Lady Gaga đóng phần hai 'Wednesday'

Ca sĩ Lady Gaga vào vai khách mời trong series lấy cảm hứng từ tác phẩm kinh điển "The Addams Family" , sẽ ra mắt trong tháng 8.

Trong sự kiện dành cho người hâm mộ - Netflix Tudum - ở Los Angeles (Mỹ), nhà sản xuất cho biết Lady Gaga sẽ vào vai một nhân vật tại học viện Nevermore, nơi nhân vật Wednesday Addams (Jenna Ortega đóng) theo học.

Wednesday 2 là dự án mới nhất của Gaga, sau vai Harley Quinn trong Joker: Folie à Deux (2024) bị trao giải Mâm Xôi Vàng. Ca sĩ từng gây tiếng vang qua các vai diễn trong A Star is Born (2018), House of Gucci (2021).

Lady Gaga khép lại sự kiện Netflix Tudum bằng màn trình diễn hai bài hát mới từ album Mayhem, gồm Zombieboy và Abracadabra. Theo Hollywood Reporter, cô xuất hiện trong chiếc quan tài với dòng chữ: "Here lies the monster queen" (Đây là nơi yên nghỉ của nữ hoàng quái vật).

Lady Gaga tên thật là Stefani Joanne Angelina Germanotta, 39 tuổi. Cô nổi tiếng từ năm 2008 sau khi phát hành single Just Dance - ca khúc đứng đầu bảng xếp hạng Billboard. Sau hai album The Fame (2008) và The Fame Monster (2009), Lady Gaga trở thành hiện tượng toàn cầu với phong cách nổi loạn, được đặt biệt danh "mẹ quái vật". Cô hiện đính hôn doanh nhân công nghệ Michael Polansky sau khi hủy hôn Christian Carino.

Mùa hai của Wednesday sẽ phát hành hai giai đoạn: phần một ra mắt ngày 6/8 và phần hai vào ngày 3/9. Ngoài Lady Gaga, nhiều diễn viên mới xuất hiện trong mùa này như Steve Buscemi, Billie Piper, Evie Templeton, Christopher Lloyd và Joanna Lumley.

Mùa đầu ra mắt năm 2022, do Alfred Gough và Miles Millar sáng tạo cùng nhà sản xuất Tim Burton. Phim nối tiếp cảm hứng về các nhân vật trong tác phẩm The Addams Family, từng nhiều lần được chuyển thể thành phim điện ảnh, hoạt hình, nhạc kịch. Kịch bản xoay quanh con gái cả lập dị của gia tộc Addams giàu có, kỳ bí. Dự án đạt 252 triệu lượt xem, đứng top 10 phim truyền hình nói tiếng anh được xem nhiều nhất Netflix toàn cầu suốt 20 tuần, giúp Jenna Ortega nâng tầm danh tiếng.

Phân đoạn nhân vật chính nhảy trên nền nhạc Goo Goo Muck trong vũ hội trường ở tập bốn trở thành xu hướng trên TikTok. Ngoài bản nhạc gốc, nhiều người dùng ghép nhạc và lời ca khúc Bloody Mary của Lady Gaga vào hình ảnh của Wednesday, thu hút hàng triệu lượt xem.

Trong chương trình, Netflix công bố trích đoạn đầu tiên của mùa hai, với cảnh nữ chính bị nhốt trong tầng hầm của một kẻ giết người hàng loạt (Haley Joel Osment thủ vai).

