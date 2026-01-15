Google ra Personal Intelligence, cạnh tranh Apple Intelligence

Personal Intelligence (Trí tuệ Cá nhân) của Google sử dụng Gemini, kết nối thông tin từ Gmail, Photos để cung cấp câu trả lời cá nhân hóa.

Ra mắt ngày 14/1, Personal Intelligence cung cấp khả năng suy luận của AI trong ứng dụng Gemini, thu hút người dùng trong bối cảnh đang cạnh tranh trực tiếp với OpenAI và các đối thủ trong lĩnh vực AI tạo sinh. "Personal Intelligence với Gemini giờ đây hiểu ngữ cảnh mà không cần được chỉ dẫn phải tìm ở đâu", Josh Woodward, Phó chủ tịch Google Labs và Gemini, viết trên blog.

Minh họa về Personal Intelligence. Ảnh: Google

Gemini vốn có thể truy xuất thông tin từ các ứng dụng của Google. Tuy nhiên, theo Woodward, Personal Intelligence chạy bản Gemini 3 mới nhất giờ có thể "suy luận trên dữ liệu của từng người để đưa ra những hiểu biết chủ động", dựa vào các thông tin công khai của người dùng từ loạt dịch vụ Google như Gmail, Google Photos, Search...

Woodward nhấn mạnh, Google không huấn luyện mô hình AI trực tiếp trên hộp thư Gmail hay thư viện Google Photos, mà sử dụng "thông tin hạn chế" hơn, như lời nhắc cụ thể trong Gemini và phản hồi của mô hình. Chức năng AI sẽ được cải thiện theo thời gian dựa trên thói quen người dùng. Tuy nhiên, Gemini có thể gặp khó khăn với các chi tiết nhỏ, nhất là liên quan đến thay đổi trong mối quan hệ như ly hôn, sở thích cá nhân. Với những chủ đề nhạy cảm như sức khỏe, Gemini "cố gắng tránh đưa ra những giả định chủ động" nhưng sẽ "cùng thảo luận" nếu được người dùng yêu cầu. Trước đó, công ty phải gỡ bỏ một số bản tóm tắt về sức khỏe trên AI Overviews sau khi bị phát hiện tính năng cung cấp thông tin sai lệch, gây hiểu nhầm.

Personal Intelligence được giới công nghệ đánh giá là sản phẩm cạnh tranh trực tiếp với Apple Intelligence - bộ công cụ trí tuệ nhân tạo cá nhân của Apple, tích hợp các ứng dụng để hỗ trợ viết, tạo hình ảnh và hiểu ngữ cảnh. Dù vậy, AI của Apple cũng sắp được trang bị sức mạnh từ Gemini, sau khi hai bên đạt thỏa thuận hợp tác.

Personal Intelligence sẽ được triển khai đầu tiên cho người đăng ký gói Google AI Pro và AI Ultra tại Mỹ, sau đó bổ sung vào chế độ AI Mode của công cụ tìm kiếm Google Search thời gian tới. Tính năng sẽ được tắt theo mặc định, cho phép người dùng tùy chọn để đảm bảo quyền riêng tư.

Bảo Lâm (theo CNBC, TechCrunch)