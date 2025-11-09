Guardiola: 'Liverpool là đối thủ trong mơ cho trận thứ 1.000'

AnhHLV Pep Guardiola xem Liverpool là đối thủ hoàn hảo để ông kỷ niệm cột mốc 1.000 trận cầm quân, khi Man City tiếp nhà ĐKVĐ ở vòng 11 Ngoại hạng Anh.

Trận đại chiến giữa hai đội đang xếp nhì và ba Ngoại hạng Anh không chỉ mang ý nghĩa trong cuộc đua vô địch, mà còn là dấu mốc đặc biệt trong sự nghiệp của HLV vĩ đại bậc nhất bóng đá hiện đại.

"Nếu tôi có thể chọn một đối thủ cho cột mốc cá nhân này, đó chắc chắn là Liverpool", Guardiola nói hôm 7/11 trong họp báo trước trận tại Etihad. "Tôi đã gắn bó với nước Anh lâu hơn bất kỳ nơi nào khác, và Liverpool là đối thủ lớn nhất của tôi ở đây, đặc biệt là thời Jurgen Klopp. Không thể có kịch bản nào hoàn hảo hơn, định mệnh đã sắp đặt như vậy".

Guardiola thừa nhận nhớ Jurgen Klopp - người cùng ông tạo nên những cuộc đua vô địch kịch tính. "Barca là đội bóng đã định hình con người tôi từ thời còn là cậu bé nhặt bóng đến khi làm HLV. Bayern là bước tiến tuyệt vời", HLV 54 tuổi nói. "Nhưng Liverpool, đặc biệt là với Jurgen, là đối thủ lớn nhất của tôi tại Anh. Với Jurgen, tôi luôn cảm thấy có sự tôn trọng lẫn nhau. Ông ấy đã cho tôi rất nhiều, buộc tôi phải suy nghĩ, làm việc, cố gắng nhiều hơn để đánh bại ông. Và tôi nhớ Jurgen, thật sự nhớ".

HLV Pep Guardiola ôm Jurgen Klopp trước trận Man City gặp Liverpool thuộc Ngoại hạng Anh trên sân Etihad vào ngày 1/4/2023. Ảnh: Reuters

Trước trận thứ 1.000, Guardiola đã thắng 715 trận và giành tổng cộng 40 danh hiệu lớn. Tính riêng thời gian tại Man City, nhà cầm quân người Tây Ban Nha giành 18 danh hiệu, trong đó có kỷ lục 4 lần liên tiếp vô địch Ngoại hạng Anh và giành cú ăn ba lịch sử mùa 2022-2023.

"Dĩ nhiên tôi biết mình đã thắng bao nhiêu", ông nói kèm nụ cười. "Những con số thật điên rồ. Khi nhìn lại những gì đã làm được ở Barca, Bayern và Man City, thật khó tin. Nếu bắt đầu lại, có lẽ tôi chẳng thể đạt được điều đó nữa".

Khi được hỏi liệu có xem mình là HLV vĩ đại nhất lịch sử, Guardiola đáp lại bằng sự tự tin pha chút dí dỏm. "Họ hoàn toàn đúng khi nghĩ vậy!" ông nói. "Lịch sử bóng đá được định hình bởi những HLV vĩ đại, và tôi tự hào vì là một phần trong đó. Những con số nói lên tất cả. Tôi đã có những đội bóng khiến người hâm mộ thích thú. Vậy nên, vâng, tôi ở trong cuộc trò chuyện đó".

Cựu HLV Alex Ferguson từng nói rằng thành công của ông ở Man Utd phần lớn nhờ vào những cầu thủ giỏi. Khi được hỏi về điều này, Guardiola đáp lại với sự khiêm nhường: "Tôi đồng ý với Sir Alex! Nghe có vẻ như giả vờ khiêm tốn, nhưng đó là sự thật. Sau đó, tất nhiên là còn cả khối lượng công việc khổng lồ, sự tận tâm, niềm đam mê, tình yêu với bóng đá. Ở điểm đó, không ai vượt qua tôi. Tôi yêu bóng đá, yêu việc mổ xẻ những bí mật chiến thuật, và cầu thủ của tôi luôn tin tưởng, luôn đi cùng tôi, dù đôi khi họ không được ra sân".

Man City đang có chuỗi ba chiến thắng trên mọi đấu trường. Nhưng Guardiola cảnh báo các học trò không được chủ quan khi Liverpool vừa đánh bại Real 1-0 ở Champions League. "Chúng tôi đang chơi tốt, nhưng phải chứng minh điều đó thêm một lần nữa", ông nói. "Tôi đã xem trận Liverpool thắng Real, và họ thực sự đẳng cấp. Hy vọng CĐV sẽ đến sân đông đủ để cùng tôi kỷ niệm cột mốc 1.000 trận, và cùng nhau đánh bại một đối thủ lớn".

Hồng Duy (theo Premier League)