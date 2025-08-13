'Wednesday 2' - bí ẩn ở học viện ma quái

Nữ chính - do Jenna Ortega đóng - mất khả năng ngoại cảm, phải dựa vào sự quan sát và suy luận để phá án trong phần hai "Wednesday".

* Bài viết tiết lộ nội dung phim

Trailer 'Wednesday 2' Trailer "Wednesday 2", ra mắt trên nền tảng Netflix hôm 6/8. Video: Netflix

Phim tiếp nối các sự kiện trong phần đầu phát hành năm 2022, lấy bối cảnh Wednesday Addams (Jenna Ortega) trở lại Học viện Nevermore, được phong là "người hùng" sau khi cứu cả trường thoát khỏi quái vật Hyde. Tuy nhiên, chỉ trong vài ngày tựu trường, Wednesday gặp hàng loạt rắc rối: bị một kẻ bám theo, tình bạn với người sói Enid (Emma Myers) nảy sinh trục trặc, hàng loạt cái chết liên quan tới bầy quạ, và nhất là năng lực ngoại cảm của cô đột ngột biến mất.

Tác phẩm khai thác chất liệu trinh thám, kết hợp yếu tố kinh dị và màu sắc gothic để dẫn dắt khán giả qua chuỗi sự kiện bí ẩn. Các manh mối xuất hiện rải rác trong từng tập, đan xen những tình huống và câu thoại hài hước, làm tiết tấu không quá nặng nề. Trong bốn tập đầu, Wednesday giải quyết bí ẩn về kẻ theo dõi cô, đồng thời tìm ra danh tính người điều khiển lũ quạ.

Jenna Ortega trong "Wednesday" mùa hai. Ảnh: Netflix

So với phần đầu, các tình huống và nhân vật ở mùa hai được mở rộng, mở ra nhiều nút thắt. Ngoài nhóm bạn quen thuộc tại Nevermore, phim giới thiệu nhiều gương mặt mới như hiệu trưởng Barry Dort (Steve Buscemi) với phong thái khó đoán, giáo viên âm nhạc Miss Capri (Billie Piper).

Tuyến về gia đình Wednesday hé lộ mâu thuẫn giữa các thành viên, cho thấy chiều sâu nội tâm mỗi nhân vật. Em trai của Wednesday - Pugsley (Isaac Ordonez) - có khả năng điều khiển điện, nhập học năm nay, hứa hẹn sát cánh nữ chính giải mã các vụ án.

Xung đột giữa mẹ Morticia (Catherine Zeta-Jones) và Wednesday tiếp tục là điểm nhấn cảm xúc. Morticia mong con gái không lạm dụng Book of Shadows để khai thác năng lực ngoại cảm, kế thừa truyền thống của dòng họ Addams nhưng Wednesday kiên quyết từ chối đi theo con đường định sẵn. Những cuộc đối thoại và cảnh mẹ con giao đấu giữa hai nhân vật đẩy mạch phim thêm kịch tính. Các nhân vật khác như bác Fester (Fred Armisen) và bà ngoại Grandmama (Joanna Lumley) góp phần phát triển tình tiết phim.

Giới chuyên môn đa phần khen màn thể hiện của nữ chính Jenna Ortega. Theo Variety, cô giữ nét mặt lãnh đạm, cho thấy chiều sâu cảm xúc trong những phân cảnh khắc họa nội tâm. Khi nhân vật Wednesday đối mặt những giấc mơ đen tối, diễn viên truyền tải cảm giác bất an bằng ánh mắt và cử chỉ.

Guardian nhận định Jenna Ortega thể hiện sự trưởng thành trong diễn xuất. Cô kiểm soát nhịp điệu câu chuyện, để lại dấu ấn ở các cảnh điều tra phá án, giải quyết mâu thuẫn gia đình.

Agnes DeMille (Evie Templeton đóng, thứ hai từ trái qua) có khả năng tàng hình là "fan cuồng" của Wednesday tại Học viện Nevermore. Ảnh: Netflix

Steve Buscemi là điểm sáng trong dàn diễn viên mới. Với vai hiệu trưởng Dort bí ẩn, ánh mắt và giọng điệu của ông tạo nên sự khó đoán. Các diễn viên phụ như Emma Myers (vai Enid), Isaac Ordonez (Pugsley), Joy Sunday (Bianca) và Moosa Mostafa (Eugene) góp thêm màu sắc cho Nevermore.

Bối cảnh nhuốm màu gothic gợi cảm giác bất an. Phim mở đầu bằng hình ảnh Wednesday bị trói trong tầng hầm tăm tối của tên sát nhân, sau đó hé lộ chi tiết máu đen rỉ ra từ mắt, gây tò mò cho khán giả. Theo Variety, đạo diễn Tim Burton xử lý tốt các mảng bóng đổ, xây dựng không gian âm u và lồng ghép những cú hù dọa.

Tuy vậy, việc mở rộng dàn nhân vật khiến mạch phim đôi lúc ngắt quãng, thiếu điểm nhấn. Theo Hollywood Reporter, nếu phần đầu tập trung cách thể hiện bản sắc của nữ chính, mùa hai lại khiến Wednesday bị lu mờ giữa nhiều sự kiện và nhân vật khác. Phim ôm đồm nhiều chủ đề như điều tra phá án, gia đình, tuổi mới lớn nhưng mới dừng ở mức gợi mở, chưa để lại nhiều cao trào cảm xúc. Tác phẩm hiện khép lại với loạt câu hỏi bỏ ngỏ: số phận của Enid sẽ ra sao, gia đình Addams và Willow Hill còn ẩn chứa hiểm họa nào, và sự góp mặt của ca sĩ Lady Gaga trong phần hai mang đến bất ngờ gì?

Quế Chi