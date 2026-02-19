Arsenal hòa đội bét bảng Ngoại hạng Anh

AnhArsenal dẫn hai bàn nhưng bị chủ nhà Wolves cầm hòa 2-2 ở trận đấu sớm vòng 31 Ngoại hạng Anh, nguy cơ để Man City rút ngắn cách biệt xuống hai điểm.

Arsenal sẽ đá chung kết Cup Liên đoàn vào ngày 22/3/2026. Vì thế, trận đấu ở vòng 31 với Wolves được đẩy lên đá sớm vào tối 18/2 trên sân Molineux.

Khi đang dẫn 2-1, Arsenal quyết định lùi sâu đội hình phòng thủ, nhường thế trận cho Wolves và phải trả giá đắt. Phút bù thứ tư, từ quả tạt bên cánh trái, thủ thành David Raya lao ra, cố gắng bắt dính bóng nhưng va chạm mạnh với đồng đội Gabriel Magalhaes. Bóng bật ra đúng tầm để Tom Edozie lao vào sút một chạm. Bóng chạm hậu vệ Riccardo Calafiori, đập vào cột dọc rồi dội lại vào chính trung vệ người Italy và lăn vào lưới. Đây được tính là bàn phản lưới của Calafiori, khiến Arsenal bị cầm hòa 2-2.

Kết quả này khiến các cầu thủ khách ức chế. Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, tiền đạo Gabriel Jesus xô xát và đẩy ngã Yerson Mosquera, rồi cầu thủ hai đội lao vào nhau tranh cãi. Đội ngũ an ninh lập tức can thiệp, tránh sự việc thêm căng thẳng.

Tom Edozie dứt điểm giúp Wolves hòa Arsenal 2-2 ở vòng 31 Ngoại hạng Anh trên sân Molineux, Wolverhampton, West Midlands, Anh ngày 18/2/2026. Ảnh: AP

Chỉ hơn một tuần trước, Arsenal còn tạo ra khoảng cách chín điểm với Man City và nắm lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh. Nhưng hai trận hòa liên tiếp trước Brentford và Wolves khiến họ nguy cơ bị Man City rút ngắn cách biệt xuống hai điểm.

Tính xa hơn, trong bảy trận gần nhất tại Ngoại hạng Anh, Arsenal chỉ thắng hai, hòa bốn, thua một, giành 10 điểm và rơi 11 điểm. Họ tiếp tục phải đối mặt với câu hỏi lớn về bản lĩnh trong cuộc đua vô địch ở giai đoạn quyết định, khi đã về nhì ba mùa liên tiếp tại Ngoại hạng Anh. Tuần tới có thể sớm định đoạt tham vọng vô địch của thầy trò Mikel Arteta, khi có liên tiếp hai trận derby nảy lửa gặp Tottenham ngày 22/2 và Chelsea ngày 1/3.

Bukayo Saka đánh đầu cận thành mở tỷ số cho Arsenal. Ảnh: PA

Trận này, Arsenal khởi đầu thuận lợi. Dù không tạo nhiều cơ hội ngon ăn, đội khách vẫn có được bàn thắng nhờ những khoảnh khắc lóe sáng cá nhân. Phút 5, Declan Rice treo bóng vào vòng cấm để Bukayo Saka chọn vị trí đánh đầu trong thế không người kèm mở tỷ số. Tiền đạo cánh người Anh ghi bàn đầu tiên trên mọi đấu trường kể từ trận gặp Brentford hồi tháng 12, chấm dứt chuỗi 15 trận tịt ngòi. Với 4 phút lẻ 17 giây, đây cũng là bàn sớm nhất của Arsenal trên sân khách tại Ngoại hạng Anh, kể từ trận gặp Burnley hồi tháng 2/2024 với 3 phút lẻ 58 giây.

Saka mừng bàn bằng động tác ký lên tay trái, như ám chỉ rằng anh đã đạt thỏa thuận gia hạn với Arsenal. Theo truyền thông Anh, cầu thủ 24 tuổi chuẩn bị ký hợp đồng mới có thời hạn đến 2031 và hưởng lương kỷ lục CLB - hơn 400.000 USD mỗi tuần.

Đầu hiệp hai, Arsenal nhân đôi cách biệt nhờ màn phối hợp giữa hai hậu vệ. Gabriel Magalhaes dẫn bóng lên phần sân đối phương để Piero Hincapie xâm nhập vòng cấm rồi dứt điểm tung nóc lưới Jose Sa. Ban đầu, trọng tài khước từ bàn vì lỗi việt vị. Nhưng VAR vào cuộc thay đổi quyết định, giúp Hincapie có bàn đầu tiên trong màu áo Arsenal sau khi chuyển đến từ Leverkusen.

Các cầu thủ Arsenal thất vọng sau khi bị gỡ hòa 2-2. Ảnh: AP

Sau đó, Arsenal chùng xuống, hiếm khi dâng cao tấn công và phải trả giá. Hugo Bueno lập siêu phẩm cứa lòng chân trái rút ngắn cách biệt ở phút 61, rồi Tom Edozie dứt điểm dẫn đến pha phản lưới của Calafiori ở phút bù giờ, ấn định tỷ số hòa 2-2 và làm nổ tung cầu trường sân Molineux.

Wolves trở thành CLB bét bảng đầu tiên thoát thua CLB đang dẫn đầu dù bị dẫn hai bàn trong lịch sử Ngoại hạng Anh. Wolves vẫn đứng bét bảng với 10 điểm, kém vị trí an toàn tới 17 điểm. Trận hòa Arsenal có thể không giúp "Bầy sói" trụ hạng, nhưng sẽ là kỷ niệm khó quên với các cầu thủ và người hâm mộ của CLB.

Hồng Duy