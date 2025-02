Giữ thể trạng khỏe mạnh quan trọng hơn chạy để giảm cân

Một nghiên cứu do Đại học Virginia thực hiện cho thấy duy trì thể trạng khỏe mạnh giúp đẩy lùi nguy cơ tử vong hơn là cố gắng giảm cân bằng chạy bộ.

Từ 1980, tỷ lệ béo phì tăng gấp đôi ở hơn 70 quốc gia trên thế giới. Chứng bệnh này có thể dẫn đến nhiều bệnh mãn tính hoặc gây nguy cơ tử vong do tim mạch. Vì thế, nhiều bác sĩ đã đưa ra những biện pháp hỗ trợ các bệnh nhân thừa cân, trong đó, chạy bộ được xem là phương pháp giảm cân hiệu quả và lành mạnh.

Tuy nhiên, nghiên cứu gần đây của Đại học Virginia cho thấy giảm cân có thể không cần là mục tiêu cần thiết để bạn chạy bộ. Nghiên cứu này tổng hợp dữ liệu từ 20 công trình trước đó, trên mẫu nghiên cứu gần 400.000 người. Đối tượng tham gia được phân loại theo chỉ số khối cơ thể (BMI) và mức độ thể lực tim mạch - hô hấp (CRF). Mục tiêu của nghiên cứu là xác định xem điều gì quan trọng hơn giữa khỏe mạnh và có cân nặng tiêu chuẩn.

Hai runner chạy tại Hồ Gươm ngày 16/2. Ảnh: Long Distance Runners / Trần Lê Tuấn

Kết quả cho thấy, so với nhóm có cân nặng bình thường, nhóm thừa cân và béo phì nhưng khỏe mạnh không hề có nguy cơ tử vong cao hơn. Trong khi đó, những người không có thể trạng khỏe mạnh, dù gầy hay béo, đều có nguy cơ tử vong cao hơn đáng kể.

Những người không có CRF tốt có nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân cao gấp 2 lần và nguy cơ tử vong do tim mạch cao hơn 2-3 lần so với nhóm có thể lực tốt. Đáng chú ý là khi thể lực của bạn vượt mức tối thiểu 20% so với tiêu chuẩn, nguy cơ tử vong đã giảm đáng kể. Điều này cho thấy duy trì một chế độ tập luyện vừa phải cũng đủ mang lại lợi ích sức khỏe lâu dài.

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng nhấn mạnh nghiên cứu này không phủ nhận tầm quan trọng của việc kiểm soát cân nặng. Thừa cân vẫn có thể làm tăng nguy cơ mắc các bệnh mãn tính và khiến việc tập luyện trở nên khó khăn hơn. Nhưng thay vì đặt mục tiêu giảm cân bằng các hình thức tập luyện như chạy bộ, mọi người nên ưu tiên nâng cao thể lực. Việc giảm cân có thể xảy ra hoặc không, nhưng ngay cả khi không giảm, cải thiện sức bền tim mạch vẫn giúp cải thiện đáng kể sức khỏe thể chất và tinh thần.

Theo các chuyên gia, thay vì ám ảnh với số cân nặng, mọi người nên theo dõi chỉ số VO2max - chỉ số đo lượng oxy tối đa mà cơ thể có thể sử dụng trong một phút khi vận động cường độ cao. Đồng thời, các phương pháp đo tỷ lệ mỡ cơ thể trên cân điện tử thường không chính xác, nên việc tập trung vào rèn luyện thể chất sẽ có ý nghĩa hơn là cố gắng kiểm soát cân nặng.

Duy Đoàn (theo Run Outside)