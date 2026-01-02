Gu đồ diễn táo bạo của Jennifer Lopez

Trên sân khấu khai mạc hôm 30/12, người đẹp gây chú ý với màn tự trào gu mặc hở nhiều năm qua. Trong bộ trang phục tua rua của nhà thiết kế Celia Kritharioti, cô cho biết từng suy ngẫm về những lời chỉ trích của khán giả trên mạng xã hội, thi thoảng bật cười trước các câu hỏi tại sao cô luôn diện đồ không đúng tuổi.
Jennifer Lopez nhận tràng pháo tay từ fan khi nói đùa: "Nếu các bạn có vòng ba như tôi, các bạn cũng khỏa thân thôi".
Nghệ sĩ hóa thành "showgirl" (vũ nữ trong những vở hài kịch ca nhạc, hộp đêm tại Hollywood) trong một tiết mục. Bộ đôi stylist Rob Zangardi và Mariel Haenn là những người đứng sau các bộ cánh của ca sĩ trong show này.
Jennifer Lopez diện thiết kế cắt xẻ trên sân khấu mùa hè 2025.
Ca sĩ từ lâu nổi tiếng với gu thời trang táo bạo, khoe vóc dáng săn chắc. Suốt chuyến lưu diễn Up All Night: Live in 2025 (từ tháng 7 đến tháng 8/2025), tạp chí Harper's Bazaar nhận định cô luôn trung thành với những bộ đồ liền thân. Đôi khi, cô mặc trang phục biến tấu từ nội y, đính đá lấp lánh.
Ca sĩ "cháy" hết mình trong chặng diễn tại Warsaw (Ba Lan) tháng 7/2025.
Tại concert ở thành phố Bilba (Tây Ban Nha) tháng 7/2025, nghệ sĩ gây chú ý với mốt quần da cạp trễ khoe cơ bụng khi biểu diễn ca khúc El Anillo.
Sân khấu ca khúc Ain't It Funny của Jennifer Lopez ở Budapest (Hungary) năm ngoái.
Trò chuyện với New York Post năm 2025, cựu huấn luyện viên thể hình của J.Lo - chuyên gia Jay Cardiello - cho biết một trong những bí quyết giúp nghệ sĩ có vòng bụng săn chắc là tập cơ lõi. "Thay vì chỉ tập cơ bụng với những động tác gập người, chúng tôi từng áp dụng các bài tập tác động toàn nhóm cơ trước, sau và hai bên hông kết hợp việc giữ thăng bằng và chuyển động có kiểm soát", Cardiello nói thêm.
Ngoài ra, J.Lo tập HIIT (High intensity interval training: các bài cardio có cường độ cao ngắt quãng), chuỗi bài rèn sức bền giúp đốt calo và giữ cơ.
Bên cạnh tập luyện, Jennifer Lopez duy trì chế độ ăn dinh dưỡng, uống đủ nước và ngủ đủ giấc. Trong một cuộc phỏng vấn năm 2016, ca sĩ cho biết không uống cà phê, rượu và hút thuốc vì cho rằng chúng không tốt cho da.
Trong các buổi tập dượt, nghệ sĩ thường chọn trang phục ôm cơ thể.
Jennifer Lopez sinh năm 1969 tại New York, Mỹ. Cô bước chân vào làng giải trí với vai trò thành viên trong nhóm vũ công Fly Girl của show hài kịch In Living Color năm 1991. Cô nổi tiếng với loạt hit như On The Floor, Ain't Your Mama. Người đẹp còn đóng nhiều phim như The Mother (2023), Shotgun Wedding (2022), Kiss of the Spider Woman (2025).
Trên sân khấu AMAs 2025, Jennifer Lopez mặc đồ lấy cảm hứng từ người máy do nhà thiết kế gốc Việt Michael Ngo thực hiện.
Hiện ca sĩ tận hưởng cuộc sống độc thân sau khi ly hôn tài tử Ben Affleck tháng 8/2024. Trước Affleck, Lopez trải qua ba đời chồng, lần lượt là người mẫu Ojani Noa, vũ công Cris Judy và ca sĩ Marc Anthony. Cô và Anthony có cặp sinh đôi Max và Emme, 18 tuổi.
Phương Thảo
Ảnh, video: Instagram/ Jennifer Lopez