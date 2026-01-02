Gu đồ diễn táo bạo của Jennifer Lopez

Trên sân khấu khai mạc hôm 30/12, người đẹp gây chú ý với màn tự trào gu mặc hở nhiều năm qua. Trong bộ trang phục tua rua của nhà thiết kế Celia Kritharioti, cô cho biết từng suy ngẫm về những lời chỉ trích của khán giả trên mạng xã hội, thi thoảng bật cười trước các câu hỏi tại sao cô luôn diện đồ không đúng tuổi.

Jennifer Lopez nhận tràng pháo tay từ fan khi nói đùa: "Nếu các bạn có vòng ba như tôi, các bạn cũng khỏa thân thôi".