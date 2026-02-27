Man City đấu Real Madrid ở vòng 1/8 Champions League

Thụy SĩMan City đấu Real Madrid, Chelsea đại chiến ĐKVĐ PSG là những cặp đấu đáng chú ý tại vòng 1/8 Champions League.

Kết quả bốc thăm vòng 1/8 và nhánh đấu Champions League mùa 2025-2026. Ảnh: UEFA

Sau khi thắng Benfica ở vòng play-off Champions League, thủ môn Thibaut Courtois chia sẻ rằng anh có linh cảm Real sẽ lại đụng Man City. Và đúng như dự đoán, ngay ở lá thăm đầu tiên từ tay cựu tiền vệ Ivan Rakitic, Real đã được xác định đối đầu đại diện nước Anh.

Real và Man City đã gặp nhau ở sáu trong bảy mùa Champions League gần nhất. Từ những màn rượt đuổi nghẹt thở, những cuộc đấu trí căng thẳng trên băng ghế huấn luyện, đến các khoảnh khắc bùng nổ phút cuối - cặp đấu này dường như đã trở thành "kinh điển mới" của giải đấu.

Mùa này, hai đội từng chạm trán ở vòng bảng. Khi đó, Man City thắng ngược 2-1 ngay tại Bernabeu - lời cảnh báo sớm cho tham vọng của thầy trò HLV Pep Guardiola. Nhưng Real ở vòng knock-out luôn là một phiên bản khác: lạnh lùng, bản lĩnh và giàu ADN Champions League.

Erling Haaland bật nhảy tranh chấp bóng với Antonio Rudiger và Ferland Mendy trong trận Man City gặp Real Madrid trên sân Bernabeu, Madrid, Tây Ban Nha ngày 9/4/2024. Ảnh: Reuters

Cặp đấu đáng chú ý khác là Chelsea đối đầu đương kim vô địch PSG. Thành tích đối đầu khá cân bằng: PSG thắng 3, Chelsea thắng 2 và hòa 3.

Lần gần nhất hai đội gặp nhau ở vòng 1/8 mùa 2015-2016. Khi đó, PSG thắng cả hai lượt với cùng tỷ số 2-1. Tái ngộ lần này hứa hẹn tiếp tục là màn so tài chiến thuật căng thẳng giữa hai tập thể giàu tham vọng.

Arsenal, CLB toàn thắng ở vòng bảng mùa này, sẽ đối đầu Bayer Leverkusen. Hai đội chỉ từng gặp nhau tại vòng bảng Champions League mùa 2001-2002. Khi đó, Arsenal thắng 4-1 trên sân nhà và hòa 1-1 trên đất Đức.

Hơn hai thập kỷ trôi qua, tương quan lực lượng và vị thế đã thay đổi nhiều. Nhưng với phong độ ấn tượng hiện tại, đại diện nước Anh được kỳ vọng sẽ tiếp tục nối dài mạch thăng hoa.

Serge Gnabry bay người dứt điểm trong trận Bayern thua Arsenal 1-3 ở vòng bảng Champions League trên sân Emirates, London, Anh ngày 26/11/2025. Ảnh: Reuters

Atletico sẽ chạm trán Tottenham, trong khi Atalanta đụng độ Bayern Munich. Đây đều là những cặp đấu chưa từng xuất hiện trong lịch sử Champions League. Atletico với bản sắc thực dụng dưới thời Diego Simeone sẽ thử thách một Tottenham giàu tốc độ và khát khao khẳng định mình. Ở cặp còn lại, Bayern có bề dày thành tích được đánh giá nhỉnh hơn, nhưng Atalanta luôn tiềm ẩn khả năng tạo bất ngờ bằng lối chơi tấn công máu lửa.

Newcastle gặp Barca trong cặp đấu gợi nhớ quá khứ. Hai đội từng chạm trán ở vòng bảng các mùa 1997-1998 và 2002-2003. Barca áp đảo khi thắng ba, thua một, ghi 10 và thủng lưới 5 bàn.

Galatasaray sẽ tái ngộ Liverpool. Ở vòng bảng mùa này, đại diện Thổ Nhĩ Kỳ thắng 1-0 nhờ cú đá phạt đền của Victor Osimhen. Với bàn thắng đó, Osimhen trở thành cầu thủ Nigeria đầu tiên ghi 10 bàn tại Champions League.

Cuối cùng là trận Sporting Bodo/Glimt. Hai đội chưa từng gặp nhau ở các giải do UEFA tổ chức. Đây cũng là lần đầu tiên Bodo/Glimt góp mặt ở vòng 1/8 Champions League - cột mốc lịch sử với đại diện Na Uy. So với phần còn lại, đây có thể là cặp đấu "nhẹ ký" hơn về danh tiếng, nhưng lại giàu ý nghĩa. Với Bodo/Glimt, mỗi trận đấu lúc này đều là hành trình viết tiếp giấc mơ châu Âu.

Theo mô hình dự báo của Opta, Arsenal được đánh giá là ứng viên số một cho chức vô địch Champions League 2025-2026 với xác suất 29,45%. Xếp sau là Bayern Munich (14,56%), Man City (13,42%), Liverpool (10,44%), Chelsea (6,69%) và Barca (6,16%).

Arsenal được đánh giá có 46,17% cơ hội góp mặt ở trận đấu cuối cùng và 29,45% khả năng đăng quang. Bayern Munich lần lượt đạt 29,25% và 14,56%.

Việc Arsenal và Bayern đứng nhất, nhì vòng bảng đồng nghĩa hai đội chỉ có thể gặp nhau ở chung kết. Theo nhánh đấu giả định, điều này cũng mở ra khả năng một cặp bán kết toàn đội bóng Ngoại hạng Anh.

Các trận lượt đi vòng 1/8 sẽ diễn ra vào ngày 10 và 11/3; lượt về vào ngày 17 và 18/3. Tứ kết diễn ra hai lượt vào các ngày 7-8/4 và 14-15/4. Vòng bán kết diễn ra vào các ngày 28-29/4 và 5-6/5. Trận chung kết được tổ chức tại Budapest, trên sân Puskas Arena, vào ngày 30/5.

Hồng Duy