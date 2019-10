Thứ tư, 23/10/2019, 15:22 (GMT+7)

Selena Gomez ra MV quay bằng điện thoại

Selena Gomez phát hành MV "Lose You to Love Me" hôm 23/10, quay hoàn toàn bằng điện thoại thông minh.

Toàn bộ phần hình được chuyển sang chế độ màu đen trắng, sử dùng đèn đánh sáng và quay trong một studio. Trên các diễn đàn âm nhạc, nhiều khán giả chê MV đơn giản, giống một sản phẩm quảng cáo hơn tác phẩm nghệ thuật. Selena Gomez - Lose You to Love me MV "Lose You to Love Me". Video: Youtube. Ca khúc được viết theo phong cách pop ballad, trên nền nhạc piano trầm lắng, tiết tấu chậm. Chủ đề về mối tình sâu nặng nhưng không hạnh phúc khiến Selena chịu nhiều đau khổ. "Em đành mất anh để tự yêu lấy mình", nữ ca sĩ viết trong bài hát. Nhiều người hâm mộ cho rằng nữ ca sĩ ám chỉ bạn trai cũ Justin Bieber. Cặp sao nhiều lần tái hợp rồi chia tay kể từ khi gắn bó năm 2010. Cuối tháng 9, Justin Bieber làm đám cưới với Hailey Baldwin. Selena Gomez và Justin Bieber thời còn mặn nồng. Ảnh: Reuters. Ca khúc đánh dấu sự trở lại ca hát của Selena. Album gần nhất của cô - Revival - phát hành năm 2015. Cô dừng ca hát sau khi trải qua ca phẫu thuật ghép thận mùa hè 2017. Sau đó, ca sĩ chia tay The Weeknd. Năm 2018, Selena chia tay Justin Bieber sau thời gian ngắn tái hợp. Cuộc chia tay khiến hai người suy sụp, đều phải tìm tới sự giúp đỡ của các chuyên gia tâm lý. Selena Gomez sinh năm 1992 ở Texas, Mỹ. Cô bắt đầu được biết đến với loạt vai diễn trong các phim Wizards of Waverly Place (2007), Another Cinderella Story, Princess Protection Program (2008) Ramona and Beezus (2010), Spring Breakers (2013). Hai album đơn ca của cô đều từng đứng đầu bảng xếp hạng Billboard 200 của Mỹ. Đạt Phan (theo People)