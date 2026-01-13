Apple chọn tích hợp Gemini, Elon Musk phản ứng

Google cho biết đã đạt thỏa thuận cung cấp Gemini cho Siri và các tính năng AI của Apple, trong khi Elon Musk cho rằng đây là "sự tập trung quyền lực bất hợp lý".

"Sau khi đánh giá kỹ, Apple xác định công nghệ AI của Google cung cấp nền tảng mạnh mẽ nhất cho các chức năng nền tảng của Foundation Models", đại diện Google nói với Reuters sau thỏa thuận ngày 12/1.

Foundation Models là công cụ được Apple ra mắt tháng 10/2025, giúp nhà phát triển xây dựng những trải nghiệm dựa trên mô hình ngôn ngữ lớn (LLM), từ nhật ký cá nhân, tóm tắt bài tập luyện, đến giải thích mang tính hội thoại về các khái niệm khoa học.

Theo đại diện Google, Siri tích hợp Gemini sẽ có mặt trên thị trường cuối năm nay. Công ty cũng hỗ trợ các tính năng AI khác của Apple trong tương lai. Tuy nhiên, chi tiết thỏa thuận không được tiết lộ.

Apple chưa đưa ra bình luận.

Logo Google Gemini và Apple Siri trên smartphone. Ảnh: ChatGPT

Theo Reuters, thỏa thuận giữa Apple và Google "mở ra thị trường rộng lớn hơn" cho công ty tìm kiếm, bởi nhà sản xuất iPhone có hơn hai tỷ thiết bị đang hoạt động. Đồng thời, Google cũng tăng vị thế cạnh tranh hơn với OpenAI trong bối cảnh cả hai đang đối đầu ở lĩnh vực AI.

Cuối năm 2024, Apple đã tích hợp ChatGPT vào Siri và bộ công cụ AI mang tên Apple Intelligence. Tuy vậy, trợ lý ảo này vẫn bị đánh giá tụt hậu so với các đối thủ. TechCrunch đánh giá việc đưa Gemini vào Siri có thể giúp trợ lý ảo thông minh hơn.

Tuy nhiên, điều này cũng làm dấy lên những câu hỏi về mối quan hệ đối tác giữa OpenAI và Apple. "Việc hợp tác Google và Apple có thể đẩy OpenAI vào vai trò hỗ trợ trên Siri, khi ChatGPT chuyển sang hình thức tùy chọn thay vì mặc định," Parth Talsania, CEO Equisights Research, nói với Reuters.

Cú bắt tay cũng gây lo ngại vấn đề độc quyền. "Dường như là sự tập trung quyền lực bất hợp lý đối với Google, khi họ cũng sở hữu Android và Chrome", Elon Musk viết trên X ngày 13/1.

"Apple Intelligence sẽ tiếp tục hoạt động trên thiết bị Apple và Private Cloud Compute, đồng thời duy trì các tiêu chuẩn bảo mật hàng đầu ngành của Apple", Google cho biết thêm. Động thái được cho nhằm xoa dịu những lo ngại về quyền riêng tư.

Theo CNBC, thị trường phản ứng tích cực sau thông tin Apple bắt tay Google. Cổ phiếu Alphabet đã tăng mạnh giúp công ty lần đầu cán mốc vốn hóa 4.000 tỷ USD, sánh ngang với Nvidia. Cổ phiếu Alphabet tăng 65% vào năm ngoái nhờ những tiến bộ trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.

Thông tin Apple tích hợp sâu Gemini vào Siri xuất hiện giữa năm ngoái. Khi đó, Bloomberg cho biết cả hai đang trong giai đoạn đầu tìm hiểu các cách thức có thể hợp tác về AI. Google đã thử đào tạo một phiên bản mô hình Gemini có thể chạy trên máy chủ Apple và tích hợp sâu vào Siri. Nhà sản xuất iPhone trước đây cũng đã xem xét các quan hệ hợp tác tương tự với OpenAI và Anthropic.

Bảo Lâm (theo Reuters, TechCrunch, CNBC)