'Stranger Things 5' - cuộc chiến cuối cùng

Mùa cuối "Stranger Things" đặt nhóm bạn vào trận chiến sống còn với quái vật, buộc họ vượt qua mâu thuẫn để trở nên mạnh mẽ.

* Bài viết tiết lộ nội dung phim

Trailer 'Stranger Things 5' Trailer "Stranger Things 5", gồm tám tập. Phim chia làm ba phần, phát hành cuối năm ngoái. Video: Netflix

Ở phần phim đánh dấu hồi kết, Stranger Things tập trung vào trận chiến cuối cùng của nhóm bạn tại thị trấn Hawkins. Lúc này, thị trấn tan hoang khi các khe nứt không gian xuất hiện, còn quỷ Vecna bị Eleven đẩy đến thế giới đảo ngược Upside Down. Đứng trước tình thế hắn có thể trở lại bất kỳ lúc nào, các nhân vật phải hợp sức ngăn chặn mối nguy.

Từ những tập mở màn, series xây dựng không khí căng thẳng với những quyết định mang tính sống còn. Dự án gợi lên câu hỏi: Điều gì còn lại sau mất mát, và tình bạn có thể vượt qua thử thách lớn đến đâu? Một trong những nhân vật chủ chốt là Will Byers, từng là nạn nhân đầu tiên của Upside Down. Câu chuyện của Will xoay quanh việc khám phá năng lực mới, đồng thời giải quyết những tổn thương từ các mùa trước. Cậu cảm thấy lạc lõng, sợ khác biệt nhưng dần học cách chấp nhận bản thân, chủ động che chở người khác. Qua đó, bộ phim nêu bật thông điệp về tình bạn.

Các nhân vật còn lại cũng có những chuyển biến tâm lý, định hình vai trò trong mạch truyện. Mike không còn hành động theo bản năng mà phải học cách lắng nghe, kiên nhẫn. Eleven có sức mạnh vượt trội nhưng lại là nhân vật cô độc nhất, luôn mang nỗi sợ đánh mất người thân. Dustin, Lucas và Max đại diện cho những lát cắt của tuổi trưởng thành. Có người dùng sự hài hước để che giấu tổn thương, có người mang cảm giác tội lỗi sau những biến cố. Dù mang nỗi đau riêng, họ gắn kết và hỗ trợ lẫn nhau, tạo nên sức mạnh tập thể mà Vecna không thể có.

Mối quan hệ bạn bè đặt trong bối cảnh chia ly, không còn sắc thái hồn nhiên như các mùa trước. Kịch bản nhiều lần gợi ra khả năng một số nhân vật phải đánh đổi để khép lại thế giới ngược. Ở những phân đoạn lắng đọng - như lúc các nhân vật quây quần giữa Hawkins đổ nát, tác phẩm tạo khoảng nghỉ cần thiết giữa các cao trào để cân bằng mạch kể.

Series tận dụng yếu tố hành động để đẩy kịch tính lên cao. Nếu ở những mùa trước, các pha chiến đấu mang tính phòng thủ hoặc chạy trốn, phần này cho thấy sự tấn công từ phía hội bạn. Trường đoạn chiến đấu với Demogorgon, cuộc tấn công giữa Eleven, Will và Vecna xuất hiện dày đặc. Một số cảnh đối đầu được lồng ghép với diễn biến tâm lý nhân vật. Các xung đột diễn ra trong tâm trí của Max và Will mang màu sắc kinh dị, còn trận đánh ngoài đời thực làm nổi bật sự phối hợp của nhóm.

Trích đoạn 'Stranger Things 5' Trích đoạn năm phút đầu phim "Stranger Things 5". Video: Netflix

Diễn xuất là một trong những yếu tố quan trọng giữ chân khán giả. Theo Variety, Noah Schnapp có vai diễn đáng nhớ khi lột tả sự mâu thuẫn trong những giây phút nguy nan. Anh bộc lộ áp lực tâm lý qua ánh mắt, biểu cảm, giúp một nhân vật trước đây ít được chú ý trở thành điểm nhấn của câu chuyện.

Millie Bobby Brown có sự chín chắn trong cách thể hiện Eleven. Cô tập trung bộc lộ tinh thần hết mình vì bạn bè, không ngại nguy hiểm dù có phải hy sinh. Các diễn viên phụ như Sadie Sink, David Harbour và Winona Ryder mang đến góc nhìn đa chiều cho câu chuyện, bổ sung lát cắt về gia đình, tình cảm giữa các thế hệ.

Với kỹ xảo hình ảnh được đầu tư, Upside Down mở rộng về không gian lẫn chi tiết, có cấu trúc, sinh vật và quy luật riêng. Thị trấn Hawkins và thế giới ngược tương phản về bối cảnh, ánh sáng. Các hiệu ứng bão tố, cổng không gian và chuyển động của thực thể Mind Flayer được xử lý mượt.

Dù quy mô lớn, cốt truyện mùa cuối có nhiều hạn chế. Trang Slate Magazine cho rằng phim giữ nhịp điệu và cách kể cũ, khiến mô-típ "trẻ con cứu thế giới" không còn phù hợp. Một số tình huống nguy hiểm được triển khai theo cách đặt nhân vật vào rắc rối mà không làm rõ động cơ hoặc lý do hợp lý.

Tác phẩm được giới thiệu là giai đoạn đen tối nhất nhưng hệ quả từ sự kiện ở mùa bốn chưa khai thác triệt để. Những bất ổn trong đời sống cư dân thị trấn ít khi được thể hiện trực tiếp. Thay vì tạo sự dứt khoát về số phận của Eleven, cách xử lý của đạo diễn lại khiến kết cục trở nên an toàn, khiến một bộ phận người xem thất vọng.

Cảnh phim "Stranger Things 5". Ảnh: Netflix

Ở chương hai, biên kịch dùng quá nhiều thoại để giải quyết xung đột. Các cảnh giữa Will và Joyce chủ yếu xoay quanh việc khóc lóc, tự trách bản thân. Hầu hết nhân vật có cảnh trò chuyện giải tỏa tâm lý: Dustin và Steve cãi nhau, trao đổi giữa Joyce và Hopper, tương tự với Mike - Eleven, Jonathan - Nancy. Vì số lượng nhân vật lớn và kịch bản chưa phân bổ hợp lý, nhiều lúc nhịp phim kéo dài và thiếu mạch lạc.

Tuy vậy, chi tiết đưa trò chơi Dungeons & Dragons trở lại ở hồi kết mang ý nghĩa biểu tượng, khép lại câu chuyện theo một vòng tròn. Việc mở đầu và kết thúc quanh chiếc bàn chơi nhấn mạnh mối gắn kết giữa những người bạn, gợi mở về sự tiếp nối các thế hệ sau. Trang Variety nhận định phần năm để lại dư âm cho các khán giả của series suốt gần một thập niên. Câu chuyện kết thúc nhưng cung bậc cảm xúc trong quá trình trưởng thành của hội bạn vẫn khiến người xem xúc động.

Phát hành năm 2016, Stranger Things nhanh chóng trở thành hiện tượng toàn cầu, là một trong những series chủ lực của Netflix. Tác phẩm nhận nhiều lời khen từ giới phê bình về cách xây dựng nhân vật, tri ân các phim thập niên 1980, đạt nhiều giải thưởng như Quả Cầu Vàng, Emmy, SAG Awards. Sau khi mùa năm kết thúc, phim tài liệu One Last Adventure: The Making of Stranger Things 5 về hậu trường thực hiện dự án sẽ ra mắt trên Netflix ngày 12/1, đồng thời có thêm series ngoại truyện.

Cát Tiên