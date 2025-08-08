Jenna Ortega ghi dấu ấn khi đóng 'Wednesday 2'

Jenna Ortega tỏa sáng khi vào vai thiếu nữ lạnh lùng, có khả năng phá án và thể lực vượt trội trong phần hai "Wednesday".

Hôm 6/8, phần hai mở đầu bằng tập Here We Woe Again, đưa khán giả vào thế giới kỳ quái và đậm chất gothic của cô gái nhà Addams.

Theo Variety, diễn xuất của Jenna Ortega là điểm sáng xuyên suốt bốn tập đầu. Cô giữ nét mặt lãnh đạm, cho thấy chiều sâu cảm xúc trong những phân cảnh khắc họa nội tâm. Khi Wednesday đối mặt những giấc mơ đen tối, Ortega truyền tải cảm giác bất an bằng ánh mắt và cử chỉ.

Trailer 'Wednesday 2' Trailer "Wednesday 2". Video: Netflix

Hollywood Reporter và Guardian nhận định Jenna Ortega duy trì phong độ, thể hiện sự trưởng thành trong diễn xuất. Cô kiểm soát nhịp điệu câu chuyện, tạo dấu ấn trong các phân đoạn điều tra, đối mặt mâu thuẫn gia đình lẫn khi loay hoay với cảm xúc cá nhân.

Mối quan hệ giữa Wednesday và mẹ - Morticia (Catherine Zeta-Jones) - được đào sâu, tạo cơ hội để Ortega bộc lộ giằng xé tâm lý. Tình bạn giữa nhân vật và Enid (Emma Myers) rạn nứt vì một điềm báo, buộc Wednesday phải giữ khoảng cách.

Tiếp nối thành công phần đầu, mùa hai kết hợp giữa không khí u ám, yếu tố hài hước và những bí ẩn mang màu sắc siêu nhiên. Sau kỳ nghỉ hè dành thời gian nghiên cứu Book of Shadows và rèn luyện khả năng ngoại cảm, Wednesday trở lại Học viện Nevermore nhưng nơi đây đã mang nhiều thay đổi.

Ngôi trường có hiệu trưởng mới (Steve Buscemi đóng), còn em trai Wednesday là Pugsley chính thức nhập học. Sau sự kiện bắt giữ kẻ giết người mùa trước, Wednesday khó chịu khi bị "gắn mác" người hùng, trái ngược với tính cách khép kín, lạnh lùng của cô. Lần này, Wednesday bị cuốn vào vụ án giết người hàng loạt, liên quan đến thị trấn Jericho và những bí mật lâu đời của dòng tộc Addams.

Jenna Ortega trong "Wednesday 2". Ảnh: Netflix

Tác phẩm phát hành hai giai đoạn: phần một ra mắt ngày 6/8 và phần hai vào ngày 3/9. Nửa đầu hiện nhận 81% điểm "tươi" từ 54 bài đánh giá trên trang Rotten Tomatoes. Phim mô tả cảm giác bị cô lập, áp lực từ gia đình và sự phức tạp trong tình bạn tuổi mới lớn. Bối cảnh huyền bí tạo nên không gian đặc trưng, sự xuất hiện của một số nhân vật mới mang đến nhiều khía cạnh trong cốt truyện.

Jenna Ortega, 23 tuổi, là diễn viên người Mỹ. Cô thích diễn xuất từ khi còn nhỏ, nhận được vai đầu tiên trong phim điện ảnh Iron Man 3 vào năm 2013. Vai chính Harley Diaz trong loạt phim Disney Channel Stuck in the Middle (2016-2018) giúp cô giành giải thưởng Imagen. Ortega được đánh giá là một trong những gương mặt trẻ nổi bật của Hollywood, nhất là sau vai chính trong loạt phim Wednesday, được truyền thông Mỹ đặt biệt danh "Nữ hoàng phim kinh dị", sánh ngang Anya Taylor-Joy.

Quế Chi (theo Variety, Hollywood Reporter)