'The Lion King' lập kỷ lục doanh thu ở Mỹ

Bom tấn Disney mở màn ăn khách nhất tháng 7 với 185 triệu USD.

Kế hoạch hai năm tới của 'đế chế' Marvel / 'Avengers: Endgame' thành phim ăn khách nhất mọi thời

Tác phẩm do Jon Favreau đạo diễn, remake từ hoạt hình cùng tên năm 1994. Cuối tuần qua, phim áp đảo phòng vé Mỹ với 185 triệu USD. Trong lịch sử màn ảnh Mỹ, đây là doanh thu mở màn cao nhất tháng 7, vượt kỷ lục cũ của Harry Potter and the Deathly Hallows - Part 2 (169,1 triệu USD, 2011). Năm nay, thành tích ra mắt của The Lion King chỉ kém Avengers: Endgame.

The Lion King (Vua sư tử) Trailer "The Lion King".

Phim chỉ được giới phê bình chấm mức trung bình với 54% đánh giá tích cực trên Rotten Tomatoes. Nhiều cây bút nhận định tác phẩm thu hút nhờ hình ảnh nhưng nội dung quá giống bản cũ. Khán giả đánh giá The Lion King khả quan hơn với điểm A trên CinemaScore và 7,2 trên IMDb.

Trên toàn cầu, The Lion King hiện thu 531 triệu USD, tiếp tục thế thắng của Disney ở phòng vé. Hãng có đến năm trong mười phim ăn khách nhất từ đầu năm, bao gồm Avengers: Endgame, Captain Marvel, Aladdin, Toy Story 4 và The Lion King.

Một phim khác trong top 10 là Spider-Man: Far from Home do Sony phát hành nhưng cũng thuộc Vũ trụ Điện ảnh Marvel của Disney. Bom tấn về Người Nhện hiện thu 970 triệu USD, nhiều khả năng cán mốc tỷ USD tuần này.

Tuần qua, Disney nhận tin vui khác khi Avengers: Endgame vượt Avatar, thành phim ăn khách nhất mọi thời. Bom tấn ra mắt từ tháng 4 hiện thu 2,79 tỷ USD. Ở sự kiện truyện tranh tại San Diego (Mỹ), ê-kíp Marvel giới thiệu kế hoạch hai năm tới với các dự án Black Widow, Eternals, Thor 4, Doctor Strange 2 và Shang-Chi.

* Xem thêm: Kế hoạch hai năm tới của 'đế chế' Marvel

Ân Nguyễn