Chặng đầu 'Stranger Things 5' thiếu đột phá

Nhiều cây bút nhận định bốn tập mùa mới "Stranger Things" chưa phát triển nhân vật rõ nét, thời lượng dài làm giảm sức hút của tác phẩm.

Bốn tập đầu tiên phát sóng trên Netflix hôm 26/11, tiếp nối sự kiện trong mùa trước. Loạt phim theo chân nhóm thiếu niên ở thị trấn Hawkins trong cuộc đối đầu cuối cùng với ác nhân Vecna.

Teaser 'Stranger Things 5' Trailer đầu tiên của "Stranger Things 5". Phim chia làm ba phần, phần đầu phát hành ngày 26/11, phần hai ngày 25/12 và tập kết thúc lên sóng ngày 31/12. Video: Netflix

Ngay khi ra mắt, loạt phim nhận được nhiều phản hồi khác nhau từ giới phê bình. Trang Slate Magazine cho rằng dù dàn diễn viên đã trưởng thành, bộ phim vẫn giữ nhịp điệu và cách kể chuyện cũ, khiến mô-típ "trẻ con cứu thế giới" trở nên kém phù hợp. Việc chưa khai thác đủ chiều sâu tính cách các nhân vật chính dẫn đến nhiều hành động thiếu thuyết phục, thậm chí gượng ép. "Stranger Things giờ như bị gói gọn trong một không gian khép kín, với các nhân vật trì trệ và cốt truyện phức tạp mà không được triển khai đúng cách", trang này bình luận.

Một số tình huống nguy hiểm được triển khai theo cách đặt nhân vật vào rắc rối mà không làm rõ động cơ hoặc lý do hợp lý. Thay vì dựa vào lựa chọn của nhân vật, phim nghiêng về các cảnh hành động và yếu tố hồi hộp để duy trì nhịp điệu, tạo cảm giác dư thừa ở một số đoạn mở đầu.

Theo Digital Spy, nhiều khán giả đánh giá những tập đầu có quy mô hoành tráng nhưng tập bốn có nhiều tình tiết bỏ lửng, thất vọng khi phải chờ một tháng để theo dõi phần còn lại.

Dù có hạn chế, nhiều ý kiến khen Stranger Things mùa năm mang tinh thần giải trí. Trong bài đánh giá 4/5 sao trên Guardian, cây bút Jack Seale nhận xét bốn tập mở đầu có nhiều cảnh kịch tính. Hầu hết diễn biến diễn ra trong Hawkins và thế giới Upside Down, tập trung kể về cuộc chiến giữa nhóm bạn và thế lực siêu nhiên. Tập mở đầu để thiết lập bối cảnh, còn tập thứ tư là cao trào với hàng loạt tình huống nguy hiểm.

London Standard cho rằng tác phẩm gợi nhắc không khí của những bộ phim phiêu lưu thập niên 1980, ca ngợi trí tưởng tượng và sự mạnh mẽ của dàn nhân vật thiếu niên. Will - nạn nhân đầu tiên của Vecna - trở thành người có câu chuyện cảm xúc nhất. Anh em đạo diễn nhà Duffer đào sâu quá trình trưởng thành và khám phá bản dạng giới của Will, biến nhân vật vốn mờ nhạt thành điểm nhấn.

Theo Variety, sự kiện công chiếu bộ phim khiến nền tảng Netflix bị gián đoạn khoảng ba phút, ảnh hưởng hàng chục nghìn người dùng. Đây không phải lần đầu Netflix gặp tình trạng quá tải vì Stranger Things. Tháng 7/2022, nền tảng từng bị lỗi khi phát hành hai tập cuối mùa bốn.

Các nhân vật chính trong "Stranger Things 5". Ảnh: Netflix

Bên cạnh trận chiến quyết định, phần cuối cùng hé lộ nhiều bí ẩn xoay quanh thế giới đảo ngược. Trong mùa đầu, hai nhà sáng tạo Matt và Ross Duffer xây dựng một tài liệu dài 25 trang, vạch ra toàn bộ cấu trúc của chiều không gian này. Dù một phần thông tin được kể trong các mùa trước, phần còn lại được hai nhà làm phim giữ kín đến mùa cuối, hứa hẹn ảnh hưởng lớn đến nội dung phim.

Dàn diễn viên quen thuộc trở lại gồm Winona Ryder (vai Joyce Byers), David Harbour (Jim Hopper), Millie Bobby Brown (Eleven), Finn Wolfhard (Mike Wheeler), Gaten Matarazzo (Dustin Henderson), Noah Schnapp (Will Byers). Một số gương mặt mới cũng góp mặt trong phần cuối như Nell Fisher (Holly Wheeler), Jake Connelly (Derek Turnbrow).

Trailer phim 'Stranger Things' Trailer phần đầu "Stranger Things" (2016). Video: Netflix

Phát hành năm 2016, loạt phim Stranger Things nhanh chóng trở thành hiện tượng toàn cầu, là một trong những series chủ lực của Netflix. Tác phẩm nhận nhiều lời khen từ giới phê bình về cách xây dựng nhân vật, bầu không khí, diễn xuất, đạo diễn, kịch bản, sự tôn vinh dành cho phim thập niên 1980, thu về nhiều giải thưởng như Quả Cầu Vàng, Emmy, SAG Awards. Theo trang thống kê Symphony, trong vòng 35 ngày đầu tiên phát hành, phim đạt tỷ suất người xem trung bình khoảng 14,07 triệu lượt, trong độ tuổi từ 18 đến 49 tại Mỹ.

Nhà sản xuất cho biết thương hiệu dự kiến kết thúc sau phần năm nhưng sẽ có thêm loạt phim ngoại truyện. Êkíp chưa tiết lộ nội dung nhưng cho biết ngoại truyện không tập trung khai thác nhân vật chính Eleven hay Steve Harrington.

