Man Utd, Rio Ferdinand thậm chí cho rằng Gyokeres không phù hợp với lối chơi của Arsenal và lo ngại tiền đạo này thành 'bom xịt' ở Ngoại hạng Anh.

Hôm qua, Gyokeres chơi ấn tượng hơn nhiều, trong trận chính thức đầu tiên tại sân nhà Emirates. "Tôi rất vui với kết quả và đặc biệt là hai bàn. Luôn có áp lực, nhưng tôi biết mình sẽ tận dụng cơ hội. Thắng 5-0 thực sự là một ngày tuyệt vời", anh bày tỏ.

Gyokeres cũng cho rằng việc chưa có nhiều thời gian tập luyện cùng đồng đội khiến anh khởi đầu chưa như ý. "Tôi mới trải qua một kỳ tiền mùa giải ngắn, chưa tập nhiều, rồi lập tức phải đá đủ 90 phút. Trận gặp Leeds giúp tôi tìm lại nhịp độ và hiểu rõ cách chơi của toàn đội hơn", anh cho biết.

Theo cựu cầu thủ Sporting, anh cảm thấy thoải mái nhất khi nhận bóng phía sau lưng hậu vệ và có cơ hội cắt vào trong dứt điểm. Với dàn cầu thủ tấn công chất lượng, tiền đạo này tin rằng bản thân chỉ cần chọn vị trí tốt để chờ đợi thời cơ.

"Tất cả các đội khi gặp Arsenal đều muốn gây khó khăn. Nhưng chúng tôi có tập thể tuyệt vời, làm việc chăm chỉ mỗi ngày. Hai chiến thắng, hai trận giữ sạch lưới và ghi nhiều bàn là khởi đầu tốt. Dù vậy, chúng tôi vẫn còn có thể chơi hay hơn nữa", Gyokeres khẳng định.

HLV Mikel Arteta cũng dành nhiều lời khen cho học trò. "Điều quan trọng là có được bàn đầu tiên", ông nhấn mạnh. "Gyokeres đã làm điều đó một cách ấn tượng, không chỉ ở pha lập công mở tỷ số mà còn cả sự bình tĩnh khi thực hiện quả phạt đền. Cậu ấy chơi trọn vẹn 90 phút với cường độ cao, đó cũng là một bước tiến".

Chiến thắng 5-0 giúp Arsenal vươn lên đỉnh bảng Ngoại hạng Anh, giành sáu điểm tuyệt đối, ghi sáu bàn và chưa thủng lưới. Ngày 31/8, Gyokeres và các đồng đội làm khách của đương kim vô địch Liverpool.

Hồng Duy tổng hợp