Google bổ sung loạt tính năng AI cho Gmail

Google công bố các tính năng AI mới trong Gmail nhằm cải tiến ứng dụng 22 tuổi trong bối cảnh thế giới tăng cường tích hợp AI.

Các tính năng AI mới của Gmail, dựa trên mô hình Gemini của Google, ban đầu chỉ khả dụng bằng tiếng Anh tại Mỹ. Một số tính năng được cung cấp miễn phí cho tất cả người dùng, một số đòi hỏi đăng ký gói Ultra và Pro. Google sẽ triển khai chúng theo từng giai đoạn, một số được bật mặc định trong hộp thư đến, tức người dùng không muốn sử dụng sẽ cần chọn tắt.

Ứng dụng Gmail. Ảnh: TechCrunch

Một trong những tính năng mới là "Câu trả lời gợi ý", sử dụng ngữ cảnh trong email của người dùng để tạo các câu trả lời chỉ bằng một cú nhấp chuột. Đây là bản cập nhật cho tính năng "Câu trả lời thông minh" ra mắt trước đó.

Mọi người dùng Gmail đều có quyền truy cập vào công cụ "Giúp tôi viết" để cải thiện ngữ pháp và cách diễn đạt. Công nghệ này phân tích các email cũ để hiểu rõ hơn phong cách viết, từ đó cá nhân hóa email và đưa ra gợi ý phản hồi theo thời gian thực. Gmail cũng sẽ cung cấp tính năng "Tổng quan AI", giúp tóm tắt các cuộc trao đổi email và làm nổi bật những điểm chính của chuỗi email dài. Cả hai tính năng trên đều sẽ có sẵn trên cả phiên bản web và di động của Gmail - ứng dụng hiện có hơn 3 tỷ người dùng.

Google cũng đang cung cấp cho người dùng trả phí gói Pro và Ultra tính năng đặt câu hỏi bằng ngôn ngữ tự nhiên trực tiếp trong thanh tìm kiếm Gmail. Ví dụ, người dùng có thể hỏi "Hóa đơn tiền điện tháng trước của tôi là bao nhiêu" thay vì tìm kiếm thủ công. Gemini sẽ quét lịch sử email, nêu bật thông tin và cung cấp quyền truy cập trực tiếp vào những email liên quan.

Tính năng "Hộp thư đến AI" đang được triển khai thử nghiệm cho một số khách hàng, giúp rà soát hộp thư đến và đề xuất danh sách việc cần làm cũng như chủ đề mà người dùng có thể muốn tìm hiểu. Trong khi đó, công cụ "Nhắc nhở" sẽ nhắc người dùng về các sự kiện và cuộc hẹn sắp tới, bao gồm thông tin đặt chỗ, mua sắm, giao hàng, các cuộc hẹn bị hủy hoặc thay đổi lịch.

"Đây là cách chúng tôi thực hiện cam kết Gmail chủ động hỗ trợ người dùng, cho biết họ cần làm gì và khi nào cần làm điều đó", Blake Barnes, Phó chủ tịch phụ trách sản phẩm của Google, chia sẻ trong một cuộc họp báo. "Đừng lo lắng, hộp thư đến truyền thống vẫn khả dụng. Đây chỉ đơn giản là giao diện mới mà người dùng có thể bật tắt tùy ý để giảm bớt sự hỗn loạn từ các email gửi đến".

Thu Thảo (Theo CNBC, CBS News)