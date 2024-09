Diễn viên 'The Glory' qua đời

Hàn QuốcPark Ji Ah - diễn viên đóng mẹ của nhân vật do Song Hye Kyo thể hiện trong "The Glory" - qua đời ở tuổi 52 vì nhồi máu não.

Trên JTBC, đại diện công ty quản lý của nghệ sĩ cho biết cô hôn mê, được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng tình trạng nguy kịch. Park Ji Ah mất lúc rạng sáng 30/9, tang lễ diễn ra vào ngày 2/10 ở Seoul.

Diễn viên Park Ji Ah năm 2023. Ảnh: Fn News

Lần cuối cô xuất hiện công khai là ở buổi ra mắt phim Xứ sở thần tiên, hồi tháng 5. Trên các fanpage, nhiều khán giả cho biết bàng hoàng khi hay tin về Park Ji Ah, bởi ấn tượng sâu sắc với thể hiện của cô trong những phim gần đây, đặc biệt là ở The Glory - tác phẩm gây sốt năm 2023.

Park Ji Ah và Song Hye Kyo trong 'The Glory' Park Ji Ah và Song Hye Kyo trong "The Glory". Video: Netflix

Nghệ sĩ vào vai Jeong Mi Hee - mẹ của nữ chính Dong Eun (Song Hye Kyo). Park Ji Ah được khán giả đánh giá lột tả chân thực hình ảnh người đàn bà nghiện rượu, trong lòng nhiều căm phẫn và hận thù.

Trên Fn News, nghệ sĩ cho biết hạnh phúc khi được quên bản thân, đắm mình vào các nhân vật. Mong ước của cô là tạo dựng thêm nhiều vai diễn cá tính, màu sắc khác nhau.

Tạo hình Park Ji Ah trong "The Glory". Ảnh: Netflix

Park Ji Ah sinh năm 1972, gia nhập làng phim từ 1998, tham gia nhiều tác phẩm của đạo diễn Kim Ki Duk, như The Coast Guard; Spring, Summer, Fall, Winter... and Spring; Breat, 3-Iron. Trong mảng truyền hình, cô còn lưu dấu ấn qua Bloody Heart, The Guest, The Doctors.

Như Anh