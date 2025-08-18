Gyokeres bị chê dở trong trận ra mắt Arsenal

AnhCựu HLV Alan Pardew cho rằng tiền đạo 86 triệu USD Viktor Gyokeres thi đấu căng cứng, bất an trong trận Arsenal thắng Man Utd 1-0 ở vòng một Ngoại hạng Anh.

Trên sân Old Trafford ngày 17/8, Gyokeres đá chính nhưng không để lại dấu ấn nào. Trung phong người Thụy Điển chạm bóng 22 lần, chuyền bốn đường chính xác, nhưng mất bóng 11 lần, không qua người hay dứt điểm lần nào. Anh bị rút ra ở phút 60, nhường chỗ cho Kai Havertz. Trang Sofacsore cho Gyokeres điểm 6 thấp nhất bên phía Arsenal.

"Thật tệ", Pardew nói trên talkSPORT. "Tôi vốn hâm mộ cậu ấy, nhưng hôm nay không đúng như kỳ vọng. Gyokeres trông có phần căng cứng, có lẽ vì lo lắng. Việc bị thay ra sau một giờ thi đấu là dễ hiểu. Cậu ấy có thể muốn chơi lâu hơn, nhưng đó không phải màn trình diễn tốt".

Gyokeres tạt bóng trong trận Arsenal thắng Man Utd 1-0 trên sân Old Trafford, thành phố Manchester, Vương quóc Anh, vòng 1 Ngoại hạng Anh ngày 17/8/2025. Ảnh: Arsenal FC

Gyokeres gia nhập Arsenal với tổng phí 86 triệu USD từ Sporting Lisbon sau hai mùa giải thăng hoa, ghi 97 bàn trong 102 trận. Tuy nhiên, do thương vụ kéo dài, anh không kịp tham gia đầy đủ giai đoạn tiền mùa giải. Tiền đạo 27 tuổi chỉ đá ba trận giao hữu cuối cùng, ghi một bàn trong trận thắng Bilbao 3-0.

Theo Pardew - HLV từng dẫn dắt West Ham, Crystal Palace, Newcastle, việc để Gyokeres đá chính khi đạt thể trạng tốt nhất là một canh bạc: "Cậu ấy bỏ lỡ gần nửa giai đoạn chuẩn bị trước mùa giải, nên trông hơi đuối. Nhưng khi Arsenal bỏ ra số tiền lớn như vậy, cách duy nhất để lấy lại cảm giác bóng là ra sân thi đấu", ông bình luận.

Trong khi đó, cựu trung vệ Man Utd Rio Ferdinand kêu gọi sự kiên nhẫn. "Tôi thấy nhiều bình luận cho rằng Gyokeres không phù hợp với Arsenal", anh nói trên kênh YouTube cá nhân. "Nhưng mới đầu mùa thôi, hãy cho cậu ấy năm, sáu trận để bắt nhịp. Vấn đề lớn nhất hiện tại là thể lực, bởi trong quá trình chuyển nhượng, cậu ấy gần như không tập luyện đầy đủ cùng đội".

Cựu trung vệ người Anh cũng nhấn mạnh Arsenal có chiều sâu nhân sự để giảm áp lực cho Gyokeres: "Với Havertz sẵn sàng vào sân thay thế, Arsenal đang có nhiều lựa chọn và cơ hội để phát triển", Ferdinand nói.

Gyokeres nhường chỗ cho Kai Havertz ở phút 60. Ảnh: Arsenal FC

HLV Mikel Arteta cũng bảo vệ học trò, cho rằng Gyokeres làm tốt trong khâu pressing tầm cao và bắt nhịp với toàn đội. "Ở những tình huống dứt điểm, Gyokeres chưa có nhiều cơ hội bởi các pha bóng quyết định trước đó chưa được xử lý tốt để đưa cậu ấy vào khoảng trống. Nhưng nhìn chung, ra mắt Arsenal bằng chiến thắng tại Old Trafford là khởi đầu tích cực", nhà cầm quân người Tây Ban Nha nhấn mạnh.

Gyokeres sẽ có cơ hội tìm bàn đầu tiên tại Ngoại hạng Anh khi Arsenal tiếp Leeds trên sân nhà ở vòng hai ngày 23/8.

Hồng Duy (theo talkSPORT)