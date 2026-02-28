Guardiola: 'Gặp Real giúp Man City hoàn thiện hơn'

AnhHLV Pep Guardiola khẳng định việc chạm trán Real Madrid ở vòng 1/8 Champions League là thử thách cần thiết để Man City tích lũy kinh nghiệm và trưởng thành.

Lá thăm may rủi sớm đưa Man City tái ngộ Real ở vòng 1/8. Hai đội từng đụng độ ở giai đoạn vòng bảng, khi thầy trò Guardiola thắng 2-1 ngay tại Bernabeu nhờ các bàn của Nico O’Reilly và Erling Haaland.

Đây là lần thứ 6 trong 7 mùa gần nhất Man City và Real chạm trán nhau ở thể thức hai lượt. Trong 5 lần kể từ mùa 2019-2020, Man City đi tiếp hai lần. Đáng chú ý, một trong hai đội góp mặt ở 4 trong 5 trận chung kết Champions League gần đây, cho thấy tầm vóc của cặp đấu này.

HLV Pep Guardiola vui mừng sau trận Man City thắng Newcastle 2-1 ở vòng 27 Ngoại hạng Anh trên sân Etihad, Manchester, Anh ngày 21/2/2026. Ảnh: Man City

Guardiola cho rằng những màn so tài đỉnh cao như vậy mang lại kinh nghiệm và bản lĩnh cho các học trò. "Càng đối đầu với các CLB hàng đầu châu Âu, mà không ai có thể phủ nhận Real là một trong số đó, bạn càng tích lũy được kinh nghiệm, danh tiếng và cách xử lý áp lực", ông nói tại họp báo trước trận gặp Leeds ở vòng 28 Ngoại hạng Anh. "Chạm trán những đội bóng lớn sẽ giúp bạn trở nên mạnh hơn. Ngay cả khi thất bại, bạn cũng học được cách để chiến thắng ở lần sau".

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha nhấn mạnh Real luôn sở hữu những cầu thủ xuất sắc, từ thời ông còn dẫn dắt Barca, Bayern, cho tới hiện tại ở Man City. Tuy vậy, Guardiola khẳng định trước mắt đội bóng cần tập trung cho các trận tại Ngoại hạng Anh và Cup FA, trước khi nghĩ đến đại chiến với đại diện La Liga.

Giám đốc bóng đá Hugo Viana cũng bày tỏ sự háo hức khi tái đấu Real. "Đây là trận cầu lớn", Viana nói sau lễ bốc thăm tại trụ sở UEFA ở Nyon. "Chúng tôi đã gặp họ ở vòng bảng. Đó sẽ là trận đấu hấp dẫn và thực sự giống như một trận chung kết".

Theo nhánh đấu đã được xác định, nếu vượt qua Real, Man City có thể chạm trán Atalanta hoặc Bayern Munich ở tứ kết, trước khi nghĩ đến các đối thủ tiềm năng như PSG, Chelsea, Galatasaray hoặc Liverpool tại bán kết. "Còn quá sớm để nói về bán kết hay chung kết. Chúng tôi phải nghĩ từng trận một", Viana nhấn mạnh.

Erling Haaland (trái) tranh chấp bóng với Dan Burn. Ảnh: Man City

Bên cạnh câu chuyện Champions League, Guardiola cũng nhấn mạnh vai trò trung tâm của Erling Haaland trong hệ thống chiến thuật. Mùa này, trung phong người Na Uy khởi đầu bùng nổ với 19 bàn sau 17 trận Ngoại hạng Anh, nhưng chỉ ghi thêm ba bàn trong 10 vòng gần nhất.

Guardiola cho biết mục tiêu của Man City là đưa Haaland vào vị trí thuận lợi nhất để ghi bàn. "Tôi luôn nói phải đưa Erling đến gần vòng cấm nhất có thể. Không có chiến thuật nào hơn thế. Cả đội phải hỗ trợ để cậu ấy ghi bàn", ông nói.

Nhà cầm quân 55 tuổi đánh giá cao sự cải thiện của Haaland trong khâu di chuyển không bóng và giữ bóng, đặc biệt sau trận thắng Newcastle 2-1 ở vòng 27 Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận không thể lạm dụng những đường bóng dài khi tiền đạo này bị kèm chặt, ví dụ như trong các pha tranh chấp với những hậu vệ có thể hình vượt trội.

"Chúng tôi cần phương án thay thế. Nếu ba ngày lại chơi theo cách đó một lần, điều đó là không bền vững với một tiền đạo như Erling", Guardiola nói. "Khi bị kèm người sát sao, mọi thứ trở nên khó khăn hơn".

Hồng Duy (theo Mancity.com)