Man City gieo sầu cho Real tại Bernabeu

Tây Ban NhaMan City ngược dòng thắng Real 2-1 ở lượt thứ sáu vòng bảng Champions League, tối 10/12.

Mùa trước, với tỷ số 3-2 và 3-1, Real thắng Man City cả hai trận ở vòng play-off. Nhưng sau gần một năm, đội bóng vô địch nhiều lần nhất không còn là chính mình. Bàn mở tỷ số của Rodrygo không đủ để cứu vãn kết cục trắng tay trên sân nhà.

Đầu trận đấu, Real vẫn chơi với vị thế cửa trên. Việc vắng Kylian Mbappe, cầu thủ ghi bàn nhiều nhất từ đầu mùa, không lập tức ảnh hưởng đến thầy trò Xabi Alonso. Phút 28, sau khi thoát xuống rìa phải vòng cấm, Rodrygo sút chìm vào góc xa đánh bại thủ môn Gianluigi Donnarumma.

Rodrygo mở tỷ số trận Real 1-2 Man City ở lượt sáu vòng bảng Champions League tối 10/12. Ảnh: AS

Nhưng sau màn khởi đầu tốt, Real không đủ chắc chắn để giữ vững lợi thế. Việc vắng Dani Carvajal, Eder Militao, Dean Huijsen và David Alaba nhanh chóng để lại hậu quả cho hàng thủ. Man City chỉ mất 7 phút để gỡ hòa với pha sút bồi của Nico O'Reilly.

Việc đánh rơi lợi thế quá sớm khiến Real mất tự tin như bốn trận hòa và thua trong năm vòng La Liga gần đây. Họ không chỉ phải nhường tuyến giữa, mà còn để Man City vượt lên trong những khoảnh khắc quyết định.

Phút 40, Antonio Rudiger phạm lỗi khi kéo áo ngăn Erling Haaland nhảy lên đánh đầu trong vòng cấm. Sau đó, chính tiền đạo người Na Uy đứng dậy sút phạt đền ấn định chiến thắng 2-1. Nếu thủ môn Thibaut Courtois không xuất sắc ở phút 45+3, Real thậm chí thua bàn thứ ba sau hai pha dứt điểm liên tiếp của Haaland và Phil Foden.

Nico O'Reilly gỡ hòa trong trận Real 1-2 Man City ở lượt sáu vòng bảng Champions League tối 10/12. Ảnh: AS

Hai đội tiếp tục giằng co sau giờ nghỉ. Real tạo nhiều cơ hội, nhưng việc vắng một cầu thủ dứt điểm tốt như Mbappe bắt đầu gây tác hại. Phút 51, Jude Bellingham lốp bóng vọt xà trong pha đối mặt với Donnarumma. Trong lần hiếm hoi được HLV Alonso tung vào sân, Endrick cũng gây thất vọng khi đánh đầu đập xà ở phút 85.

Ở chiều ngược lại, Man City cũng uy hiếp khung thành Real không ít lần. Nếu Courtois không kịp hóa giải pha uy hiếp của Haaland và cú cứa lòng của Jeremy Doku, tỷ số có thể đã là 3-1 nghiêng về đội bóng Anh.

Về cuối trận, Man City chủ động chơi chậm và cầm bóng chắc. Điều đó khiến Real không thể gỡ hòa dù gây sức ép lớn. Chiến thắng giúp Man City giành 13 điểm sau sáu lượt trận, lên xếp thứ tư chỉ sau Arsenal, Bayern và PSG. Nếu tiếp tục chơi tốt trước Bodo/Glimt và Galatasaray trong hai trận cuối, thầy trò Pep Guardiola nhiều khả năng giành vé trực tiếp vào vòng 1/8.

Trong khi đó, với 12 điểm, Real rơi từ thứ năm xuống thứ bảy. Họ cần lấy lại phong độ trong hai trận gặp Monaco và Benfica để thể giữ vị trí trong Top 8.

Thanh Quý