Thùy Tiên gặp gỡ diễn viên 'The Glory'

Hàn QuốcHoa hậu Thùy Tiên giao lưu diễn viên Lim Ji Yeon - từng gây sốt trong "The Glory" - tại Liên hoan phim Quốc tế Busan.

Thùy Tiên cho biết theo dõi Lim Ji Yeon qua nhiều dự án, gần nhất có xem tác phẩm The Glory (tên tiếng Việt: "Vinh quang trong thù hận") mà diễn viên đóng cùng Song Hye Kyo, gây sốt châu Á hồi đầu năm. Hoa hậu ấn tượng khả năng diễn xuất linh hoạt, biểu cảm ánh mắt của Lim Ji Yeon.

Thùy Tiên nói: "Đây là cơ hội để tôi học thêm kinh nghiệm, tự tin cho các các dự định về phim ảnh trong tương lai".

Thùy Tiên (trái) chụp ảnh, giao lưu cùng Lim Ji Yeon (phải) tại sự kiện, diễn ra vào ngày 7/10. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Liên hoan phim Busan (BIFF) diễn ra ngày 4-13/10 tại thành phố Busan, Hàn Quốc. Năm nay, sự kiện có 209 tác phẩm được lựa chọn tranh giải tại các hạng mục, đến từ 69 quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Thùy Tiên có kế hoạch lấn sân điện ảnh. Hồi tháng 9, cô tốt nghiệp khóa học diễn xuất căn bản của nghệ sĩ Lê Khanh, tham gia dự án Bến bờ xa lắc cùng các học viên. Trong buổi tổng kết, hoa hậu nhận được đánh giá tích cực của giám khảo về khả năng nhập vai.

Người đẹp cho hay: "Tôi muốn trải nghiệm công việc đòi hỏi sáng tạo, cảm xúc. Khi quyết định chọn học diễn xuất, tôi có thêm góc nhìn về điện ảnh trong nước và quốc tế". Cô hạn chế nhận show, dành cuối tuần để đến lớp.

Thùy Tiên diện đầm của nhà thiết kế Đỗ Long dự sự kiện ở Hàn Quốc. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Lim Ji Yeon, 33 tuổi, được mệnh danh "Nữ hoàng cảnh nóng" xứ Hàn qua các phim 18+ như Obsessed, Vương triều dục vọng. Người đẹp còn được đánh giá tích cực diễn xuất qua các phim như Canh bạc hoàng gia (2016), Ngọn gió đời tôi (2016), Cuộc đời thứ hai (2019), Biệt thự hoa hồng (2022), Money Heist: Korea - Joint Economc AreaPart II(2022).

Với The Glory, cô lần đầu đóng vai phản diện suốt 12 năm theo đuổi sự nghiệp, thủ vai Yeon Jin với tính cách hống hách, độc ác. Tác phẩm giúp cô chiến thắng. Hồi tháng 4, cô xác nhận hẹn hò tài tử Lee Do Hyun, cùng đóng The Glory.

Trailer "The Glory" Trailer "The Glory", nhân vật Lim Ji Yeon đóng xuất hiện ở giây 0:21. Video: Netflix

Nguyễn Thúc Thùy Tiên, 25 tuổi, quê ở TP HCM. Năm 2019, cô bắt đầu theo học chương trình quản lý khách sạn và nhà hàng quốc tế Đại học Hoa Sen. Người đẹp từng đoạt các danh hiệu á khôi 1 tại Hoa khôi Nam Bộ 2017, vào top 5 Hoa hậu Việt Nam 2018 cùng giải thưởng phụ "Người đẹp Nhân ái". Cùng năm, cô là thí sinh Việt Nam tham gia Miss International ở Nhật Bản nhưng không vào top. Tháng 12/2021, cô gây chú ý khi đăng quang Hoa hậu Hòa bình Thế giới tại Bangkok.

Cô từng thực hiện loạt series gồm Đu Đêm, Nong Dân, Những điều nhỏ xíu, gắn với cuộc sống người lao động nghèo. Đầu năm, cô giới thiệu dự án Vui lên nha, nhằm xây dựng khu vui chơi cho trẻ em tại các bệnh viện cả nước.

Tân Cao