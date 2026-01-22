Giao gần 64.000 ha biển cho EVN, PVN khảo sát làm điện gió ngoài khơi

Bộ Nông nghiệp và Môi trường giao 63.811 ha biển ở Hải Phòng và Lâm Đồng cho EVN, PVN để khảo sát phát triển dự án điện gió ngoài khơi.

Theo quyết định của Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) không phải nộp tiền sử dụng biển, và thời gian khảo sát trong 36 tháng.

EVN được giao 24.000 ha khu vực biển ngoài khơi quần đảo Long Châu và đảo Bạch Long Vĩ (TP Hải Phòng), để đo đạc, phục vụ phát triển dự án điện gió ngoài khơi Bắc Bộ 1.3 và Bắc Bộ.

Hơn 39.811 ha ở ngoài khơi tỉnh Lâm Đồng được giao PVN khảo sát làm dự án điện gió ngoài khơi Nam Trung Bộ 1.

Hai khu vực biển này có độ sâu trung bình đến 140 m và độ cao công trình, thiết bị sử dụng tới 40 m so với mực nước biển.

Khu vực biển được giao cho EVN đo đạc, khảo sát làm dự án điện gió ngoài khơi. Ảnh: MAE

Việc giao khu vực biển cho doanh nghiệp khảo sát là bước đầu trong phát triển các dự án điện gió ngoài khơi. Đây là cơ sở pháp lý để thu thập dữ liệu, đánh giá tính khả thi, lập hồ sơ đầu tư dự án. Qua đó, cơ quan quản lý kiểm soát không gian biển, hạn chế chồng lấn với các hoạt động khai thác khác.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu EVN, PVN không được chuyển nhượng quyền sử dụng, cho thuê hay thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng khu vực biển. Hai tập đoàn phải tuân thủ tuyệt đối các quy định về an ninh quốc phòng và môi trường biển.

"Trường hợp xảy ra ô nhiễm môi trường hoặc sạt lở bờ biển, hoạt động sử dụng khu vực biển phải dừng ngay cho đến khi khắc phục xong", Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu.

Bộ cũng lưu ý quá trình khảo sát nếu phát hiện di sản văn hóa, doanh nghiệp phải thông báo cho chính quyền địa phương và cơ quan chuyên môn xử lý theo quy định.

Cuối tháng 2/2025, Bộ Công Thương đề xuất lùi thời gian phát triển điện gió ngoài khơi sau năm 2030. Bởi loại nguồn điện này có chi phí đầu tư ban đầu cao, khoảng 60-70 tỷ USD, và chưa có dự án nào được quyết định chủ trương và giao đầu tư đến thời điểm đó. Tuy nhiên, Thường trực Chính phủ yêu cầu Bộ không lùi tiến độ phát triển các dự án này.

Theo quy hoạch Điện VIII điều chỉnh, Việt Nam sẽ có 6.000 MW điện gió ngoài khơi năm 2030, và 17.500 MW đến năm 2035. Đến năm 2050, công suất điện này dự kiến đạt 113.000-139.000 MW.

Gia Chính