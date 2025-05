Jennifer Lopez diện bodysuit của nhà thiết kế gốc Việt

MỹCa sĩ Jennifer Lopez chọn bộ đồ lấy cảm hứng từ người máy của nhà thiết kế gốc Việt Michael Ngo, biểu diễn ở AMAs.

Jennifer Lopez biểu diễn ở AMAs 2025 Jennifer Lopez khoe vũ đạo ở AMAs 2025. Video: YouTube Jennifer Lopez

Người đẹp 56 tuổi gây chú ý khi làm MC và biểu diễn liên khúc 23 bản hit trong phần mở màn lễ trao giải âm nhạc thường niên, tối 26/5 giờ Las Vegas (sáng 27/5, giờ Hà Nội). Jennifer Lopez bắt đầu chương trình bằng cách nhảy trong bộ bodysuit lấy cảm hứng từ người máy và bảng mạch điện tử của Michael Ngo.

Thiết kế làm bằng vải màu nude, đắp lụa đen che chắn một số vị trí như ngực, cổ, tay, chân. Điểm nhấn của bộ cánh nằm ở cách đính kết pha lê với đủ kích cỡ, tạo thành các đường dẫn như các bo mạch.

Trên Instagram, nhiều khán giả khen ngợi trang phục và nhà thiết kế. Họ viết: "Tự hào về bạn, Michael Ngo", "Bộ áo sexy mà vẫn kín đáo, quả là tinh tế", "Ý tưởng độc đáo kết hợp sự khéo léo đã tạo nên một bộ bodysuit hoàn toàn phù hợp với J.Lo".

Jennifer Lopez diện bodysuit của Michael Ngo trên sân khấu AMAs. Ảnh: AFP

Không phải lần đầu Jennifer Lopez diện đồ của Michael Ngo. Nhà thiết kế Mỹ gốc Việt từng nhiều lần thực hiện trang phục biểu diễn cho cô trong nhiều năm qua. Sau khi chuyển tới Los Angeles năm 2008, Michael Ngo bắt đầu theo đuổi sự nghiệp. Anh tốt nghiệp thủ khoa ngành Thiết kế Thời trang của Học viện Nghệ thuật California.

Các sản phẩm của anh đi theo hướng thời trang đường phố nổi loạn, độc đáo, giới hạn số lượng. Anh từng ra mắt bộ sưu tập ở Tuần lễ Thời trang Los Angeles Thu Đông 2015. Nhiều ngôi sao diện đồ của anh như Lady Gaga, Mariah Carey, Ariana Grande, Demi Lovato, Ciara, Bebe Rexha, Becky G.

Tại AMAs, ngoài bộ áo liền quần, Jennifer Lopez mặc thêm sáu bộ đầm cắt xẻ táo bạo, gồm: đầm Miss Sohee dòng Haute Couture kèm áo choàng xanh họa tiết hoa, váy cổ yếm ánh kim, đầm sequin màu xanh cobalt của David Koma với phần hông khoét rộng, váy đính đá của Bronx and Banco, váy sequin màu đen và đầm cut-out hở ngực Defaïence.

Jennifer Lopez thay đổi trang phục liên tục trong đêm trao giải âm nhạc của Mỹ. Ảnh: Celebmafia

Trong hậu trường, ca sĩ nói với Instyle: "Trong đêm nay, tôi muốn diện những bộ cánh khiến khán giả nhớ ngay đến tôi và thời trang. Một chút quyến rũ, gây sốc, sang trọng và thanh lịch. Tất nhiên, chúng phải phù hợp với màn trình diễn. Đẹp đấy nhưng vẫn có thể giúp tôi nhào lộn".

Theo Pagesix, dù bị thương ở mặt trong lúc tập luyện cho buổi biểu diễn, cô vẫn toát lên vẻ rạng rỡ. Vết thương khiến cô phải khâu vài mũi, chườm đá và nghỉ ngơi một tuần tại nhà.

Jennifer Lopez sinh ở New York, Mỹ, nổi tiếng với loạt hit như On The Floor, Ain't Your Mama. Người đẹp còn đóng nhiều phim gồm The Mother, Shotgun Wedding, Marry Me. Dự án gần nhất là Kiss of the Spider Woman, dự kiến phát hành vào tháng 10.

Sắp tới, cô khởi động chuyến lưu diễn thứ năm trong sự nghiệp - Up All Night: Live in 2025. Chương trình dự kiến diễn ra từ ngày 4/7 đến 3/8, đi qua nhiều quốc gia như Tây Ban Nha, Ai Cập, Italy.

Sao Mai