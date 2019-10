Vợ Justin Bieber phủ nhận dọa giết Selena Gomez

Người mẫu Hailey Baldwin cho biết cô không ám chỉ muốn giết bạn gái cũ của chồng, đó chỉ là suy diễn của người hâm mộ.

Ngày 23/10, Hailey chia sẻ ca khúc I Will Kill You (tạm dịch: Ta sẽ giết ngươi) trên trang cá nhân, ít giờ sau khi Selena Gomez phát hành MV Lose You to Love Me. Theo People, người hâm mộ cho rằng Hailey tức giận với Selena vì nội dung ca khúc khiến người nghe liên tưởng đến Justin Bieber. Người mẫu sau đó phủ nhận nói người hâm mộ không nên suy diễn vô căn cứ.

Người mẫu Hailey Balwin. Ảnh: Instagram.

Ca khúc Lose You to Love Me viết về mối tình sâu nặng nhưng không hạnh phúc khiến Selena chịu nhiều đau khổ. "Em đành mất anh để tự yêu lấy mình", nữ ca sĩ viết trong bài hát. Nhiều người hâm mộ cho rằng cô ám chỉ Justin Bieber, mới cưới Hailey Baldwin cuối tháng 9. Cặp sao nhiều lần tái hợp rồi chia tay kể từ khi gắn bó năm 2010. Ca khúc đánh dấu sự trở lại với âm nhạc của Selena Gomez sau khoảng hai năm nghỉ chữa bệnh, tập trung đóng phim.

Ca sĩ Justin Bieber và người mẫu Hailey Baldwin hẹn hò từ năm 2015 tới 2016. Cả hai chơi thân với nhau từ khi mới bước vào làng giải trí. Tháng 6/2018, sau khi chia tay Selena Gomez, Justin tái hợp Hailey. Hai người đăng ký kết hôn ở thành phố New York (Mỹ) tháng 9/2018 nhưng không làm tiệc ăn mừng vì nam ca sĩ lúc đó có vấn đề sức khỏe tâm thần, hậu quả việc chia tay Selena. Họ tổ chức đám cưới ở South Carolina hôm 30/9.

Selena Gomez - Lose You to Love me Ca khúc "Lose You to Love me" của Selena Gomez. Video: Youtube.

Đạt Phan (theo People)