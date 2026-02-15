Guardiola chê Man City thắng nhàm chán ở Cup FA

AnhHLV Pep Guardiola cho rằng Man City thi đấu thiếu sắc bén và nhàm chán khi thắng Salford City 2-0 ở vòng bốn Cup FA.

Trên sân Etihad tối 14/2, Man City sớm vượt lên nhờ pha phản lưới của Alfie Dorrington ở phút thứ 6. Nhưng sau đó, chủ nhà chơi thiếu tốc độ và ý tưởng, buộc Guardiola phải tung những trụ cột như Antoine Semenyo, Marc Guehi hay Rodri vào sân trong hiệp hai. Đến phút 81, chính trung vệ Guehi ghi bàn đầu tiên cho CLB, ấn định chiến thắng 2-0.

Sau trận, khi được hỏi có hài lòng với màn trình diễn của Man City hay không, Guardiola đáp: "Không. Chúng tôi không đọc được khoảng trống mà họ để lộ. Trong tấn công, điều đó phụ thuộc vào cách đối thủ phòng ngự, và chúng tôi đã không làm được. Đó là lý do trận đấu trở nên nhàm chán. Tin tốt duy nhất là chúng tôi đi tiếp. Thế thôi".

HLV Guardiola chỉ đạo trong trận Man City thắng Salford City 2-0 ở vòng bốn Cup FA trên sân Etihad, Manchester, Anh ngày 14/2/2026. Ảnh: Man City

So với trận thắng Fulham 3-0 tại Ngoại hạng Anh hồi giữa tuần, Guardiola thực hiện tới 9 thay đổi trong đội hình xuất phát trước đội hạng dưới Salford City. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha ưu tiên xoay tua lực lượng khi Man City có trọn một tuần nghỉ trước khi trở lại cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh, nhưng không lấy lý do mệt mỏi để bào chữa.

"Dĩ nhiên sẽ dễ chịu hơn nếu tôi nói rằng toàn đội kiệt sức về tinh thần, đã trải qua hai hoặc ba tuần khó khăn", ông nói. "Nhưng đây là công việc của chúng tôi. Lịch thi đấu yêu cầu phải ra sân vài ngày một lần. Vấn đề là chúng tôi không tìm được khoảng trống, mọi thứ diễn ra chậm và thiếu sức sống".

Ngoài tấm vé vào vòng năm Cup FA, Man City còn đón cú hích về lực lượng, khi John Stones tái xuất sau hơn hai tháng nghỉ vì chấn thương đùi. Trung vệ người Anh đá chính rồi nhường chỗ cho Guehi ở phút 65.

Guardiola hài lòng, nhưng thừa nhận Stones chưa đạt thể trạng và phong độ tốt nhất. "Dĩ nhiên chưa phải là John Stones mà chúng tôi từng biết, nhưng ngôn ngữ cơ thể rất tích cực, đặc biệt ở khả năng pressing và sự quyết liệt. Việc cậu ấy chơi 65 phút là rất quan trọng", HLV 55 tuổi.

Tình huống bay người cứu thua của thủ môn James Trafford. Ảnh: Man City

Salford - đội từng thua Man City 0-8 tại Cup FA mùa trước - cho thấy sự tiến bộ rõ rệt. CLB đang thi đấu tại League Two, tương đương hạng tư của hệ thống giải bóng đá Anh, tạo ra không ít cơ hội, buộc thủ môn James Trafford phải hai lần trổ tài, trong đó có pha cản phá cú vô-lê của Ben Woodburn và tình huống khép góc trước Kelly N’Mai.



"Tôi biết mình sẽ không phải hoạt động quá nhiều, nhưng khi được yêu cầu, tôi phải làm tốt", Trafford chia sẻ. "Đây là trận đấu loại trực tiếp. Chúng tôi thắng và còn một tuần trước trận tiếp theo. Toàn đội phải tiếp tục tiến lên".

HLV Karl Robinson của Salford cũng nhìn thấy những tín hiệu tích cực: "Tôi đã nói trước trận rằng CLB này tiến bộ qua từng năm. Chúng tôi đến đây với đội hình mạnh hơn, tư cách của một CLB tốt hơn. Các cầu thủ đã chứng minh điều đó. Tôi ghét thua, nhưng cách chúng tôi thua hôm nay cho thấy nỗ lực của toàn đội", ông nói.

Man City sẽ nghỉ ngơi một tuần trước khi đấu Newcastle ở vòng 27 Ngoại hạng Anh trên sân Etihad ngày 21/2.

Hồng Duy (theo ESPN, Mancity.com)