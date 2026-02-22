Man City 'đốt nóng' cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh

AnhMan City thắng đội khách Newcastle 2-1 ở vòng 27 Ngoại hạng Anh để rút ngắn cách biệt với Arsenal xuống hai điểm.

Trận đấu tại Etihad tối 21/2 được định đoạt chỉ trong 45 phút đầu tiên, khi nhịp độ được đẩy lên nghẹt thở và những khoảnh khắc lóe sáng liên tiếp xuất hiện.

Phút 14, từ pha tăng tốc đầy táo bạo ở khu trung tuyến, Omar Marmoush chọc khe để Nico O'Reilly bứt xuống. Cầu thủ người Anh để bóng trôi rồi dứt điểm một chạm uy lực về góc gần, khiến thủ thành Nick Pope chạm tay vào bóng cũng không thể cản phá.

Nico O’Reilly mừng bàn mở tỷ số trong trận Man City thắng Newcastle 2-1 ở vòng 27 Ngoại hạng Anh trên sân Etihad, Manchester, Anh ngày 21/2/2026. Ảnh: PA

Nhưng Newcastle không mất nhiều thời gian để đáp trả. Phút 22, từ pha làm tường của Jacob Ramsey, Lewis Hall băng lên từ tuyến hai dứt điểm một chạm từ khoảng cách hơn 20 mét. Bóng khẽ chạm người cầu thủ Man City đổi hướng, bay về góc xa trong sự bất lực của Gianluigi Donnarumma. Sân Etihad chợt lặng đi khi tỷ số được quân bình 1-1.

Niềm vui của đội khách, tuy vậy, chỉ kéo dài vỏn vẹn năm phút. Phút 27, đến lượt Erling Haaland - người đá cặp tiền đạo cùng Marmoush - sắm vai kiến tạo. Trung phong người Na Uy dạt phải rồi thực hiện đường tạt bóng có độ cuộn vừa tầm vào vòng cấm, để O'Reilly băng vào đánh đầu chéo góc chuẩn xác. Cú đúp hoàn tất, và tỷ số được nâng lên 2-1 trong tiếng reo hò vỡ òa của khán đài.

O'Reilly ghi ba bàn trong hai trận gần nhất tại Ngoại hạng Anh, bằng thành tích mà anh đạt được trong 33 trận trước đó tại giải. Haaland thì có pha kiến tạo thứ bảy, thành tích tốt thứ hai tại Ngoại hạng Anh, bằng đồng đội Rayan Cherki và chỉ kém Bruno Fernandes (7).

Nico O’Reilly đánh đầu ấn định chiến thắng 2-1. Ảnh: AP

Phút 42, Newcastle tưởng như tiếp tục tìm được bàn gỡ. Từ quả đá phạt chếch bên cánh trái, hậu vệ cao 1m98 Dan Burn đánh đầu tung lưới Donnarumma, nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị.

Hiệp hai không còn giữ được nhịp độ hấp dẫn như 45 phút đầu. Man City chủ động giảm nhịp, kiểm soát bóng chắc chắn và chơi an toàn nhằm bảo toàn lợi thế. Trong khi đó, Newcastle nỗ lực đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ, nhưng những pha lên bóng thiếu sắc bén khiến họ rơi vào bế tắc trước hàng thủ được tổ chức kín kẽ của chủ nhà.

Man City 2-1 Newcastle Diễn biến chính trận Man City 2-1 Newcastle.

Tỷ số 2-1 được giữ đến hết trận, giúp Man City nối dài chuỗi bất bại trên sân nhà trước Newcastle tại Ngoại hạng Anh lên 22 trận, kéo dài từ tháng 8/2002. Đội bóng thành Manchester cũng nâng mạch toàn thắng trước đối thủ này lên 16 trận - thành tích dài thứ hai trong lịch sử giải đấu cao nhất nước Anh khi một đội liên tiếp đánh bại cùng một đối thủ.

Quan trọng hơn, chiến thắng tại Etihad hôm qua giúp Man City rút ngắn cách biệt với Arsenal xuống hai điểm, khi hai đội cùng đá 27 trận. Thầy trò Pep Guardiola gây sức ép rất lớn trước khi Arsenal làm khách của Tottenham hôm nay.

Ngay cả khi Arsenal thắng trận derby bắc London để tái lập khoảng cách năm điểm, Man City vẫn nắm quyền tự quyết trong cuộc đua vô địch. Do hai đội sẽ đối đầu trực tiếp trên sân Etihad ngày 18/4, Man City sẽ vô địch nếu toàn thắng 11 trận còn lại.

Xem Ngoại hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD

Hồng Duy