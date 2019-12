Dấu ấn màn ảnh thế giới năm qua

"Avengers: Endgame" là mốc son phòng vé của Disney, còn "Parasite", "Joker" thành công về nghệ thuật lẫn độ ăn khách năm 2019.

Phim về chàng trai Israel thắng giải Gấu Vàng

Nadav Lapid giành giải Gấu Vàng Nadav Lapid được xướng tên ở giải Gấu Vàng. Video: Euro News.

Vào tháng 2, LHP Berlin - một trong ba liên hoan phim lớn nhất thế giới - trao giải cao nhất cho Synonyms. Tác phẩm của đạo diễn Nadav Lapid kể về một người đàn ông Israel trẻ tuổi ở Paris (Pháp) quay lưng với quê hương. Trên sân khấu, đạo diễn nói hài lòng với phim nhưng nghĩ nó sẽ gây tranh cãi ở cả Israel và Pháp.

Ngoài ra, dư luận cũng bàn tán việc One Second của Trương Nghệ Mưu bị rút khỏi liên hoan dù được chọn tranh giải Gấu Vàng. Tuy ê-kíp nói rút phim do vấn đề kỹ thuật, một số nguồn tin nói tác phẩm không vượt kiểm duyệt của chính phủ Trung Quốc. One Second có nội dung liên quan đến thời Cách mạng Văn hóa ở Trung Quốc. Sau khi rời Berlin, tác phẩm "biến mất" khỏi làng phim, không có lịch chiếu rạp và cũng không dự liên hoan nào.

Green Book bất ngờ giành Oscar

"Green Book" - Phim xuất sắc Khoảnh khắc đăng quang của "Green Book". Video: trang của Oscars.

Ở lễ trao giải vào tháng 2, Green Book thắng giải Oscar "Phim xuất sắc", khiến nhiều cây bút bất ngờ. Tác phẩm chỉ được 78% đánh giá tích cực trên Rotten Tomatoes và thậm chí không có đề cử đạo diễn. Phim xoay quanh hành trình lưu diễn của hai nhân vật có thật - nghệ sĩ Don Shirley (Mahershala Ali đóng) và tài xế Tony Vallelonga (Viggo Mortensen), phản ánh nhiều vấn đề phân biệt chủng tộc. Nhà làm phim kỳ cựu Spike Lee phản đối chiến thắng của Green Book ngay khi kết quả được xướng. Ông vẫy mạnh tay, muốn rời khỏi khán phòng và sau đó nói giải thưởng chưa xứng đáng.

Rami Malek thắng Oscar nam chính với "Bohemian Rhapsody". Ảnh: AFP.

Trước đó, phim gặp ý kiến trái chiều từ người thân của Don Shirley về tính xác thực. Họ nhận xét tác phẩm cường điệu hóa sự lạnh nhạt giữa nghệ sĩ và gia đình ông, cũng như khắc họa tình bạn giữa Don và Tony thân thiết hơn ngoài đời. Theo Vulture, diễn viên Mahershala Ali phải xin lỗi anh trai và cháu trai của nghệ sĩ quá cố vì những điểm không đúng sự thật của phim.

Giải Oscar năm nay còn gây phản ứng trái chiều khi trao đề cử "Phim xuất sắc" cho Black Panther - bom tấn siêu anh hùng có thông điệp về niềm kiêu hãnh của người da đen. Một số cây bút cho rằng đề cử chưa xứng đáng vì tác phẩm của Marvel nhiều tính giải trí, câu chuyện đơn giản. Black Panther cũng tranh giải "Phim xuất sắc" dù không có đề cử nào ở các hạng mục quan trọng như đạo diễn, diễn xuất, biên kịch, quay phim và dựng phim.

Điện ảnh Hàn Quốc lên ngôi ở Cannes

Bong Joon-ho ăn mừng ở Cannes. Ảnh: AFP.

Sau nhiều năm phát triển, điện ảnh Hàn lần đầu đăng quang ở Cannes - liên hoan phim danh giá nhất thế giới. Parasite - tác phẩm pha trộn nhiều thể loại của Bong Joon-ho - thắng Cành Cọ Vàng, giải cao nhất sự kiện. Phim nhận sự ủng hộ lớn từ giới chuyên môn, khán giả với câu chuyện mang thông điệp về xung đột giàu nghèo. "Chiến thắng này có ý nghĩa lớn vì đây là năm thứ 100 của điện ảnh Hàn Quốc. Cannes đã tặng chúng tôi một món quà lớn", Bong nói trong lễ trao giải hồi 26/5 (theo Variety). Khán phòng đứng dậy vỗ tay cho nhà làm phim trong nhiều phút.

Parasite (Ký sinh trùng) Trailer "Parasite".

Parasite thuộc số ít phim gây ấn tượng về ngôn ngữ điện ảnh lẫn sức hấp dẫn đại chúng. Tác phẩm hiện thu hơn 127 triệu USD toàn cầu, còn ở Việt Nam là gần 70 tỷ đồng. Parasite cũng đang được đánh giá là ứng viên hàng đầu ở hạng mục phim quốc tế ở Oscar 2020.

Joker gây sốt toàn cầu

Todd Phillips (phải) và Joaquin Phoenix nhận giải ở LHP Venice. Ảnh: AFP.

Sau Parasite, Joker là phim tiếp theo vừa thắng giải thưởng lớn, vừa ăn khách. Tác phẩm do Todd Phillips đạo diễn, kể về ác nhân ăn vận giống chú hề (Joaquin Phoenix đóng), giành giải Sư Tử Vàng ở LHP Venice (Italy) hồi tháng 9. Phim gây bàn tán với nhiều cảnh bạo lực, còn nhân vật chính mang khuynh hướng chống lại xã hội, muốn nổi loạn để phá trật tự cũ.

Trailer Joker Trailer "Joker".

Tuy nhiên, chất lượng phim, nội dung gây tò mò khiến Joker thành hiện tượng phòng vé. Tác phẩm là phim 18+ đạt doanh thu cao nhất mọi thời (hơn một tỷ USD), sinh lời lớn cho hãng. Thành công của Joker chứng tỏ một tác phẩm vẫn có thể ăn khách dù ít kỹ xảo, câu chuyện đen tối. Ở Việt Nam, Joker là phim điện ảnh được quan tâm nhất năm qua. Tác phẩm cũng nhiều khả năng có một số đề cử ở Oscar 2020.

