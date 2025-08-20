Ferdinand lo ngại Gyokeres thành 'bom xịt' ở Ngoại hạng Anh

AnhHuyền thoại Man Utd Rio Ferdinand cho rằng tân binh Viktor Gyokeres chưa chắc đáp ứng được kỳ vọng vì không phù hợp với lối chơi của Arsenal.

Trên sân Old Trafford ngày 17/8, Gyokeres đá chính nhưng không để lại dấu ấn nào. Trung phong người Thụy Điển chạm bóng 22 lần, chuyền 4 đường chính xác, nhưng mất bóng 11 lần, không qua người hay dứt điểm lần nào. Anh bị rút ra ở phút 60, nhường chỗ cho Kai Havertz. Trang Sofascore cho Gyokeres điểm 6 - thấp nhất bên phía Arsenal.

Gyokeres tạt bóng trong trận Arsenal thắng Man Utd 1-0 trên sân Old Trafford, thành phố Manchester, Vương quóc Anh, vòng 1 Ngoại hạng Anh ngày 17/8/2025. Ảnh: Arsenal FC

"Hãy bình tĩnh. Tôi đã xem cậu ấy thi đấu trực tiếp hai lần và cả trận gặp Man Utd vừa rồi", Ferdinand nói trên chương trình Rio Ferdinand Presents hôm 18/8. "Tôi chưa thấy đủ lý do để biện minh cho mức giá đó. 100% là tôi không thấy thuyết phục".

Gyokeres từng thi đấu tại Anh, ghi 43 bàn cho Coventry trong hai mùa rưỡi tại giải hạng Nhất. Trung phong người Thụy Điển thăng hoa từ khi gia nhập Sporting Lisbon năm 2023, ghi 97 bàn sau 102 trận trong hai mùa tại Bồ Đào Nha. Hè này, anh cập bến sân Emirates với tổng phí 86 triệu USD từ Sporting và được kỳ vọng giúp Arsenal giải quyết bài toán hàng công.

Theo Ferdinand, lối chơi của Gyokeres có thể không phù hợp với Arsenal. "Cần xác định rõ đâu là vị trí phù hợp nhất để phát huy phẩm chất của cậu ấy", cựu trung vệ người Anh bình luận. "Ở trận gặp Man Utd, Gyokeres cho thấy khả năng di chuyển ra biên, chạy chỗ và tranh chấp thể lực. Nhưng điều quan trọng là trong vòng cấm, khi Martin Odegaard hay Bukayo Saka đưa bóng xuống sát đường biên ngang, liệu cậu ấy có tìm được khoảng trống và dứt điểm thành bàn hay không. Đó mới là cách để chứng minh giá trị".

Dù vậy, Ferdinand thừa nhận Gyokeres cần thêm thời gian để thích nghi với môi trường mới. "Không thể đánh giá ai đó chỉ sau một trận. Cậu ấy phải lấy lại thể lực và hòa nhập dần", cựu tuyển thủ Anh khẳng định.

Viktor Gyokeres nhường chỗ cho Kai Havertz trong trận Arsenal thắng Bilbao 3-0 trên sân Emirates, London, Anh ngày 9/8/2025. Ảnh: Arsenal FC

Trong khi đó, cựu hậu vệ Liverpool Jamie Carragher tin Gyokeres vẫn sẽ ghi nhiều bàn cho Arsenal mùa này, nhưng dự đoán HLV Mikel Arteta có thể ưu tiên Kai Havertz ở những trận cầu lớn.

Nhận định này khiến Gary Neville bất ngờ: "Ông ấy không thể bỏ Gyokeres ở những trận lớn". Carragher đáp lại: "Hoàn toàn có thể. Havertz quá quan trọng để bị bỏ rơi".

Neville tiếp tục bình luận, cho rằng Arteta có thể kết hợp cả hai. "Arsenal cần một trung phong. Tôi thấy vài khoảnh khắc cho thấy Gyokeres sẽ rất khó chịu với hàng thủ đối phương. Martinelli có vẻ đang gặp khó khăn, nên việc kết hợp Gyokeres và Havertz có thể là lựa chọn tốt", cựu hậu vệ Man Utd phân tích.

Sau trận thắng Man Utd, Arteta cũng lên tiếng bảo vệ học trò, cho rằng Gyokeres làm tốt trong khâu pressing tầm cao và bắt nhịp với toàn đội. "Ở những tình huống dứt điểm, Gyokeres chưa có nhiều cơ hội bởi các pha bóng quyết định trước đó chưa được xử lý tốt để đưa cậu ấy vào khoảng trống. Nhưng nhìn chung, ra mắt Arsenal bằng chiến thắng tại Old Trafford là khởi đầu tích cực", nhà cầm quân người Tây Ban Nha nhấn mạnh.

Gyokeres sẽ có cơ hội tìm bàn đầu tiên tại Ngoại hạng Anh khi Arsenal tiếp Leeds trên sân nhà ở vòng hai ngày 23/8.

Hồng Duy (theo Daily Mail, Sky Sports)