'The Glory': Hành trình trả thù

Dong Eun (Song Hye Kyo) bị nhóm bạn bắt nạt thời trung học, lên kế hoạch trả thù suốt 18 năm trong "The Glory" (Vinh quang trong thù hận).

* Bài tiết lộ nội dung phim

Trailer "The Glory" Trailer "The Glory" (tên tiếng Việt là "Vinh quang trong thù hận")- dài 16 tập. Video: Netflix

Phim do Ahn Gil Ho đạo diễn và Kim Eun Sook - tác giả Hậu duệ mặt trời (2016) - biên kịch. Nội dung nói về Moon Dong Eun (Song Hye Kyo) - người bị nhóm bạn học năm người bắt nạt. Cô dành 18 năm để báo thù nhóm năm người gồm: Kẻ cầm đầu Yeon Jin (Lim Ji Yeon), Sa Ra (Kim Hieora), Jae Joon (Park Sung Hoon), Myeong O (Kim Gun Woo), Hye Jeong (Cha Joo Young). Dong Eun nhận được sự trợ giúp từ bác sĩ Yeo Jeong (Lee Do Hyun) và bà Kang (Yum Hye Ran).

"The Glory" đánh dấu lần thử sức của Song Hye Kyo ở dòng phim tâm lý, giật gân. Ảnh: Netflix

The Glory vạch trần nỗi đau bạo lực học đường và sự bất công của luật pháp. Kịch bản được xây dựng khắc họa nội tâm và cuộc đời từng nhân vật.

Hạnh phúc và ước mơ của Dong Eun bị tước đoạt từ ngày cô bị tra tấn về thể xác lẫn tinh thần: Cưỡng hiếp, đánh, đe dọa, bị dí máy làm tóc vào khắp cơ thể khiến cô bị bỏng. Khi Dong Eun tố cáo tội ác nhóm bạn gây ra, cảnh sát và giáo viên không ai lắng nghe cô. Thậm chí, người thân duy nhất là mẹ cũng phản bội cô, nhận tiền và làm theo lời những người có quyền lực.

Từ cô gái vui tươi với niềm đam mê trở thành kiến trúc sư, cuộc sống Dong Eun thành địa ngục. Ở đầu tập một, cô đến khu căn hộ và quan sát kẻ thù từ trên cao, cầm trên tay bông hoa "hơi thở của quỷ". Chi tiết ẩn dụ cho con người của Dong Eun, rằng cô chấp nhận trở thành "ác quỷ" khi công lý không tồn tại.

Sau 18 năm, nhóm bắt nạt gần như đều thành công: Yeon Jin trở thành MC dự báo thời tiết và cưới Do Yeong - người chồng học thức, giàu có. Hye Jeong trở thành tiếp viên hàng không. Jae Joon làm giám đốc. Sa Ra là họa sĩ. Dù chơi thân gần 20 năm, nền tảng tình bạn của họ không xuất phát từ sự chân thành mà đến từ lợi ích và sự ràng buộc.

Dong Eun lựa chọn đánh vào tâm lý mỗi người, lợi dụng điểm yếu và khơi gợi nỗi sợ của họ. Cô tạo dựng mối quan hệ với những người liên quan tới cuộc sống của kẻ thù. Trong quá trình này, Dong Eun dần tìm lại được niềm vui. Cô và bác sĩ Yeo Jeong nảy sinh tình cảm, cùng nhau chữa lành tổn thương. Anh là người duy nhất đồng cảm, yêu những nỗi đau tâm hồn lẫn vết sẹo của cô.

Lee Do Hyun và Song Hye Kyo lần đầu hợp tác trong "The Glory". Ảnh: Netflix

Giữa những bi kịch và âm mưu đen tối, phim cũng khai thác vẻ đẹp của những mối quan hệ chân thành. Bà chủ trọ Kang âm thầm bảo vệ, giúp đỡ Dong Eun. Y tá trường trung học vẫn đứng về phe cô. Họ giúp cô nhận ra rằng vẫn còn nhiều người tốt trong cuộc đời nghiệt ngã. Với Yeo Jeong, anh có người mẹ tâm lý và luôn ủng hộ con. Khi biết con trai muốn giúp người anh yêu, bà không ngăn cản.

Màn trình diễn của dàn diễn viên là điểm mạnh của phim. Mỗi người được chia đều đất diễn, thành công thể hiện tính cách nhân vật. Êkíp lựa chọn khéo léo những diễn viên thời trung học và khi lớn đều có nét tương đồng.

Song Hye Kyo thể hiện tốt nhân vật Dong Eun, mang đến hình ảnh vừa điềm tĩnh, vừa sắc lạnh và khó đoán. Vai diễn đòi hỏi diễn viên hạn chế bộc lộ cảm xúc qua cơ mặt. Song Hye Kyo tập trung lột tả suy nghĩ và con người Dong Eun bằng ánh mắt và thần thái.

Ghi dấu ấn với Youth of May (2021), 18 Again (2020), Hotel Del Luna (2019)... Lee Do Hyun tiếp tục chứng minh khả năng diễn xuất. Trong vai Yeo Jeong, anh khắc họa hai nét đối lập: Hiền lành, tốt bụng và nguy hiểm. Ở nhiều phân đoạn lúc đối diện với kẻ thù, Lee Do Hyun vẫn tạo được cảm giác đáng sợ kể cả khi cười.

Với tuyến nhân vật phản diện, nổi bật là Lim Ji Yeon và Shin Ye Eun khi hóa thân thành Yeon Jin. Cả hai xuất hiện cùng vẻ ngoài nham hiểm và nụ cười độc ác. Vào vai mẹ Dong Eun, Park Ji A biểu lộ sự điên cuồng trong biểu cảm, hành động, lời nói.

The Glory thu hút nhiều khán giả, nhận điểm 8.0 trên IMDb. Trên các diễn đàn phim, bộ phim nhận "cơn mưa" lời khen. Nhiều người cho biết phim lôi cuốn, không bị "đầu voi đuôi chuột" như một số tác phẩm của Hàn Quốc.

Thanh Giang