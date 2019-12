10 phim 'bom xịt' năm 2019

"Long ấn cơ mật", "Đại chiến âm dương" của Thành Long thành "bom xịt" khi doanh thu chưa bằng nửa kinh phí, "Dark Phoenix" là hồi kết thất vọng cho các X-Men.

Viy 2: Journey to China (Long ấn cơ mật)

Viy 2: Journey to China (Long ấn cơ mật) Trailer phim.

Viy 2: Journey to China đánh dấu thất bại của Thành Long với kinh phí 49 triệu USD nhưng doanh thu chỉ 14 triệu USD. Anh thủ vai một đại sư võ thuật, bị giữ trong nhà giam của quản ngục James (Arnold Schwarzenegger). Trong khi đó, thế lực hắc ám đang chiếm cứ một vùng đất kỳ ảo ở Trung Quốc.

Trên Douban, khán giả chỉ chấm phim điểm 3,6/10. Tác phẩm pha trộn nhiều yếu tố như võ thuật, phép thuật, hài hước nhưng mỗi phần đều không hay. Trận tỷ thí giữa Thành Long và Arnold được dàn dựng sơ sài và không đóng góp nhiều vào mạch truyện.

The Knight of Shadows: Between Yin and Yang (Đại chiến âm dương)

Trailer Đại chiến âm dương Trailer phim.

Tác phẩm là một thất bại khác của Thành Long, ra mắt dịp Tết năm nay. Trong khi Wandering Earth của Ngô Kinh đạt hơn 600 triệu USD, The Knight of Shadows chỉ kiếm được 22,1 triệu USD, dù kinh phí đến 50 triệu USD. Phim cũng gây thất vọng lớn cho khán giả với điểm 3,8/10 trên trang Douban.

Sức hút ngày càng giảm của Thành Long, kịch bản cũ kỹ về thế giới kỳ ảo được cho là nguyên nhân tác phẩm ế ẩm. Trong phim, tài tử hóa thân một chuyên gia trừ tà phải đối mặt các sinh vật siêu nhiên. Ở Việt Nam, The Knight of Shadows cũng ra mắt mùa Tết nhưng lép vế trước các phim nội hay hoạt hình How to Train Your Dragon 3.

Dark Phoenix

Dark Phoenix - chương cuối của vũ trụ điện ảnh X-Men Trailer phim.

Với kinh phí 200 triệu USD (chưa tính quảng bá), tác phẩm của đạo diễn Simon Kinberg phải thu hơn 400 triệu USD mới hòa vốn (do rạp phim thường giữ lại nửa tiền bán vé). Nhưng phim chỉ kiếm được 252 triệu USD toàn cầu và nhận 23% đánh giá tích cực trên Rotten Tomatoes.

Dark Phoenix được xem là hồi kết cho thương hiệu X-Men của hãng Fox, sau khi công ty được Disney mua lại. Câu chuyện xoay quanh việc nữ dị nhân Jean Grey trở nên siêu mạnh, mất kiểm soát, thành mối đe dọa toàn cầu. Kịch bản lỏng lẻo khiến dàn sao James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence không thể phát huy thực lực.

The Goldfinch

The Goldfinch

The Goldfinch thu 9,7 triệu USD, khoảng một phần năm ngân sách (49 triệu USD). Phim dựa trên tiểu thuyết cùng tên của Donna Tartt, xoay quanh một chàng trai ăn cắp bức tranh quý ở bảo tàng. Chỉ 24% giới phê bình khen tác phẩm trên Rotten Tomatoes, trong đó đa phần chê kịch bản không truyền tải được tinh thần sách gốc - từng thắng giải Pulitzer.

Ở Mỹ, The Goldfinch chỉ đứng thứ tám phòng vé trong cuối tuần đầu, dù quy tụ dàn sao Ansel Elgort, Nicole Kidman, Sarah Paulson. Phim nhanh chóng rời rạp và được dự đoán gây lỗ 50 triệu USD (theo Business Insider).

Shanghai Fortress (Pháo đài Thượng Hải)

Shanghai Fortress (Pháo đài Thượng Hải) Trailer phim.

Theo Mtime, tác phẩm có vốn đầu tư 360 triệu nhân dân tệ (khoảng 51 triệu USD) và phải thu một tỷ nhân dân tệ (hơn 141 triệu USD) mới hồi vốn. Tuy nhiên, phim chỉ đạt 17 triệu USD. Cái chết yểu của Shanghai Fortress không khó đoán, dựa vào đánh giá tiêu cực dành cho tác phẩm. Trên Douban, phim nhận điểm 2,9/10 cùng hàng nghìn bình luận chê bai.

"Phim khoa học viễn tưởng Trung Quốc được khai sinh từ Wandering Earth và bị hủy diệt bởi Shanghai Fortress", một khán giả bình luận, nhận hơn 18.000 lượt thích trên Douban. Trên trang cá nhân, đạo diễn Đằng Hoa Đào cho biết đau khổ khi đọc các bình luận. Phim xoay quanh nữ chỉ huy Lâm Lan (Thư Kỳ) và chàng sinh viên Giang Dương (Lộc Hàm) đấu trí đẩy lùi sức mạnh của những sinh vật xâm lược Trái đất.

Playmobil: The Movie

Playmobil: The Movie Trailer phim.

Lino DiSalvo - chuyên gia hoạt họa kỳ cựu của Disney (từng làm Frozen, Tangled) - thất bại ở lần đầu đạo diễn. Tác phẩm Playmobil: The Movie của anh chỉ kiếm được 13,5 triệu USD, trong khi kinh phí là 40 triệu USD. Phim dựa trên dòng đồ chơi Playmobil, kể về một cô gái muốn cứu em mình khỏi thế giới đồ chơi.

Giới phê bình chê phim nặng với điểm tích cực chỉ 16% trên Rotten Tomatoes. Nhiều cây bút chỉ trích tác phẩm nặng tính quảng bá thương hiệu đồ chơi mà thiếu câu chuyện hấp dẫn. Entertainment.ie gọi đây là hoạt hình tệ nhất năm, còn Variety nói tác phẩm giống phiên bản lỗi của The Lego Movie (cũng kể về các đồ chơi được nhân cách hóa).

Serenity

Trailer Serenity Trailer phim.

Dù quy tụ hai diễn viên kỳ cựu Matthew McConaughey và Anne Hathaway, Serenity thất bại do kịch bản lỏng lẻo. Hathaway hóa thân Karen - vợ cũ của Baker (McConaughey đóng), một thuyền trưởng tàu đánh cá. Cô đề nghị chồng cũ giết người chồng hiện tại, dẫn đến nhiều chuyện phức tạp. Chỉ 19% giới phê bình đánh giá tác phẩm tích cực, trong đó hầu hết chê phim thiếu logic. Trang Rolling Stone nhận định phim là "đứa con lai" kém cỏi của hai tác phẩm nổi tiếng Body Heat và The Sixth Sense.

Theo The Sydney Morning Herald, ngay sau buổi chiếu thử nội bộ, hãng phim Aviron nhận định Serenity không có hy vọng ở phòng vé. Do đó, họ mạnh tay giảm chi phí quảng bá phim với hy vọng cắt lỗ. Cuối cùng, phim chỉ thu 14 triệu USD toàn cầu, trong khi kinh phí là 25 triệu USD. Serenity chỉ đứng thứ tám phòng vé Mỹ khi ra mắt.

Hellboy

Trailer Hellboy Trailer phim.

Hellboy xoay quanh nhân vật cùng tên (David Harbour đóng) - người hùng xuất thân địa ngục, hoạt động cho cơ quan đặc vụ Mỹ. Dự án do Neil Marshall đạo diễn, độc lập với hai phần phim về Hellboy được khen ngợi trong thập niên 2000 (của đạo diễn kỳ cựu Guillermo del Toro). Có kinh phí 50 triệu USD, bản mới chỉ thu 44 triệu USD toàn cầu. Ở Mỹ, phim rời top 10 phòng vé chỉ sau hai tuần.

Chỉ 17% nhà phê bình khen phim trên Rotten Tomatoes, đa phần chê tác phẩm có câu chuyện, diễn xuất yếu so với hai phim cũ. Trên Digital Spy, nam chính Harbour cho rằng phim không hay do có quá nhiều sự can thiệp trong khâu sản xuất.

Charlie's Angels

Charlie's Angels (Những thiên thần của Charlie) Trailer phim.

Hãng Sony dự định biến tác phẩm thành điểm khởi đầu cho loạt phim mới về các nữ điệp viên xinh đẹp. Nhưng kế hoạch này có lẽ khó tiếp tục khi phim chỉ thu 57 triệu USD, trong khi kinh phí là 48 triệu USD. Charlie's Angels giới thiệu các nhân vật mới do Kristen Stewart, Ella Balinska và Naomi Scott thủ vai. Cùng nhau, họ thực hiện nhiều nhiệm vụ khó và được gọi là "những thiên thần của Charlie".

Phim thất bại phòng vé do ba sao nữ không thu hút bằng dàn cũ (Cameron Diaz, Drew Barrymore và Lucy Liu). Ngôi sao lớn nhất phần mới - Kristen Stewart - không còn giữ sức hút như thời đóng Twilight. Khâu hành động của phim cũng bị chê yếu, không lột tả được sự kịch tính của hoạt động điệp viên, điều tra.

Terminator: Dark Fate

Terminator: Dark Fate - chương mới của loạt phim Kẻ hủy diệt Trailer phm.

Tên gọi "Dark Fate" (Số phận đen tối) dường như vận vào chính phim do Tim Miller đạo diễn. Với kinh phí gần 200 triệu (chưa tính quảng bá), doanh thu 260 triệu USD, tác phẩm bị cho là gây lỗ hơn 100 triệu USD (theo Independent). Dù được giới phê bình chấm ở mức khá (điểm tích cực 70% trên Rotten Tomatoes), Terminator: Dark Fate không đạt kỳ vọng của các nhà sản xuất.

Theo Forbes, hãng phim thất bại do quá tự tin vào sức hút thương hiệu Terminator, cũng như cuộc tái xuất của Arnold Schwarzenegger - tài tử đã rời xa hào quang nhiều năm. Giữa lúc Hollywood có nhiều series hành động, siêu anh hùng nổi trội, câu chuyện đấu tranh giữa người và máy trong Terminator: Dark Fate trở nên cũ kỹ.

Ân Nguyễn