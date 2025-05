Jennifer Lopez 'hạnh phúc hơn' sau ly hôn

Ca sĩ Jennifer Lopez nói hạnh phúc với hiện tại, tìm thấy bình yên sau một năm sóng gió nhờ con cái và thói quen đọc sách, thiền định.

Trò chuyện với El País gần đây, nghệ sĩ cho biết bây giờ "hạnh phúc hơn vì đã vượt xa chính mình cách đây một, hai và ba năm trước". Cô không kể những trở ngại, chỉ nhắc việc hủy tour diễn This Is Me... Live cuối tháng 5 năm ngoái - một tháng trước khi concert bắt đầu. Trang tin cho rằng dù Jennifer Lopez không đề cập vụ ly hôn Ben Affleck, người hâm mộ cảm nhận cô nói về anh trong bài phỏng vấn. Cuộc hôn nhân của cả hai chấm dứt tháng 8/2024, sau hai năm chung sống.

Jennifer Lopez khoe vẻ rạng rỡ trong bộ ảnh tháng 9/2024. Ảnh: Instagram/ Jennifer Lopez

Theo Jennifer Lopez, cô không vượt qua biến cố một mình mà có hai con - Max và Emme, 17 tuổi - đồng hành. Cả hai là anh em sinh đôi, con chung của ca sĩ và chồng cũ Marc Anthony. Cô kể: "Tôi từng nói với tụi nhỏ năm ngoái: 'Đây là giai đoạn khó khăn, nhưng mẹ sẽ mạnh mẽ và trở nên tốt hơn sau đó'. Tôi đã hứa như vậy và tôi làm được. Bây giờ các con cũng cảm thấy như thế. Điều ấy mang lại cho tôi cảm giác bình yên trong đời".

Ngoài ra, ca sĩ nói tự hào khi có thể dẫn dắt Max và Emme đi qua quãng thời gian cam go, giúp hai con trưởng thành hơn. Với Jennifer Lopez, ai cũng có lúc gặp chuyện không may, nhưng cách chúng ta đối diện thử thách mới là điều định hình bản thân, không phải nhờ mối quan hệ hay đàn ông.

Để tìm thấy bình yên trở lại, nghệ sĩ cho biết đọc nhiều sách đa dạng đề tài, chẳng hạn như về tuổi thơ, hôn nhân, các mối quan hệ, những hình thái khác nhau của tình yêu, não bộ và khoa học. Cô cũng thường tự vấn bản thân, dành thời gian ngồi thiền và cầu nguyện. Trước đây, Jennifer Lopez trải qua nhiều cuộc trị liệu tâm lý cá nhân hoặc với bạn đời, gia đình. Hiện cô cho rằng điều quan trọng là thấu hiểu chính mình và học cách thay đổi.

Jennifer Lopez đi du lịch Nhật Bản cùng hai con Jennifer Lopez đi du lịch Nhật Bản cùng Max-Emme, dịp sinh nhật tuổi 16 của hai con. Video: Instagram/ Jennifer Lopez

Jennifer Lopez, 56 tuổi, biệt danh J. Lo, sinh ở New York, Mỹ. Cô bước chân vào làng giải trí với vai trò thành viên trong nhóm vũ công Fly Girl của show hài kịch In Living Color năm 1991. Cô nổi tiếng với loạt hit như On The Floor, Ain't Your Mama. Người đẹp còn đóng nhiều phim như The Mother (2023), Shotgun Wedding (2022), Marry Me (2022). Dự án gần nhất là Kiss of the Spider Woman, dự kiến phát hành vào tháng 10. Sắp tới, cô khởi động chuyến lưu diễn thứ năm trong sự nghiệp - Up All Night: Live in 2025. Chương trình dự kiến diễn ra từ ngày 4/7 đến 3/8, đi qua nhiều quốc gia như Tây Ban Nha, Ai Cập, Italy.

Jennifer Lopez kết hôn Ben Affleck năm 2022, đệ đơn ly dị vào tháng 8/2024, hoàn tất thủ tục hồi tháng 1. Dù hôn nhân ngắn ngủi, chuyện tình của họ kéo dài khoảng 20 năm và được người hâm mộ đặt biệt danh là "Bennifer". Cặp sao từng đính hôn năm 2002, chia tay vào tháng 1/2004. Những năm sau đó, hai người đều có gia đình riêng trước khi tái hợp năm 2021. Trước Ben Affleck, Lopez trải qua ba đời chồng, lần lượt là người mẫu Ojani Noa, vũ công Cris Judy và ca sĩ Marc Anthony.

Phương Thảo (theo El País)