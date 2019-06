Quentin Tarantino bị chỉ trích vì đưa Lý Tiểu Long vào phim

Con gái huyền thoại võ thuật cho biết đạo diễn Mỹ đưa nhân vật về ông vào "Once Upon a Time in Hollywood" mà không hỏi ý cô.

Brad Pitt 'đấu' với Lý Tiểu Long trong phim mới

Trên Deadline, Shannon Lee nói Quentin Tarantino không liên lạc với cô trước khi làm phim. Trong Once Upon a Time in Hollywood, nhân vật Lý Tiểu Long (Mike Moh đóng) có vai trò khá quan trọng. Ở trailer đầu, anh có cảnh đánh nhau với một diễn viên đóng thế (Brad Pitt đóng). Tác phẩm không phải phim tiểu sử mà chỉ mượn một số nhân vật, sự kiện có thật để phát triển thành câu chuyện mới.

Brad Pitt diễn cảnh đấu với Lý Tiểu Long trong "Onc Trailer phim.

Theo Shannon, đoàn phim chủ động không mời cô tư vấn để tránh phiền phức. "Nhiều thứ có thể xảy ra trong trường hợp đó. Tôi có thể sẽ không biết điều, gây khó dễ và đưa ra những yêu cầu kỳ quặc. Họ không chắc tôi sẽ không làm vậy". Shannon cũng bất bình khi ê-kíp có hỏi ý người thân một số nhân vật trong phim, trừ cô. "Khi biết điều đó, tôi khó chịu nhưng nghĩ chuyện này không đáng để mình bỏ thời gian, năng lượng". Trước đó, Tarantino nói liên lạc em gái Sharon Tate (sao nữ có thật, được tái hiện trong phim) để xin tư vấn.

Shannon chưa xem Once Upon a Time in Hollywood và hy vọng phim khắc họa Lý Tiểu Long theo hướng tôn trọng ông. Ngoài cô, vợ của Roman Polanski - Emmanuelle Seigner - cũng chỉ trích Quentin Tarantino với lý do tương tự.

Shannon Lee là chủ tịch Bruce Lee Foundation - tổ chức giới thiệu tư tưởng, triết lý của cố huyền thoại võ thuật. Ảnh: Shutterstock.

Shannon Lee sinh năm 1969, là con gái Lý Tiểu Long (Bruce Lee) và Linda Lee Cadwell. Cô tập Triệt quyền đạo - môn võ do cha mình sáng tạo - và đóng một số phim võ thuật, trước khi chuyển hướng sản xuất phim. Gần đây, Shannon là giám đốc sản xuất series võ thuật Warrior, có kịch bản dựa trên các ghi chép của Lý Tiểu Long. Diễn viên Dustin Nguyễn đóng vai phụ và đạo diễn một số tập phim.

Once Upon a Time in Hollywood kể nhiều câu chuyện đan xen nhau ở Hollywood thập niên 1960, quy tụ dàn sao Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie và Al Pacino. Sau ra mắt thành công ở Liên hoan phim Cannes (Pháp), phim sẽ công chiếu năm nay. Ở Việt Nam, phim dự kiến ra mắt tháng 8.

Ân Nguyễn