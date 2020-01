Phòng vé thế giới 2019 lập kỷ lục

Với 42,5 tỷ USD, năm 2019 có doanh thu phòng vé toàn cầu cao nhất mọi thời.

Theo Comscore (đơn vị công bố số liệu), Mỹ vẫn là thị trường phim ảnh lớn nhất thế giới với 11,4 tỷ USD, dù giảm 4,4% so với năm 2018. Cả năm phim dẫn đầu ở nước này năm qua đều do Disney phát hành, gồm Avengers: Endgame, The Lion King, Toy Story 4, Captain Marvel và Frozen 2. Trong khi đó, Trung Quốc tiếp tục tăng trưởng phòng vé, thu khoảng chín tỷ USD năm qua (theo Deadline) với nhiều phim Hoa ngữ ăn khách. Hai nước này đóng góp gần một nửa doanh thu phòng vé toàn cầu.

Nhiều bom tấn thắng lớn giúp doanh thu điện ảnh năm 2019 lập kỷ lục. Avengers: Endgame là hiện tượng văn hóa, đồng thời ăn khách nhất mọi thời. Còn Joker gây sốt bất ngờ khi đạt một tỷ USD, trở thành phim 18+ có doanh thu cao nhất từ trước đến nay. Tuy nhiên, một số "bom xịt" năm qua như Gemini Man, Terminator: Dark Fate, Dark Phoenix, Cats khiến tổng doanh thu phim ảnh không thể cao hơn.

Dàn người hùng hạ quyết tâm chống Thanos trong Avengers: Endgame Trailer "Avengers: Endgame". Tác phẩm cũng ăn khách nhất mọi thời ở Việt Nam (285 tỷ đồng).

Ngoài bom tấn từ các thương hiệu lớn như Star Wars, Marvel, trang Variety đánh giá cao những tác phẩm dựa trên ý tưởng gốc như Us, Once Upon a Time in Hollywood, Knives Out hay Hustlers. Việc các phim này ăn khách cho thấy khán giả vẫn quan tâm những câu chuyện mới mẻ.

Trong các hãng lớn của Hollywood, Disney chiếm đến 40% tổng doanh thu phòng vé ở Mỹ, vượt xa hai hãng tiếp theo là Warner Bros. (13,84%) và Universal (13,42%). Trên toàn cầu, Disney có đến bảy trên 10 phim ăn khách nhất năm, gồm Avengers: Endgame, The Lion King, Frozen 2, Captain Marvel, Toy Story 4, Aladdin và Star Wars: The Rise of Skywalker.

Ân Nguyễn