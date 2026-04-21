Rooney: 'Man City có thể phải trả giá vì ăn mừng như vô địch'

Cựu tiền đạo Wayne Rooney cho rằng Man City đã phản ứng thái quá sau trận thắng Arsenal, và điều đó có thể khiến họ trả giá ở Ngoại hạng Anh.

Chiến thắng 2-1 trên sân Etihad ở vòng 33 giúp Man City rút ngắn cách biệt với Arsenal xuống còn ba điểm, đồng thời vẫn còn một trận chưa đấu. Kết quả mang tính bước ngoặt trong cuộc đua song mã, khi đội bóng của HLV Pep Guardiola nắm quyền tự quyết. Tuy nhiên, cách họ ăn mừng sau trận lại trở thành chủ đề gây tranh cãi.

Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, các cầu thủ Man City thể hiện cảm xúc mạnh. Thủ môn Gianluigi Donnarumma lao lên khán đài chia vui cùng người hâm mộ, trong khi toàn đội đi quanh sân tri ân khán giả. Trên khán đài, một biểu ngữ "Hoảng loạn trên đường phố London" mang tính khiêu khích Arsenal được giương cao, càng làm bầu không khí thêm phần sôi động.

Nhưng theo Rooney, tất cả hành động đó là quá sớm.

"Chiến thắng của Man City quan trọng, không có gì phải bàn cãi. Nhưng cách họ ăn mừng có phần thái quá", cựu tiền đạo của Man Utd nhận xét trên chương trình Match of the Day. "Mùa giải vẫn còn 6 trận với Man City. Mọi thứ chưa kết thúc. Việc ăn mừng sớm có thể quay lại gây bất lợi cho họ".

Rooney cho rằng những phản ứng cảm xúc như vậy có thể trở thành động lực cho đối thủ trực tiếp. Do Arsenal vẫn đang dẫn đầu, bất kỳ chi tiết nào cũng có thể bị khai thác để tạo thêm quyết tâm. "Khi một đội bóng cảm thấy bị coi thường hoặc bị khiêu khích, họ có xu hướng phản ứng mạnh hơn", Rooney nói thêm. "Arsenal có thể dùng điều đó làm nhiên liệu cho phần còn lại của mùa giải".

Thực tế, thất bại tại Etihad chưa làm thay đổi cục diện một cách quyết định. Arsenal vẫn giữ lợi thế ba điểm và lịch đấu được đánh giá dễ thở hơn trong năm vòng cuối. Đội bóng của HLV Mikel Arteta sẽ lần lượt gặp những đối thủ không quá mạnh như Newcastle, Fulham hay Burnley, xen kẽ chuyến làm khách trước West Ham và Crystal Palace.

Rooney trong chương trình Match of the Day hôm 20/4.

Ở chiều ngược lại, Man City phải đối mặt với lịch trình dày và phức tạp hơn, gồm các chuyến làm khách trước Everton và Bournemouth. Ngoài ra, họ còn trận đá bù với Crystal Palace. Vì thế, hãng thống kê Opta dự đoán Arsenal vẫn còn 73% khả năng vô địch.

Rooney tin rằng chính sự khác biệt này sẽ ảnh hưởng lớn đến cuộc đua. "Tôi nghĩ Arsenal có cơ hội thắng tất cả các trận còn lại", ông nhận định. "Trong khi đó, lịch của Man City khó hơn. Everton có thể khiến họ mất điểm".

Dù vậy, chính Rooney thừa nhận ông để cảm xúc chi phối nhận định. Cựu đội trưởng Man Utd không muốn Man City đăng quang, vì hai đội là kình địch cùng thành phố. "Tôi muốn Arsenal vô địch. Tôi không muốn Man City làm được điều đó", ông nói thẳng.

Ở phía Arsenal, thất bại tại Etihad không khiến họ đánh mất niềm tin. HLV Mikel Arteta khẳng định các học trò của ông vẫn tin vào khả năng đăng quang, thậm chí còn quyết tâm hơn sau trận thua. HLV người Tây Ban Nha tin rằng sự khác biệt giữa hai đội ở trận hôm 19/4 chỉ nằm ở những khoảnh khắc trong hai cấm địa, thay vì thế trận tổng thể.

Thông điệp đó phần nào cho thấy Arsenal chưa hề suy sụp. Sau ba mùa liên tiếp về nhì, họ đang đứng trước cơ hội lớn để chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài 22 năm. Do đó, yếu tố tâm lý có thể đóng vai trò quyết định.

Hoàng An (theo Daily Mail)