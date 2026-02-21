Guardiola không quan tâm tới bảng điểm Ngoại hạng Anh

AnhHLV Pep Guardiola không bận tâm tới thứ bậc hiện tại của Man City, mà chỉ tập trung cho trận tiếp theo gặp Newcastle ở vòng 27 Ngoại hạng Anh.

Việc Arsenal bị CLB bét bảng Wolves cầm hòa 2-2 giúp Man City có thể rút ngắn cách biệt xuống hai điểm và nắm quyền tự quyết trong cuộc đua vô địch. Do hai đội sẽ đối đầu trực tiếp trên sân Etihad ngày 18/4, Man City sẽ vô địch nếu toàn thắng 12 trận còn lại.

HLV Pep Guardiola bắt tay người hâm mộ trước trận Man City thắng Salford City 2-0 ở vòng bốn Cup FA trên sân Etihad, Manchester, Anh ngày 14/2/2026. Ảnh: Man City

Nhưng Guardiola cho biết ông chưa từng đề cập đến bảng xếp hạng trong phòng thay đồ. "Tôi không biết điều gì sẽ xảy ra trong 12 trận còn lại", ông nói trong buổi họp báo trước trận gặp Newcastle "Tôi không nói một giây nào về điều đó với các cầu thủ. Hôm qua, hôm kia, chỉ là Newcastle, Newcastle và Newcastle. 12 trận nữa là cả một chặng đường dài. Rất nhiều điều có thể xảy ra".

Guardiola cũng bác bỏ nhận định rằng kinh nghiệm đua vô địch của Man City sẽ tạo khác biệt. Theo nhà cầm quân người Tây Ban Nha, "70% đội hình của Man City là những cầu thủ mới và chưa từng trải qua những tình huống tương tự".

HLV 55 tuổi thừa nhận Man City rơi vào trạng thái quá tải, nên đánh giá cao việc toàn đội được nghỉ trọn vẹn một tuần kể từ trận thắng Salford City 2-0 ở vòng bốn Cup FA. "Điều quan trọng là các cầu thủ đã được tái tạo năng lượng. Họ tập luyện tốt hai ngày qua", ông cho biết.

Theo Guardiola, Man City đã vội vàng đưa Rodri trở lại sau chấn thương dây chằng chéo trước, khiến tiền vệ người Tây Ban Nha tái phát vấn đề cơ bắp và phải nghỉ dài hạn từ đầu mùa. "Khát khao đưa Rodri trở lại, đặc biệt là từ chính cậu ấy, khiến mọi thứ diễn ra vội vàng. Đó là bài học lớn", ông bày tỏ.

Rodri trong buổi tập của Man City ngày 18/2. Ảnh: Man City

Rodri gần như nghỉ trọn tháng 10, chỉ chơi một phút trong tháng 11 rồi tiếp tục vắng mặt đến đầu năm mới. Theo Guardiola, Quả Bóng Vàng 2024 đang dần lấy lại phong độ, dù chưa đạt trạng thái tốt nhất. "Cậu ấy tiến bộ rõ rệt. Chúng tôi muốn điều đó sớm hơn nhưng cậu ấy cần thêm thời gian. Rodri là cầu thủ đặc biệt. Khi cậu ấy có mặt trên sân, các đồng đội cảm thấy yên tâm hơn", ông nhấn mạnh.

Rodri còn 18 tháng hợp đồng, và Guardiola công khai mong muốn học trò gia hạn. "Tôi rất muốn điều đó. Rodri ngày càng hiểu trận đấu hơn, bản lĩnh hơn. Có những cầu thủ được định nghĩa bởi những sân khấu lớn, và cậu ấy là một trong số đó", thuyền trưởng của Man City nói.

Về lực lượng, Guardiola cho biết Erling Haaland và Savinho sẵn sàng trở lại, trong khi Jeremy Doku tiếp tục vắng mặt. Ông cũng đánh giá cao sự đa năng của tân binh Antoine Semenyo - người ghi bốn bàn qua bảy trận từ khi chuyển đến Man City, có thể chơi cả ba vị trí trên hàng công và thích nghi nhanh với nhịp độ cũng như yêu cầu phòng ngự.

Hồng Duy (theo ESPN, Daily Mail)