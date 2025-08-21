Cuộc sống của Jennifer Lopez sau ly hôn

Jennifer Lopez trên tạp chí Out số tháng 8.
Gần đây, những bức ảnh của Jennifer Lopez trong bài phỏng vấn mới từ Out nhận nhiều lời khen về nhan sắc, vóc dáng. Trên Instagram, cô nhận gần 500.000 lượt thích dưới mỗi bài đăng liên quan. Bộ hình được thực hiện vào tháng 6, dịp phim mới của cô - Kiss of the Spider Woman - chuẩn bị ra mắt.
Vài ngày sau buổi gặp với Out, ca sĩ có lịch trình biểu diễn tại sự kiện tôn vinh cộng đồng LGBTQ+ WorldPride DC. Sau đó, cô thực hiện tour diễn vòng quanh thế giới Up All Night: Live in 2025. Theo nhiều trang tin, ca sĩ có một năm bận rộn kể từ khi đệ đơn ly hôn tài tử Ben Affleck vào tháng 8/2024.
Theo Instyle, Lopez "háo hức quay trở lại làm việc" trong thời gian chờ tòa xử lý, tích cực tham gia sự kiện để bản thân không bị cuộc hôn nhân đổ vỡ làm phân tâm. Cặp sao hoàn tất thủ tục tháng 1, kết thúc hai năm bên nhau.
Trích trailer phim mới nhất của Jennifer Lopez, Kiss of the Spider Woman. Tác phẩm dự kiến ra mắt vào tháng 10.
Up All Night: Live in 2025 là chuyến lưu diễn thứ năm trong sự nghiệp của Jennifer Lopez. Cô khởi động chuỗi concert đầu tháng 7, đi qua nhiều quốc gia như Tây Ban Nha, Ai Cập, Hungary, Thổ Nhĩ Kỳ. Năm 2024, nghệ sĩ hủy concert This Is Me... Live vài ngày trước khi tour diễn bắt đầu để dành thời gian bên con cái, gia đình. Khi ấy, cô và Ben Affleck đang vướng tin đồn rạn nứt.
Trong lần trở lại này, Jennifer Lopez tái hiện nhiều bản hit On the Floor, Ain't Your Mama, Let's Get Loud, thu hút hàng chục nghìn khán giả mỗi đêm. Ở tuổi 56, nghệ sĩ gây ấn tượng với vóc dáng săn chắc, vũ đạo táo bạo.
Trailer giới thiệu concert Up All Night: Live in 2025 của Jennifer Lopez.
Hôm 12/8, chuỗi concert khép lại với đêm diễn tại Sardinia, Italy. Trên Instagram, cô bày tỏ biết ơn tình yêu, sự ủng hộ của người hâm mộ. Lopez viết: "Tôi muốn cảm ơn từng khán giả đã đến. Đây chính là mùa hè tuyệt đẹp, hạnh phúc và tự do nhất của tôi. Tôi có mong ước duy nhất là mọi người hãy luôn cảm thấy vui vẻ như cách các bạn khiến tôi hạnh phúc mỗi đêm".
Giọng ca On the Floor đón sinh nhật tuổi 56 hôm 24/7. Dịp này, cô tổ chức tiệc cùng bạn bè, đồng thời ra mắt ca khúc mới - Birthday.
Jennifer Lopez gặp gỡ êkíp của giải đua xe F1 tại Arab Saudi tháng 4. Cô cũng là nghệ sĩ biểu diễn của mùa giải.
Nghệ sĩ trong buổi đọc kịch bản Office Romance tháng 3.
Phim thuộc thể loại rom-com, là dự án mới của cô và Netflix, chưa ấn định ngày lên sóng. Tác phẩm nối tiếp thành công của hai bộ phim trước đó với hãng phim - The Mother (2023) và Atlas (2024). Theo Deadline, cả hai lần lượt thu về 136,4 triệu và 73 triệu khán giả toàn cầu tính đến tháng 11/2024.
Jennifer Lopez cũng là gương mặt quen thuộc của các lễ trao giải âm nhạc Mỹ. Tại AMAs tháng 5, ca sĩ là người dẫn chương trình, có loạt màn trình diễn ấn tượng.
Trò chuyện với Access Hollywood trên thảm đỏ, người đẹp nói về cuộc sống hiện tại: "Tôi không còn tìm đàn ông. Tôi đang hạnh phúc và sẽ không phá hủy mọi thứ. Tôi làm vậy vì chính mình". Cô cho biết câu cuối cùng học từ đàn chị Céline Dion.
Ca sĩ diện thiết kế của nhà mốt Pháp Stephane Rolland tại Lễ trao giải Grammy tháng 2. Tại sự kiện, cô là người trao giải Album nhạc pop Latin xuất sắc cho Shakira.
Tháng 1, cô nhận giải thưởng Legend and Groundbreaker Award từ Variety tại Liên hoan phim Palm Springs. Ca sĩ được vinh danh vì có nhiều đóng góp cho ngành giải trí, bao gồm lĩnh vực âm nhạc, phim ảnh và truyền hình.
Nghệ sĩ trong Ngày của Mẹ hồi tháng 5. Ca sĩ có cặp song sinh Max và Emme Muniz, 16 tuổi, với chồng cũ - ca sĩ Marc Anthony.
Jennifer Lopez, 56 tuổi, biệt danh J. Lo, sinh ở New York, Mỹ. Cô bước chân vào làng giải trí với vai trò thành viên trong nhóm vũ công Fly Girl của show hài kịch In Living Color năm 1991. Cô nổi tiếng với loạt hit như On The Floor, Ain't Your Mama. Người đẹp còn đóng nhiều phim như The Mother (2023), Shotgun Wedding (2022), Marry Me (2022).
Trước Ben Affleck và Marc Anthony, Lopez trải qua hai đời chồng, lần lượt là người mẫu Ojani Noa, vũ công Cris Judy.
Phương Thảo
Ảnh, Video: Instagram/ Jennifer Lopez