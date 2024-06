Giới trẻ cần gì khi check-in cà phê 'chữa lành' bốn giờ sáng?

Nhiều người có thể đi học, đi làm muộn, nhưng lại sẵn sàng có mặt đúng 4h sáng để check-in quán cà phê.

Trong khi Hà Nội chìm vào giấc ngủ, một số quán cà phê trên phố Tống Duy Tân lại sáng rực ánh đèn và đông đúc khách hàng trẻ tuổi. Thức thâu đêm để uống cà phê và chụp ảnh chữa lành đã và đang trở thành một xu hướng mới của giới trẻ. Nhiều bạn trẻ trò chuyện, tâm tình, chụp ảnh, ăn uống, làm việc... vào lúc trời còn nhá nhem, đối lập hoàn toàn với bầu trời đêm tĩnh lặng.

"Nhớ căn góc đẹp vào đấy", cô gái 20 tuổi nói với người bạn của mình. Tôi không khỏi ngạc nhiên trước tinh thần say mê chụp ảnh của những cô gái xinh đẹp này. Dù đã quá nửa đêm, nhưng họ vẫn miệt mài tạo dáng, tìm kiếm từng góc chụp hoàn hảo để có được bức ảnh ưng ý.

Bạn gái kia nói đã có mặt ở đây từ 22h hôm trước và dự định sẽ ngồi lại đến 2h sáng hôm sau. Giống như nhiều khách hàng khác, cô bạn ăn mặc lộng lẫy, trang điểm kỹ càng. Mục đích của cô khi đến đây là để có những bức ảnh đẹp đăng lên mạng xã hội. "Mình biết đến quán này qua mạng. Bạn bè của mình thường xuyên đến đây check-in, nên mình cũng muốn có những bức ảnh đẹp mang về", cô nói.

Nhiều người trẻ chọn thức xuyên đêm ở quán cà phê. Ảnh: nhân vật cung cấp

Nhân viên quán cho biết: "Quán đông nhất vào khung giờ từ 20h đến 2h sáng, ngày lễ và cuối tuần có thể kéo dài từ 10h sáng đến tận 4h sáng hôm sau. Các bạn thường đến đây chụp ảnh, gặp gỡ trò chuyện hoặc làm việc. Rất nhiều khách đến để làm đồ án xuyên đêm và quán cũng là nơi yêu thích của dân sáng tạo cần không gian để lấy cảm hứng".

Để có được chỗ ngồi tại đây không phải là chuyện dễ dàng. Nhiều người phải đặt bàn trước, hoặc thậm chí sẵn sàng xếp hàng chờ đợi 1-2 tiếng để có chỗ. Quán cà phê này đã trở thành "chỗ nghỉ chân" thâu đêm của nhiều bạn trẻ, nơi họ có thể đắm chìm không gian ấm cúng, lãng mạn để tận hưởng những giờ phút vui vẻ. Nhiều người trẻ thậm chí chọn thức xuyên đêm tại quán cà phê tới 4h sáng.

Khi bầu trời Hà Nội vẫn chìm trong màn đêm, tôi rời khỏi con phố Tống Duy Tân nhộn nhịp để đến một quán cà phê mới nổi trên phố Tông Đản. "Hết chỗ để xe rồi em ạ" là câu nói quen thuộc của bảo vệ quán trong thời gian gần đây. Kể từ khi thông báo điều chỉnh giờ mở cửa thành 4h sáng, quán cà phê này đã tạo nên cơn sốt trên mạng xã hội, thu hút nhiều bạn trẻ đến thưởng thức đồ uống và check-in.

Khi nhiều người vẫn còn say giấc nồng thì quán cà phê này đã gần như hết chỗ. Tôi thậm chí phải xếp hàng chờ đến lượt gọi đồ, sau đó phải đợi 20 phút đồ uống mới được mang ra. Sự chờ đợi này với nhiều người dường như là cái giá nhỏ phải trả cho một trải nghiệm độc đáo tại Hà Nội vào buổi bình minh.

Tôi gặp một cô gái trẻ mới 20 tuổi, là một trong những vị khách đến sớm nhất ngày hôm nay. Cô cho biết bản thân thậm chí đã thức thâu đêm để đến sớm lấy chỗ: "Tại vì đi sớm quá nên mình quyết định không ngủ luôn. Mình rất tò mò về việc cửa hàng mở sớm có khác biệt gì với các quán đồ uống khác mà lại được các bạn trẻ yêu thích đến vậy. Nhưng theo đánh giá mình thì mọi thứ cũng rất bình thường. Đồ uống hay không gian quán không khác gì so với ban ngày. Có lẽ do lối sống của giới trẻ là thích hoạt động về đêm nên mới xuất hiện trend này".

Có thể thấy việc thức khuya dậy sớm để đi cà phê là một hiện tượng phổ biến trong cộng đồng người trẻ, thậm chí nó đã trở thành sở thích, thói quen của nhiều người. Điều này dẫn đến một thực tế đầy mâu thuẫn: có những người thường xuyên đi học, đi làm muộn, nhưng khi đi cà phê, họ lại sẵn sàng có mặt đúng 4h sáng để check-in.

Quán cà phê kín khách lúc 4h sáng. Ảnh: nhân vật cung cấp

Vậy tại sao giới trẻ lại đi cà phê vào thời điểm "dở dang" như vậy, thay vì đi vào khung giờ bình thường như bao người khác? Người trẻ cần gì tại một quán cà phê vào lúc nửa đêm về sáng?

Không phủ nhận nhiều bạn trẻ có thói quen chỉ làm việc hiệu quả khi về đêm nên họ rất thích đến nơi làm việc khiến họ cảm thấy tự do, thoải mái. Nhưng bên cạnh đó, phần lớn mọi người đến đây là vì muốn chạy theo trào lưu. Những bức ảnh được chụp vào lúc nửa đêm, với ánh đèn lung linh và không gian yên tĩnh, trở thành biểu tượng của sự tự do, phóng khoáng và khác biệt. Những địa điểm này nhanh chóng nổi tiếng, khiến nhiều người trẻ đổ xô đến các quán cà phê vào những khung giờ "dở dang" để không bị "tụt hậu" so với bạn bè.

"Là một Gen Z, mình thích thử những gì đang hot và muốn bắt kịp các xu hướng ngoài kia. Mình nghĩ chạy theo trào lưu, ‘đu’ trend là nhu cầu chính đáng của giới trẻ", cô gái trẻ chia sẻ với tôi. Dĩ nhiên, việc chạy theo xu hướng là nhu cầu rất tự nhiên của giới trẻ. Tuy nhiên, câu hỏi cần suy ngẫm là: liệu có đáng để hy sinh thời gian và sức khỏe chỉ để theo đuổi một trào lưu?

Theo chuyên gia y tế, những người thức xuyên đêm thường không có đủ thời gian ngủ, lệch nhịp sinh học khiến quá trình hồi phục thể chất và tinh thần suy giảm. Về lâu dài có thể gây ra một số vấn đề sức khỏe như lo âu trầm cảm, rối loạn giấc ngủ, giảm sự tập trung. Bên cạnh đó, não bộ của con người cần nghỉ ngơi ít nhất từ 23h đến 3h sáng hôm sau để tái tạo lại năng lượng, vì vậy việc các bạn trẻ thức xuyên đêm sẽ gây ra rất nhiều hệ lụy có thể kể đến như: ảnh hưởng tới hệ tiêu hóa, rối loạn nội tiết, mắc các bệnh về tim mạch, suy kiệt chức năng gan...

Giới trẻ hoàn toàn đủ hiểu biết để nhận thức được những mối nguy này. Nhưng có lẽ sự khao khát được hòa nhập và nỗi sợ bỏ lỡ đã khiến họ lãng quên những điều thực sự quan trọng. Tâm lý tâm lý "sợ bỏ lỡ" là một trong những lý do chính khiến giới trẻ tham gia vào trào lưu này.

Sự phát triển của mạng xã hội đã tạo ra một áp lực lớn đối với người trẻ, khiến họ cảm thấy cần phải tham gia vào mọi hoạt động, mọi xu hướng để không bị xem là "lạc hậu". Chính tâm lý này đã thúc đẩy họ thức khuya dậy sớm, hy sinh giấc ngủ và thời gian nghỉ ngơi để đến các quán cà phê và hòa mình vào trào lưu.

Trong bối cảnh tràn ngập các trào lưu bên ngoài xã hội, việc chọn lọc và theo đuổi những trào lưu phù hợp là vô cùng quan trọng. Một số trào lưu có thể giúp họ phát triển bản thân, mở rộng kiến thức và kỹ năng, nhưng cũng có những trào lưu chỉ mang tính nhất thời, không mang lại lợi ích thực sự và thậm chí còn gây hại.

Thay vì chạy theo những trào lưu tiêu dùng đắt đỏ, hoặc xu hướng "thức khuya dậy sớm" vô bổ, người trẻ có thể lựa chọn những xu hướng liên quan đến việc học tập, phát triển kỹ năng hoặc chăm sóc sức khỏe. Điều này không chỉ giúp họ tiết kiệm thời gian và tiền bạc mà còn mang lại những giá trị lâu dài và bền vững.

Huyền Anh