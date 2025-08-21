Cuộc sống của Jennifer Lopez sau ly hôn

Jennifer Lopez trên tạp chí Out số tháng 8.

Gần đây, những bức ảnh của Jennifer Lopez trong bài phỏng vấn mới từ Out nhận nhiều lời khen về nhan sắc, vóc dáng. Trên Instagram, cô nhận gần 500.000 lượt thích dưới mỗi bài đăng liên quan. Bộ hình được thực hiện vào tháng 6, dịp phim mới của cô - Kiss of the Spider Woman - chuẩn bị ra mắt.

Vài ngày sau buổi gặp với Out, ca sĩ có lịch trình biểu diễn tại sự kiện tôn vinh cộng đồng LGBTQ+ WorldPride DC. Sau đó, cô thực hiện tour diễn vòng quanh thế giới Up All Night: Live in 2025. Theo nhiều trang tin, ca sĩ có một năm bận rộn kể từ khi đệ đơn ly hôn tài tử Ben Affleck vào tháng 8/2024.

Theo Instyle, Lopez "háo hức quay trở lại làm việc" trong thời gian chờ tòa xử lý, tích cực tham gia sự kiện để bản thân không bị cuộc hôn nhân đổ vỡ làm phân tâm. Cặp sao hoàn tất thủ tục tháng 1, kết thúc hai năm bên nhau.