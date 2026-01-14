Apple lên tiếng về việc lựa chọn Gemini

Apple cho biết Google "cung cấp nền tảng năng lực nhất", trong khi Google khẳng định "dữ liệu người dùng Apple sẽ không thuộc về chúng tôi".

Sau nhiều năm đối đầu trên thị trường smartphone, Apple và Google thu hút sự chú ý của giới công nghệ khi xác nhận thỏa thuận hợp tác AI. Công cụ Gemini sẽ không còn chỉ là một ứng dụng cài đặt trên iPhone mà trở thành nền tảng cốt lõi cho Siri và hệ sinh thái Apple Intelligence.

Trong thông báo gửi đến giới truyền thông ngày 13/1, Apple không ngần ngại dành lời khen có cánh cho đối thủ lâu năm, khẳng định quyết định được đưa ra sau một quá trình đánh giá kỹ thuật khắt khe. "Chúng tôi xác định công nghệ của Google cung cấp nền tảng năng lực nhất cho Foundation Models. Chúng tôi rất hào hứng với những trải nghiệm đổi mới mà sự hợp tác này mang lại cho người dùng", hãng cho biết.

Foundation Models là công cụ được Apple ra mắt tháng 10/2025, giúp nhà phát triển xây dựng những trải nghiệm dựa trên mô hình ngôn ngữ lớn (LLM), từ nhật ký cá nhân, tóm tắt bài tập luyện, đến giải thích mang tính hội thoại về các khái niệm khoa học.

Logo Apple và Google. Ảnh: Gemini

Theo các nguồn tin, Apple chọn Gemini vì khả năng xử lý của mô hình này lên tới 1,2 nghìn tỷ tham số, vượt xa mô hình Apple đang phát triển, nhờ đó nhanh chóng hiện thực hóa lời hứa về một Siri thế hệ mới có khả năng hiểu ngữ cảnh cá nhân và thực hiện các hành động phức tạp trong ứng dụng.

Trước đó, ngày 12/1, Google thông báo hai bên đã ký thỏa thuận hợp tác kéo dài nhiều năm, trong đó mô hình Gemini và công nghệ đám mây của Google sẽ cung cấp sức mạnh cho Siri và Apple Intelligence thời gian tới.

Cú bắt tay gây lo ngại vấn đề độc quyền. "Dường như là sự tập trung quyền lực bất hợp lý đối với Google, khi họ cũng sở hữu Android và Chrome", Elon Musk viết trên X ngày 13/1.

Trong khi đó, Apple và Google cũng trấn an người dùng, nhấn mạnh Google chỉ cung cấp khả năng xử lý trí tuệ nhân tạo, còn Apple vẫn là bên đảm bảo quyền riêng tư. Google sẽ không được phép tiếp cận dữ liệu cá nhân của người dùng iPhone để huấn luyện mô hình AI riêng. Gemini sẽ hoạt động trong một sandbox bảo mật do Apple thiết lập, tương tự cách hãng tích hợp ChatGPT.

Hai bên không công bố chi tiết tài chính, nhưng giới chuyên gia ước tính Apple sẽ trả khoảng một tỷ USD mỗi năm cho Google.

Sự kết hợp giữa trí tuệ Google và trải nghiệm Apple dự kiến xuất hiện sớm nhất trên bản cập nhật iOS 26.4 đầu năm nay. Khi đó, Siri được kỳ vọng không còn là một trợ lý giọng nói đơn thuần, mà trở thành AI Agent (tác nhân AI) thực thụ, có thể đọc hiểu nội dung trên màn hình và thực hiện tác vụ xuyên suốt các ứng dụng theo lệnh của người dùng.

Huy Đức (theo 9to5mac, Macrumors)