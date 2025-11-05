Bale thất vọng về Mbappe, Vinicius

AnhTheo cựu danh thủ Gareth Bale, Kylian Mbappe và Vinicius hay xử lý phức tạp nên kém hiệu quả vào thời điểm quan trọng, khiến Real thua Liverpool 0-1 ở lượt bốn Champions League.

"Tôi mong chờ thấy chút ma thuật của Mbappe hay Vinicius ở phần ba sân cuối, nhưng điều đó không xảy ra. Thật đáng tiếc khi Real có những cầu thủ chất lượng như vậy mà lại thiếu đi sự sáng tạo và đột biến ở khu vực quyết định. Đó là điều làm tôi thất vọng", Bale bình luận trên CBS sau trận đấu tại Anfield.

Theo cựu tiền đạo Xứ Wales, hàng công của Real đang gặp vấn đề trong cách triển khai bóng và thiếu một trung phong cao lớn trong vòng cấm để tận dụng các pha tạt bóng. Cả Vinicius và Mbappe - dù được đẩy lên đá tiền đạo cắm - đều không mạnh trong các tình huống băng cắt dứt điểm bằng đầu. "Đôi khi họ làm mọi thứ trở nên phức tạp", Bale bình luận tiếp. "Họ chỉ cần đơn giản là thử thách hậu vệ đối phương, vì rõ ràng họ nhanh hơn bất kỳ ai trên sân. Nhưng có lẽ họ không làm vậy vì chẳng có ai trong vòng cấm để chờ đón đường chuyền. Real cần số 9 thực thụ làm điểm tựa".

Mbappe bị MacAllister truy cản khi đi bóng trong trận Real thua Liverpool 0-1 ở lượt bốn vòng bảng Champions League trên sân Anfield, thành phố Liverpool, Vương quốc Anh ngày 4/11/2025. Ảnh: AP

Trên sân Anfield tối 4/11, Mbappe được xếp đá tiền đạo cắm, còn Vinicius đá lệch trái sở trường. Mbappe chạm bóng 46 lần, qua người năm lần và có ba cú sút đều đi không trúng đích. Vinicius mờ nhạt hơn, khi qua người một lần, không tạt chính xác hay dứt điểm lần nào.

Chuyên trang Sofascore chấm Mbappe 7,3 điểm, chỉ kém một đồng đội là thủ thành Thibaut Courtois với 8 điểm. Vinicius thì nhận điểm 6 - thấp nhất trận.

Việc Mbappe, Vinicius không bùng nổ khiến hàng công Real bế tắc và chỉ có hai cú sút trúng đích. Sau trận, HLV Xabi Alonso thừa nhận Real tấn công thiếu sắc bén và không tạo cơ hội nguy hiểm nào.

Ngồi cùng trường quay với Bale, Thierry Henry cũng đưa ra những nhận xét thẳng thắn về hàng công của Real. Theo cựu danh thủ Arsenal và Barca, đoàn quân dưới trướng Xabi Alonso thiếu ý tưởng khi tiếp cận vòng cấm Liverpool. "Tôi không hiểu nổi", Henry thốt lên. "Dù không có ai trong vòng cấm, bạn vẫn phải tấn công để buộc đối phương lùi sâu. Khi đó, tuyến giữa có thể dâng lên dứt điểm. Nhưng đôi khi họ lại cố sáng tạo quá mức khi không cần thiết".

Vinicius (áo trắng) nằm sân sau pha tranh chấp với Conor Bradley. Ảnh: Apl

Henry đặc biệt nhấn mạnh vào cách chơi của Vinicius lúc đầu trận. Huyền thoại người Pháp phân tích: "Cậu ta có cơ hội đối đầu trực diện với Conor Bradley trong 5-7 phút đầu, nhưng rồi lại giảm nhịp độ. Tại sao lại vậy? Hãy tiếp tục gây sức ép cho tới khi đối phương buộc phải phạm lỗi hoặc nhận thẻ vàng. Nhưng Vinicius không làm điều đó".

Nhà vô địch World Cup 1998 còn chỉ ra một tình huống cụ thể để minh họa. "Vinicius nhận bóng trong thế một đối một, nhưng lại chuyền ngược về cho hậu vệ trái, rồi đòi bóng lại khi đã bị ba người vây quanh", Henry phân tích tiếp. "Khi đó, tôi chỉ biết thốt lên: 'Cậu phải biết tính toán chứ!'. Vinicius có lợi thế một đối một, lẽ ra phải tận dụng để tạo khác biệt, thay vì tự đẩy mình vào thế khó".

Hồng Duy (theo Marca)