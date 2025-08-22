Sao 'Stranger Things' nhận con nuôi

Sao "Stranger Things" Millie Bobby Brown, 21 tuổi, và chồng - người mẫu Jake Bongiovi, 23 tuổi - nhận một bé gái làm con nuôi sau một năm kết hôn.

Trên Instagram ngày 21/8, cặp sao thông báo: "Mùa hè này, chúng tôi đã nhận một cô nhóc dễ thương làm con nuôi. Vợ chồng tôi vô cùng phấn khích khi bước sang chương mới tuyệt vời với cột mốc làm cha mẹ, trong sự yên bình và riêng tư. Giờ đây, nhà có ba người".

Vợ chồng Millie Bobby Brown tại buổi quảng bá "The Electric State" ở Los Angeles tháng 2. Ảnh: AP

Millie Bobby Brown và Jake Bongiovi kết hôn tháng 5/2024, sau ba năm hẹn hò. Cô nhiều lần nói mong sớm được làm mẹ trong các cuộc phỏng vấn. Trên podcast Smartless tháng 3, diễn viên cho biết muốn xây dựng gia đình lớn với chồng.

Theo cô, cả hai đều có ba anh chị em nên tương lai của họ cũng sẽ có nhiều con. Cô cũng cho rằng việc có con ruột hay nhận con nuôi không khác biệt. "Tất nhiên, tôi muốn tập trung vào việc khẳng định bản thân với tư cách một diễn viên và nhà sản xuất. Nhưng cá nhân tôi cũng thấy việc lập gia đình rất quan trọng", người đẹp nói thêm.

Đời thường của đôi uyên ương. Ảnh: Instagram/ Jake Bongiovi

Cũng trong tháng 3, Millie Bobby Brown tham gia podcast Call Her Daddy, cho biết từng nói với Jake rằng muốn cạo đầu khi có con đầu lòng. Thời đóng Eleven trong Stranger Things, cô đã để kiểu đầu đinh và rất thích trải nghiệm đó. Diễn viên dự định lặp lại chuyện này trước khi sinh con.

Brown giải thích với người dẫn chương trình: "Tôi nghĩ đây là một sự giải phóng. Tôi thấy mình từng làm thế lúc còn là một cô bé, nhưng giờ tôi muốn trải qua cảm giác đó lần nữa khi đã là một phụ nữ trưởng thành".

Millie Bobby Brown sinh năm 2004 nổi tiếng với series Stranger Things, đóng từ năm 12 tuổi. Vai diễn giúp Brown nhận hai giải Emmy Primetime và một giải Screen Actors Guild. Về sau, diễn viên góp mặt trong nhiều bom tấn Hollywood như Godzilla vs. Kong, Enola Homes. Gần đây, cô tham gia dự án The Electric State cùng tài tử Chris Patt, nhưng không được đánh giá cao. Năm 2018, Brown lọt vào danh sách 100 người có ảnh hưởng nhất thế giới của tạp chí Time và được chọn làm đại sứ thiện chí của Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF).

Jake Bongiovi sinh năm 2002, là con trai thứ ba của ca sĩ rock Jon Bon Jovi và vợ Dorothea Hurley. Anh từng là sinh viên một đại học ở New York. Khác với cha, Jake Bongiovi không hứng thú với âm nhạc. Trên trang cá nhân, anh cho biết muốn trở thành người mẫu hoặc diễn viên.

Millie Bobby Brown trong Stranger Things 1 Một số cảnh quay của Millie Bobby Brown trong "Stranger Things" mùa 1, khi cô 12 tuổi. Video: Netflix

Phương Thảo (theo Guardian, People)