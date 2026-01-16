'Làm việc 40 giờ một tuần để người Việt bắt kịp thế giới'

'Không phải cứ làm nhiều là nhanh giàu, mà phải xem người Việt làm 48 tiếng một tuần nhưng hiệu suất lao động có cao không?'.

"Tôi ủng hộ việc tạo điều kiện để người lao động chỉ cần làm việc 40 giờ một tuần. Việc phải làm 48 giờ mỗi tuần âm ỉ bào mòn sức khỏe tinh thần và sức khỏe thể chất. Phần lớn những người làm việc thời gian dài là người yếu thế, thu nhập không đủ sống hoặc chỉ vừa đủ sống. Chúng ta nên tạo điều kiện để họ có thêm thời gian nghỉ ngơi và chăm sóc gia đình. Nếu họ có nhu cầu làm thêm giờ để kiếm thêm thì cũng được nhận tiền OT sớm hơn. Thực tế, vì lý do doanh thu, nhiều doanh nghiệp sẽ không tự giảm giờ làm xuống còn 40 tiếng một tuần, nên rất cần có các điều luật rõ ràng tạo nền tảng pháp lý".

Đó là quan điểm của độc giả Tài Lanh xung quanh đề xuất giảm dần xuống 40 giờ làm việc mỗi tuần. Theo đó, chuyên gia kiến nghị nghiên cứu lộ trình giảm giờ làm việc khối doanh nghiệp từ 48 xuống 44 và tiến tới 40 giờ mỗi tuần, quy định rõ khi sửa Luật Lao động. Thực tế hiện nay ở một số khu công nghiệp cho thấy lao động chấp nhận làm việc nhiều giờ vì thu nhập song giảm sức khỏe rõ rệt và ít thời gian cho gia đình. Trong khi đó, luật định làm thêm trên nguyên tắc tự nguyện nhưng vẫn mang tính hình thức vì lao động khó có lựa chọn nào khác nếu muốn giữ việc và tăng thu nhập.

Ủng hộ giảm giờ làm, bạn đọc Lamdang nhấn mạnh: "Tôi không ủng hộ lười biếng, nhưng đã làm thì phải làm việc thông minh với cường độ phù hợp. Chứ nếu cứ biện minh làm nhiều mới giàu thì những người lao động làm việc trên 60 giờ một tuần đều giàu hết hay sao? Theo thống kê, trong các ngành thâm dụng, tai nạn lao động thường xảy ra nhiều hơn vào cuối ca làm hoặc cao điểm tăng ca. Rõ ràng, cái giá phải trả cho việc làm việc quá nhiều có khi còn lớn hơn thu nhập".

"Nên làm rõ sụ khác biệt giữa việc làm nhiều giờ và hiệu suất lao động. Không phải cứ làm nhiều là tạo ra nhiều của cải, mà phải xem hiệu suất có cao không? Kể cả ở Nhật, Hàn, hay châu Âu cũng thế, họ cũng nhận ra rằng hiệu suất quan trọng hơn là thời gian làm việc. Đó là lý do các nước châu Âu trong cách mạng công nghiệp đã hiểu rằng hiệu suất là thứ quyết định ra chất lượng sản phẩm cũng như chất lượng cuộc sống", độc giả Phan nguyen nói thêm.

>> 'Làm việc 48 giờ một tuần đã lỗi thời'

Trong khi đó, lo ngại việc giảm giờ làm khiến Việt Nam đánh mất lợi thế cạnh tranh trên thị trường lao động, bạn đọc Dimetylete bình luận: "Tôi đã làm việc nhiều năm với các đồng nghiệp ở các nước phát triển tại châu Âu, và nhận thấy rằng, đúng là mỗi tuần họ chỉ làm việc 3-4 ngày với cường độ đảm bảo cân bằng công việc - cuộc sống. Thế nhưng, nói đi cũng phải nói lại, người Việt có ưu điểm cần cù, thông minh và trách nhiệm nên công việc. Chúng ta lại đang ở giai đoạn thâm dụng lao động. Lợi thế cạnh tranh lớn nhất của chúng ta là chi phí rẻ và sự cần cù. Nếu tự giảm giờ làm xuống quá nhanh như các nước phát triển, lương tăng, thì Việt Nam sẽ mất lợi thế trước các đối thủ như Ấn Độ, Indonesia...".

Cùng chung nỗi băn khoăn về tính hiệu quả của đề xuất giảm giờ làm, độc giả Nam Nguyễn so sánh: "Người ta có thể làm 3-4 ngày một tuần vì lao động của họ trình độ cao, sản phẩm làm ra giá trị cao, mỗi giờ làm của họ ra được giá trị lớn. Còn lao động Việt Nam phần nhiều vẫn trình độ thấp, mỗi giờ chỉ làm ra được giá trị nhỏ, thì làm ít giờ lấy tiền đâu ra để sống, để nuôi dạy con cái tốt, để con cái mình có được cái trình độ cao như họ, để con cái mình sống tốt hơn, sướng hơn, làm việc hiệu quả hơn mình? Các nước phát triển trong quá khứ cũng phải nai lưng ra làm để có tiền cho con cái họ học hành tốt hơn thì mới được như bây giờ, chứ đâu có gì tự nhiên mà có".

Đó cũng là trăn trở của bạn đọc Thiên Trì: "Đồng ý rằng ai cũng cần nghỉ ngơi sau thời gian làm việc mệt mỏi. Tuy nhiên cá nhân tôi nghĩ điều này chưa hoàn toàn phù hợp với tình hình hiện tại ở ta. Một số doanh nghiệp vẫn trả lương cho người lao động theo đơn giá sản phẩm. Nếu chỉ quy định thời gian làm việc 40 giờ một tuần thì sẽ ảnh hưởng tới thu nhập hàng tháng của nhóm đối tượng này (nếu đơn giá vẫn giữ nguyên). Còn nếu tăng đơn giá thì doanh nghiệp sẽ bị ảnh hưởng do chi phí tăng nhưng sản lượng không có".

Thành Lê tổng hợp