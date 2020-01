Selena Gomez nghĩ mình là nạn nhân trong tình yêu

Nữ ca sĩ Selena Gomez cho biết từng cảm thấy bị bạo hành cảm xúc khi hẹn hò Justin Bieber.

Theo NPR, hôm 26/1, Selena Gomez tiết lộ quá trình phục hồi tâm lý sau mối tình nhiều vấn đề với bạn trai cũ Justin Bieber. Cô chia sẻ về việc chia tay Justin: "Nó không phải điều khó khăn nhất vì tôi tìm thấy sức mạnh từ đó. Tâm lý tự coi bản thân là nạn nhân rất nguy hiểm. Tôi không có ý xúc phạm ai, nhưng cảm thấy mình là nạn nhân của việc bạo hành cảm xúc. Tôi phải trưởng thành để đưa ra lựa chọn. Tôi không muốn dành phần đời còn lại nói về mối tình đó. Tôi cảm thấy mạnh mẽ vì thoát khỏi nó một cách thanh lịch nhất có thể".

Selena Gomez trong bộ ảnh mới nhất. Ảnh: WSJ.

Nữ ca sĩ cũng chia sẻ về Lose You To Love Me, sáng tác đánh dấu sự trở lại với âm nhạc sau khi chia tay Justin. "Bài hát giờ đây mang ý nghĩa khác so với khi tôi viết. Tôi tự hào về ca khúc. Tôi cảm thấy mình không có một cái kết xứng đáng với mối tình đó nhưng tự chấp nhận. Tôi nghĩ cần có cách nào đó để giãi bày. Nó không phải ca khúc hận thù. Nó thể hiện chúng tôi có một mối tình đẹp và không phủ nhận sự thật. Việc chia tay rất khó khăn và tôi hạnh phúc vì nó đã kết thúc. Tôi nghĩ bài hát là cách hay để nói rằng tôi hoàn toàn vượt qua và bắt đầu một chương mới", cô nói.

Justin Bieber không phản hồi các câu trả lời của tình cũ. Tháng 8/2019, nam ca sĩ từng thổ lộ trên trang cá nhân có thói quen xấu và bạo hành người tình về mặt cảm xúc. Anh viết trên Instagram: "Tôi bắt đầu dùng nhiều chất kích thích mạnh từ năm 19 tuổi và bạo hành các mối quan hệ. Tôi trở thành người nóng tính, thiếu tôn trọng phụ nữ. Tôi xa lánh những người yêu thương mình và trốn trong vỏ bọc tự tạo nên". Justin Bieber cho biết mối tình với Hailey Baldwin - vợ hiện tại - giúp anh lấy lại cân bằng và thay đổi các thói quen xấu.

Selena Gomez - Lose You to Love me MV "Lose You To Love Me". Video: Youtube.

Selena Gomez sinh năm 1992 ở Texas, Mỹ. Cô bắt đầu được biết đến với loạt vai diễn trong các phim của Disney trước khi chuyển hướng làm ca sĩ. Trong quá khứ, cô và Justin Bieber nhiều lần chia tay rồi tái hợp trước khi chấm dứt tình cảm vào năm 2018. Cuộc chia tay khiến hai người suy sụp, đều phải tìm tới sự giúp đỡ của các chuyên gia tâm lý. Sau khi chia tay, Justin yêu Hailey Baldwin và nhanh chóng đăng ký kết hôn. Selena Gomez cho biết không hẹn hò ai suốt hai năm qua.

Đạt Phan (theo NPR)