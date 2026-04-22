Guardiola đáp trả Rooney, bảo vệ màn ăn mừng của Man City

AnhHLV Pep Guardiola chỉ trích nhận xét "ngớ ngẩn" của Wayne Rooney về màn ăn mừng của Man City sau trận thắng Arsenal, đồng thời kêu gọi học trò tận hưởng từng khoảnh khắc trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh.

Trận thắng Arsenal ở vòng 33 ngày 19/4 giúp Man City giành quyền tự quyết trên đường đua vô địch. Vì thế, các cầu thủ và ban huấn luyện mừng cuồng nhiệt, tạo khung cảnh bùng nổ tại Etihad khi tan cuộc. Thủ môn Gianluigi Donnarumma lao lên khán đài, ban huấn luyện tràn xuống sân, còn Erling Haaland cởi áo vung cao trong niềm phấn khích.

Trên chương trình Match of the Day, Rooney chỉ trích Man City phản ứng thái quá và có thể trở thành động lực cho đối thủ trực tiếp. Cựu tiền vệ người Anh Danny Murphy đồng tình, cho rằng Man City ăn mừng "hơi quá mức".

HLV Pep Guardiola vui mừng trong trận Man City thắng Arsenal 2-1 ở vòng 33 Ngoại hạng Anh trên sân Etihad, Manchester, Anh ngày 19/4/2026. Ảnh: Man City

Trong buổi họp báo trước trận gặp Burnley ở vòng 34 Ngoại hạng Anh, Guardiola đáp trả những phát biểu này. "Người ta có thể nói bất cứ điều gì họ muốn, kể cả những điều ngớ ngẩn", ông nói. "Cầu thủ ăn mừng vì họ hiểu giá trị của đối thủ. Nếu chúng tôi không thắng, mọi thứ coi như chấm hết. Khi đã thắng và vẫn còn cơ hội, tại sao lại không ăn mừng?".

Theo Guardiola, tính chất quan trọng của trận đấu với Arsenal khiến cảm xúc được đẩy lên cao, thậm chí có thể xem như "chung kết" với Man City trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha nhấn mạnh việc tôn trọng đối thủ không đồng nghĩa với việc kìm nén cảm xúc. Ông cũng khuyến khích các học trò tận hưởng từng trận đấu thay vì chờ đến cuối mùa giải.

"Mỗi trận đấu hãy tiến đến khán giả và tận hưởng khoảnh khắc. Chẳng lẽ phải đợi đến hết mùa mới được ăn mừng?", HLV 55 tuổi đặt vấn đề.

Nếu thắng Burnley - CLB đang xếp áp chót với 20 điểm - hôm nay, Man City sẽ cân bằng điểm số với Arsenal (70 điểm), đồng thời có hiệu số bàn thắng bại tương đương hoặc tốt hơn. Guardiola thừa nhận khả năng cạnh tranh hiệu số, nhưng cảnh báo đội bóng không nên mất tập trung.

"Điều đó có thể xảy ra, nhưng chúng tôi không được xao nhãng. Nếu mải tấn công, đội sẽ mất cân bằng và dễ thủng lưới", ông nói. "Cả hai đội đều hiểu rằng không được đánh rơi điểm số hay thất bại, vì khi đó sẽ rất khó để sửa sai. Lịch thi đấu dày đặc khiến mọi thứ trở nên khắc nghiệt".

Đề cập tới khả năng chấm dứt chuỗi hơn 200 ngày dẫn đầu bảng của Arsenal, Guardiola thừa nhận đối thủ đã thể hiện phong độ ổn định đáng nể. "Điều đó cho thấy họ đã chơi tốt và duy trì sự ổn định như thế nào. Trận tới là cơ hội để chúng tôi san bằng điểm số", ông nói.

Khi được hỏi việc dẫn đầu hay bám đuổi tạo ra áp lực hay sự thoải mái, nhà cầm quân người Tây Ban Nha cho rằng thử thách lúc này chủ yếu đến từ yếu tố thể lực. "Khó khăn hơn, đặc biệt về thể chất sau trận gặp Arsenal. Chúng tôi tới sân Burnley và phải chơi đúng phong độ cần thiết. Mục tiêu là chiến thắng", ông nhấn mạnh.

