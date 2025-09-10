'Wednesday 2' kết thúc đột ngột

Phần hai "Wednesday" kết thúc với hàng loạt câu hỏi bỏ ngỏ, khiến số phận của nhiều nhân vật trở nên mơ hồ.

* Bài viết tiết lộ nội dung phim

Trailer bốn tập cuối 'Wednesday 2' Trailer bốn tập cuối "Wednesday 2". Video: Netflix

Bốn tập cuối lên sóng nền tảng Netflix hôm 3/9, lấy bối cảnh Wednesday (Jenna Ortega) tỉnh dậy sau cơn hôn mê. Cô lên kế hoạch khám phá sự thật đằng sau chương trình thí nghiệm trích xuất năng lực của những người ngoại cảm để chuyển giao cho người thường. Trong quá trình đó, những bí mật của học viện Nevermore dần hé lộ, đe dọa đến gia đình Addams.

Nhà làm phim xây dựng nhiều bước ngoặt đẩy nhân vật của Jenna Ortega vào tình huống khó, nơi ranh giới giữa sự sống và cái chết mong manh, còn tình thân trở thành sức mạnh giúp cô đứng vững. Theo IndieWire, thay vì phát triển thêm tình tiết, tác phẩm lặp lại mô-típ ở mùa một. Êkíp kéo dài vai trò phản diện của Tyler (Hunter Doohan), tuyến truyện của gia đình Galpin và Addams.

Động cơ của các nhân vật mới như Isaac và Francoise được khai thác sơ sài, không thuyết phục khán giả. Việc Wednesday một lần nữa chọn cứu Tyler không dẫn đến cuộc đối thoại hay sự chuyển hóa tác động lớn đến cả hai.

Giới phê bình đánh giá sự hoán đổi thân xác giữa Wednesday và Enid là một trong những tình tiết hiếm hoi mang tính sáng tạo. Ý tưởng này mở ra nhiều hướng khai thác, như phơi bày những góc khuất tâm lý của mỗi nhân vật, đồng thời đặt thử thách cho Jenna Ortega và Emma Myers thay đổi lối diễn. Tuy nhiên, chi tiết chỉ kéo dài trong một tập rồi quay lại công thức: Wednesday lao vào điều tra, đối mặt phản diện và khép lại bằng những pha hành động.

Tạo hình của Jenna Ortega trong phần hai "Wednesday". Ảnh: Netflix

Sự xuất hiện của Lady Gaga trong vai Rosaline Rotwood - giáo sư huyền thoại của Học viện Nevermore - chưa đọng lại dấu ấn. Nhân vật này chủ yếu hỗ trợ Wednesday tạm thời khôi phục năng lực ngoại cảm để mạch truyện không bị ngắt quãng. Ngoài ra, lời cảnh báo về sự kiêu ngạo của Wednesday lặp lại nhiều lần nhưng không dẫn đến hậu quả hay bài học cụ thể.

Trong phần này, sự căng thẳng giữa mẹ con Wednesday thể hiện như cuộc đối đầu nội tâm. Morticia là người mẹ quyền lực, đóng vai trò như người bảo vệ Wednesday trước nhiều bí ẩn. Ngược lại, Wednesday độc lập và mong muốn tìm kiếm sự thật nhưng chịu áp lực từ gia đình. Các đoạn thoại làm nổi bật chiều sâu tâm lý của hai nhân vật, mở ra sự phát triển và hòa giải trong những mùa phim tiếp theo.

Nhân vật Enid có nhiều khía cạnh mới về ngoại hình lẫn tính cách. Cô vật lộn chuyện tình cảm, yếu đuối khi tình bạn với Wednesday trải qua sóng gió. Enid trở thành người có vai trò quan trọng trong câu chuyện, nhất là khi phát hiện cô là sói đầu đàn Alpha.

Jenna Ortega trong vai nữ chính là điểm sáng chủ đạo khi mang đến hình ảnh thiếu nữ lạnh lùng. Diễn viên truyền tải nội tâm nhân vật qua ánh mắt và cử chỉ, nhất là trong các cảnh về mâu thuẫn gia đình.

Catherine Zeta-Jones trong vai Morticia. Ảnh: Netflix

Minh tinh Catherine Zeta-Jones tạo ra hình ảnh người mẹ ma mị, làm tăng chiều sâu cho mối quan hệ mẹ con. Emma Myers và Isaac Ordonez có ít đất diễn hơn nhưng vẫn để lại ấn tượng nhờ các phân cảnh thể hiện sự gan dạ và lòng trung thành với gia đình.

Tạp chí Elle đánh giá cái kết phản ánh những mâu thuẫn trong gia đình Addams nhưng khép lại nhiều câu hỏi bỏ ngỏ, như số phận của Enid và dì Ophelia. Cosmopolitan cho rằng mùa hai kết thúc với nhiều nút thắt lớn được mở ra nhưng cũng hé lộ cách các thế lực vận hành ở Nevermore. Dự kiến phần ba tập trung vào quá trình Wednesday đến phía bắc tìm bạn thân, giúp Enid trở lại làm người bình thường nhưng chạm trán nhiều mối đe dọa mới.

Quế Chi