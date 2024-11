Diễn viên 'The Glory' du lịch Nha Trang

Lim Ji Yeon - được mệnh danh "nữ hoàng cảnh nóng" phim Hàn - đăng ảnh nghỉ dưỡng tại Nha Trang (Khánh Hòa).

Hôm 9/11, Lim Ji Yeon đăng hình chuyến đi trên trang cá nhân kèm chú thích: "Nha Trang". Cô tạo dáng với chiếc đầm dây, bikini, nở nụ cười tươi. Trong một tấm ảnh khác, Ji Yeon diện trang phục chơi golf.

Lim Ji Yeon diện trang phục đời thường khi nghỉ dưỡng Nha Trang. Ảnh: Instagram Lim Ji Yeon

Bài đăng nhận về 220 nghìn lượt thích, nhiều người hâm mộ bình luận: "Không thể tin được. Chào mừng chị đến Việt Nam", "Việt Nam là một trong những đất nước đáng để ghé thăm". Trang News1 (Hàn Quốc) nhận xét Lim Ji Yeon quyến rũ, thu hút sự chú ý trong trang phục nữ tính, khoe thân hình mảnh mai.

Theo ChosunBiz, Lim Ji Yeon mê khám phá, yêu thể thao. Khi không bận rộn với các dự án phim, cô thường xuyên đến nhiều địa điểm nổi tiếng thế giới. Hồi tháng 9, Ji Yeon từng ghé TP HCM du lịch, chơi golf. Cuối tháng 10, nghệ sĩ đến London (Anh).

Diễn viên Lim Ji Yeon check in tại một sân golf ở Nha Trang. Ảnh: Instagram Lim Ji Yeon

Tạp chí Haps của Hàn Quốc đánh giá Nha Trang được nhiều người nổi tiếng chọn làm điểm đến nhờ có loạt bãi tắm đẹp, đa dạng trải nghiệm về thể thao, văn hóa và ẩm thực. Vào tháng 9, tài tử Park Bo Young đến nghỉ dưỡng tại một resort năm sao. Đầu tháng 3, diễn viên Park Min Young và dàn diễn viên Cô đi mà lấy chồng tôi lưu lại bốn ngày.

Năm 2023, nhiều nghệ sĩ Hàn Quốc như dàn diễn viên Doctor Cha, diễn viên Eugene - đóng Penthouse (Cuộc chiến thượng lưu) - đến Nha Trang nghỉ mát. Nơi đây cũng là điểm đến của ca sĩ Hyelin - thành viên nhóm nhạc EXID, Park Ji Hoon của nhóm Wanna One, diễn viên Shin Seung Ho, Hong Kyung.

Lim Ji Yeon, 34 tuổi, nổi tiếng qua các phim 18+ như Obsessed, Vương triều dục vọng. Người đẹp còn được đánh giá tích cực diễn xuất qua các phim như Canh bạc hoàng gia (2016), Ngọn gió đời tôi (2016), Cuộc đời thứ hai (2019), Biệt thự hoa hồng (2022), Money Heist: Korea - Joint Economc AreaPart II (2022). Năm 2023, cô gây chú ý khi lần đầu đóng vai phản diện ở phim The Glory.

Trailer "The Glory" Trailer "The Glory" (tên tiếng Việt: "Vinh quang trong thù hận"). Nhân vật Lim Ji Yeon đóng xuất hiện ở giây 0:21. Video: Netflix

Ngày 30/11, Lim Ji Yeon sẽ xuất hiện trong bộ phim truyền hình cổ trang của đài JTBC mang tên Mrs. Ok. Cô vào vai Ok Tae Young - "thầy cãi" (luật sư) thời Joseon - thông minh, có kỹ năng phân tích tốt. Thế nhưng, ít ai biết cô chỉ là nô lệ tên Goo Deok, đổi tên thành Ok Tae Young với mong muốn vượt qua nghịch cảnh, làm lại cuộc đời.

Diễn viên hiện hẹn hò Lee Do Hyun, bạn diễn trong The Glory. Lee Do Hyun kém bạn gái năm tuổi, nổi tiếng qua Youth of May, Melancholia, 18 Again, Hotel Del Luna. Tháng 8/2023, Lee Do Hyun nhập ngũ, đang phục vụ trong ban nhạc quân đội Không quân.

Quế Chi (theo News1)